Ấn Độ có thể sắp công bố thỏa thuận thương mại với EU, giảm mạnh thuế quan ô tô

Động thái này được xem là bước mở cửa đáng kể nhất của thị trường ô tô Ấn Độ từ trước đến nay...

Theo tiết lộ của nguồn tin thân cận với hãng tin Reuters, Ấn Độ dự kiến giảm mạnh thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) từ mức cao nhất 110% xuống 40%.

Động thái này được xem là bước mở cửa lớn nhất của thị trường ô tô Ấn Độ từ trước đến nay và là một phần trong thỏa thuận thương mại có thể sắp được công bố.

Nguồn tin cho biết Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận giảm thuế quan đối với một số mẫu ô tô nhập khẩu với số lượng giới hạn từ EU, áp dụng cho các xe có giá nhập khẩu trên 15.000 euro, tương đương 17.739 USD. Mức thuế quan này sẽ tiếp tục được hạ dần xuống 10%, qua đó nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường Ấn Độ cho các hãng xe châu Âu như hãng xe Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW.

Ấn Độ và EU dự kiến sẽ thông báo việc đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày thứ Ba (27/1), nguồn tin cho hay. Sau bước này, hai bên sẽ tiếp tục rà soát, chốt các điều khoản kỹ thuật trước khi tiến hành phê chuẩn thỏa thuận hiện được mô tả là "lớn nhất trong các thỏa thuận".

Thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU có thể mở rộng thương mại song phương, trong đó thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng như dệt may và trang sức của Ấn Độ vào thị trường châu Âu. Kể từ cuối tháng 8/2025, các nhóm hàng này của Ấn Độ chịu thuế quan 50% khi xuất khẩu vào Mỹ.

Ấn Độ hiện là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới về doanh số, sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng ngành ô tô nước này được bảo hộ chặt chẽ. New Delhi đang áp thuế quan ở các mức 70% và 110% với ô tô nhập khẩu. Các mức thuế quan này thường bị các lãnh đạo doanh nghiệp - trong đó có ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla - chỉ trích.

Theo một nguồn tin, New Delhi đề xuất giảm ngay thuế quan xuống 40% đối với khoảng 200.000 xe dùng động cơ đốt trong mỗi năm.

Trong 5 năm đầu, Ấn Độ sẽ không giảm thuế quan đối với xe điện chạy pin, nhằm bảo vệ thị trường cho các doanh nghiệp ô tô nội địa như Mahindra & Mahindra và Tata Motors, trong bối cảnh thị trường xe điện vốn nước này vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển. Sau 5 năm, xe điện dự kiến cũng sẽ được áp dụng lộ trình cắt giảm thuế quan tương tự.

Việc hạ thuế nhập khẩu được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy lớn cho các hãng xe châu Âu như Volkswagen, Renault và Stellantis, cùng các hãng xe sang như Mercedes-Benz và BMW. Dù đã có nhà máy tại Ấn Độ, các doanh nghiệp này vẫn gặp khó khi muốn tăng quy mô kinh doanh, một phần do thuế quan ở mức cao trong thời gian dài.

Việc Ấn Độ hạ thuế quan có thể giúp xe nhập khẩu có giá cạnh tranh hơn tại thị trường này, đồng thời tạo điều kiện để các hãng thử nhu cầu của người tiêu dùng trước khi quyết định mở rộng sản xuất tại đây.

Hiện các hãng xe châu Âu chỉ nắm thị phần chưa tới 4% tại thị trường ô tô Ấn Độ, nơi tiêu thụ khoảng 4,4 triệu xe mỗi năm. Thị trường này chủ yếu do hãng xe Suzuki Motor của Nhật Bản chi phối, trong khi hai thương hiệu nội địa Mahindra và Tata cộng lại nắm thị phần khoảng 2/3.

Trong bối cảnh doanh số thị trường ô tô Ấn Độ được dự báo đạt 6 triệu xe/năm vào năm 2030, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đầu tư mới. Hãng xe Renault đang trở lại Ấn Độ với chiến lược mới để tìm dư địa tăng trưởng ngoài châu Âu - nơi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng tăng hiện diện. Trong khi đó, tập đoàn Volkswagen cũng đang chuẩn bị giai đoạn đầu tư tiếp theo tại Ấn Độ với thương hiệu Skoda.