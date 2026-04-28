70 năm Amway: Hành trình kế thừa di sản và lan tỏa các giá trị cốt lõi

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm toàn cầu sắp tới và 20 năm Amway có mặt tại Việt Nam, ông Doug DeVos, Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã đến thăm Việt Nam và chia sẻ những góc nhìn của mình về việc kế thừa di sản 70 năm của Amway - từ các nguyên tắc nền tảng được thiết lập vào năm 1959 cho đến cách những giá trị này tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu nhà phân phối, đặc biệt tại một thị trường năng động như Việt Nam.

Ông là thế hệ thứ hai kế thừa di sản từ hai nhà đồng sáng lập - cha của ông, Rich DeVos và người bạn của ông - Jay Van Andel. Ông cảm thấy như thế nào về vai trò của mình trong việc tiếp nối hành trình của Amway bắt đầu từ một tầng hầm vào năm 1959?

Tôi cảm thấy vừa vinh dự vừa có trách nhiệm khi tiếp tục phát huy di sản của cha tôi và chú Jay. Amway khởi đầu khiêm tốn vào năm 1959, nhưng kể từ đó đã phát triển thành một tập đoàn toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến cơ hội trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và sản phẩm gia dụng cho hàng triệu người trên thế giới.

Điều thực sự làm nên giá trị của Amway không chỉ là quy mô toàn cầu, mà còn là những nguyên tắc nền tảng đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Tôi không chỉ xem mình là một nhà lãnh đạo, mà còn là người gìn giữ và phát triển di sản gia đình này cho các thế hệ tương lai.

Amway được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc nền tảng do hai nhà đồng sáng lập thiết lập. Bạn có thể chia sẻ thêm về bốn nguyên tắc này và lý do vì sao chúng vẫn giữ nguyên giá trị sau gần 70 năm?

Bốn nguyên tắc nền tảng này, mà chúng tôi gọi là “Nguyên tắc cơ bản của Nhà sáng lập”, bao gồm: Tự do, Gia đình, Hy vọng và Tưởng thưởng

Tự do là tạo ra cơ hội để mỗi cá nhân có thể làm chủ cuộc sống và công việc kinh doanh của mình.

Gia đình: nhấn mạnh việc xây dựng kinh doanh dựa trên các mối quan hệ bền chặt và lâu dài.

Hy vọng là truyền cảm hứng về niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Tưởng thưởng: ghi nhận và đền đáp xứng đáng cho nỗ lực và thành tựu đạt được.

Những nguyên tắc này không chỉ là triết lý, mà còn đóng vai trò như kim chỉ nam cho mọi quyết định chiến lược. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi giúp con người phát triển. Sau gần 70 năm, những giá trị này vẫn giữ nguyên sức mạnh vì chúng phản ánh những khát vọng cốt lõi của con người.

Ông Doug DeVos – Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Amway chia sẻ câu chuyện kinh doanh thành công cũng như môi trường đầu tư đầy tiềm năng tại Việt Nam trong chuyến thăm Amway Việt Nam tháng 3/2026. Ảnh: Amway.

Khi Amway mở rộng toàn cầu, các nguyên tắc nền tảng tiếp tục được củng cố bởi bốn giá trị cốt lõi. Ông nhìn nhận vai trò của những giá trị này như thế nào trong việc quản lý một tổ chức hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ?

Bốn giá trị cốt lõi bao gồm: Cộng tác, Liêm chính, Giá trị cá nhân và Trách nhiệm. Chúng vận hành như một “hệ điều hành” của Amway, đảm bảo sự nhất quán trong văn hóa và hoạt động dù ở bất kỳ thị trường nào.

Nhờ những giá trị này, cộng đồng nhà phân phối toàn cầu của chúng tôi luôn gắn kết chặt chẽ. Mỗi cá nhân không chỉ đang xây dựng doanh nghiệp của riêng mình mà còn trở thành một phần của di sản bền vững của thương hiệu, cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực.

Lý do mô hình kinh doanh Amway có thể duy trì sự gắn kết trên toàn cầu nằm ở cách thức vận hành và cách chúng tôi kết nối với nhau. Tất cả chúng tôi đều phụ thuộc lẫn nhau: mạng lưới nhà phân phối Amway dựa vào công ty, và công ty cũng dựa vào họ.

Cấu trúc kế hoạch trả thưởng cũng như nền tảng pháp lý tổng thể của mô hình kinh doanh đều được thiết kế để kết nối mọi người với nhau. Khi chúng tôi cùng định hướng, cùng hành động và hợp tác chặt chẽ, hệ thống này vận hành một cách hiệu quả và bền vững.

Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường năng động nhất trong chiến lược của Amway. Ông đánh giá như thế nào về tinh thần khởi nghiệp và khát vọng phát triển của người Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị mà Amway theo đuổi?

Đây là lần thứ sáu tôi đến Việt Nam. Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam luôn nổi bật là một trong những thị trường có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và lạc quan nhất mà chúng tôi từng quan sát. Đây là thị trường thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp và sự lạc quan về tương lai ở mức cao hàng đầu. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy vui khi được chứng kiến những điều đó đang dần trở thành hiện thực, khi thấy những thành quả mà mọi người đã nỗ lực không ngừng để đạt được, và biết rằng họ mới chỉ đang ở điểm khởi đầu.

Tương lai của đất nước này rất năng động và đầy hứa hẹn. Có thể nhìn thấy rõ những chuyển biến trong quá khứ, nhưng quan trọng hơn là hướng đi về phía trước. Mỗi lần quay trở lại và chứng kiến sự phát triển đó đều mang lại cảm giác ấn tượng , Việt Nam thực sự đang tiến bộ, đang tăng tốc và không ngừng vươn lên.

Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần khởi nghiệp và khát vọng phát triển mạnh mẽ của người Việt Nam. Điều này phản ánh rõ những giá trị mà cha tôi và chú Jay đã tin tưởng từ năm 1959.

Với một nền kinh tế trẻ và năng động, Việt Nam không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh mà còn là một điểm chuẩn quan trọng trong chiến lược khu vực của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng các nguyên tắc Tự do, Gia đình, Hy vọng và Tưởng thưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Sự kiện khởi động hướng tới Lễ kỉ niệm 20 năm của Amway Việt Nam vào năm 2028. Ảnh: Amway.

Các Nhà phân phối Amway (ABO) được xem là những người kế thừa thực sự triết lý của các nhà sáng lập. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến cộng đồng ABO tại Việt Nam khi công ty tiến tới cột mốc Kỷ niệm 20 năm (A20)?

Các nhà phân phối Amway chính là những người hiện thực hóa triết lý của các nhà sáng lập mỗi ngày. Trong khi hai nhà đồng sáng lập đã đặt nền móng, hàng triệu nhà phân phối trên toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam, đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện này.

Nhân dịp 20 năm, tôi muốn gửi tới các nhà phân phối Amway thông điệp: Hãy tiếp tục sống và lan tỏa các giá trị cốt lõi. Các bạn không chỉ đang xây dựng công việc kinh doanh mà còn góp phần tạo nên một lối sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Tương lai thuộc về những ai dám ước mơ lớn và hành động với tinh thần trách nhiệm.

Kỷ niệm 70 năm trên toàn cầu và 20 năm tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là những cột mốc kỷ niệm. Theo ông, ý nghĩa sâu sắc nhất của những sự kiện này trong hành trình tiếp nối di sản là gì?

Kỷ niệm 70 năm trên toàn cầu và 20 năm tại Việt Nam không chỉ là những con số. Chúng đại diện cho sự tiếp nối của một di sản qua nhiều thế hệ, từ gia đình các nhà sáng lập, đội ngũ lãnh đạo đến hàng triệu nhà phân phối trên toàn thế giới. Những cột mốc này là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của tất cả mọi người, đồng thời hướng tới tương lai với sứ mệnh “Founded for Better”.

Đây là một dấu mốc tuyệt vời và cũng là cơ hội để tôn vinh những thành tựu đã đạt được. Khi nhìn lại thời điểm khởi đầu, quy mô kinh doanh còn rất nhỏ, chưa có những dòng sản phẩm như hôm nay, cũng chưa có công nghệ hiện đại, nhưng chúng tôi đã từng bước vượt qua. Và giờ đây, chúng tôi đã có mặt ở đây.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của những cột mốc này là chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi sử dụng chúng như một bước đệm để hướng tới 20 năm tiếp theo — đặt ra những mục tiêu lớn hơn, khát vọng cao hơn, không ngừng thử thách bản thân để trở nên tốt hơn, và chào đón thế hệ mới.

“Chúng ta đang hướng về phía trước, và chính các bạn sẽ là một phần của hành trình tiếp theo, những người định hình tương lai đó. Trong 20 năm tới, chính các bạn sẽ là những người đứng trên sân khấu, kể lại câu chuyện của mình và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau”. Đó là lý do vì sao những cột mốc này có ý nghĩa quan trọng.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi Amway đồng hành cùng các cộng đồng địa phương để tạo thêm nhiều cơ hội cho mọi người xây dựng doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Một di sản chỉ thực sự trường tồn khi nó tiếp tục truyền cảm hứng và tạo ra những tác động tích cực trong cuộc sống của con người.