Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá
Chu Minh Khôi
27/04/2026, 09:10
Ngành thủy sản Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu hơn 11 tỷ USD mỗi năm, đã vươn lên thứ ba thế giới về giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, trước những thách thức về giống, môi trường và công nghệ, việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu cấp thiết...
Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó
Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, nhấn mạnh rằng khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo là động lực then chốt thúc đẩy ngành phát triển bền vững. Trong
giai đoạn tới, trọng tâm sẽ là nghiên cứu và phát triển các giống thủy sản chủ
lực theo hướng sạch bệnh, sinh trưởng nhanh và thích ứng tốt với điều kiện
nuôi. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và công
nghệ số vào toàn bộ chuỗi sản xuất, từng bước hình thành các mô hình nuôi trồng
thủy sản thông minh.
Ngành thủy sản Việt Nam đã
đạt được những kết quả ấn tượng cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu. Năm 2025,
tổng sản lượng thủy sản đạt gần 10 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu khoảng
11,3 tỷ USD. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý 1/2026 với sản
lượng thu hoạch đạt 2,184 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 2,64 tỷ USD. Các
nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực như tôm và cá tra tiếp tục đóng vai trò quan
trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.
Tuy nhiên, ngành thủy sản
cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như sự phụ thuộc vào nguồn giống
nhập khẩu, ô nhiễm môi trường và công nghệ bảo quản lạc hậu. Để giải quyết
những vấn đề này, ngành cần hiện đại hóa đội tàu, cải tiến công nghệ bảo quản
và phát triển nuôi biển xa bờ gắn với công nghệ xử lý môi trường hiệu quả.
Trong giai đoạn 2021-2025,
ngành đã triển khai 113 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó 60 nhiệm vụ đã
được nghiệm thu, mang lại nhiều kết quả thiết thực cho sản xuất. Khoa học công
nghệ được đánh giá là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành, đặc
biệt đối với cá tra. Tuy nhiên, cần chuyển sang nghiên cứu theo chuỗi giá trị,
mang tính liên ngành và liên lĩnh vực để nâng cao hiệu quả.
Ngành thủy sản sẽ hướng tới
phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh, góp phần bảo vệ môi
trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Để đạt được điều này, cần thúc đẩy tự chủ trong khoa học và công nghệ, kiểm
soát theo hiệu quả đầu ra và cho phép thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.
