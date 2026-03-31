Ấn Độ cử hơn 3 triệu công chức đi điều tra dân số

Điệp Vũ

31/03/2026, 19:28

Mỗi 10 năm, quốc gia tỷ dân thuộc khu vực Nam Á điều tra dân số một lần...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Hơn 3 triệu công chức Ấn Độ đã được Chính phủ nước này phân công nhiệm vụ trong cuộc điều tra dân số kéo dài hơn 1 năm, nhiệm vụ khổng lồ đã bị hoãn do đại dịch Covid-19 - hãng tin Reuters đưa tin.

Mỗi 10 năm, quốc gia tỷ dân thuộc khu vực Nam Á điều tra dân số một lần. Lần điều tra này - lẽ ra đã diễn ra vào năm 2021 - sẽ bắt đầu vào ngày 1/4/2026 với một khoảng thời gian ngắn cho phép người dân có thể tự khai trực tuyến.

Sau khoảng thời gian đó, các cán bộ điều tra dân số sẽ đến từng hộ gia đình để thu thập dữ liệu trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất sẽ điều tra về số lượng và điều kiện nhà ở, còn giai đoạn thứ hai sẽ điều tra về dân cư và các thông số kinh tế - xã hội, Ủy viên điều tra dân số Ấn Độ Mritunjay Kumar Narayan cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 30/3.

Với dân số hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 - theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên hiệp quốc.

Các chuyên gia kinh tế không xem dân số khổng lồ của Ấn Độ là một vấn đề đáng quan ngại. Chính phủ nước này từ lâu đã coi dân số trẻ như một cơ hội để phát triển một lực lượng lớn lao động có kỹ năng, giữa lúc nhiều nền kinh tế lớn đang phải xoay sở với lực lượng lao động suy giảm và lão hóa.

Ông Narayan cho biết, cuộc điều tra dân số lần này của Ấn Độ cũng sẽ thu thập thông tin chi tiết về các đẳng cấp xã hội. Hệ thống phân tầng xã hội cứng nhắc này đã tồn tại hàng nghìn năm và ăn sâu vào đời sống và chính trị Ấn Độ.

Có rất nhiều đảng phái chính trị dựa trên đẳng cấp, và nhiều cơ quan nhà nước phải dành chỉ tiêu ưu tiên trong công việc và học tập cho các tầng lớp bị coi là thấp hơn.

Những người ủng hộ phân tầng xã hội đã nhấn mạnh sự cần thiết của dữ liệu về những người xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, trong khi những người chỉ trích cho rằng hệ thống tầng không nên có chỗ đứng trong một quốc gia có tham vọng trở thành một cường quốc thế giới.

Ấn Độ đã thống kê về các đẳng cấp xã hội ở nước này vào năm 2011, lần đầu tiên sau 80 năm, nhưng dữ liệu này không được công bố đầy đủ do lo ngại về tính chính xác.

Cuộc điều tra dân số dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Ông Narayan cho biết một số bộ dữ liệu từ cuộc điều tra dân số, lần đầu tiên được ghi lại bằng công nghệ kỹ thuật số, sẽ được công bố ngay sau đó.

Lần điều tra dân số này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ đương đầu thách thức do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá dầu thô và khí đốt tăng cao. Báo cáo kinh tế của Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 30/3 đã cảnh báo về rủi ro “nhiều lớp” đối với kinh tế Ấn Độ do “vị thế là một nước nhập khẩu năng lượng lớn, có nhiều mối liên kết về thương mại, đầu tư và kiều hối” với Trung Đông.

Báo cáo nhận định có rủi ro cao nền kinh tế Ấn Độ không đạt được mức dự báo tăng trưởng 7-7,4% cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027.

Tuần trước, Ấn Độ tuyên bố cắt giảm mạnh thuế xăng và dầu diesel để giảm bớt cú sốc giá xăng dầu tăng cao do chiến tranh.

Một báo cáo của công ty Capital Economics nhận định rủi ro lạm phát tăng và tình trạng thiếu hụt năng lượng sẽ gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, dẫn tới khả năng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

“Trong một kịch bản bất lợi mà xung đột kéo dài, kèm theo thiệt hại lớn đối với hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh, RBI có thể sẽ tăng lãi suất nếu đồng rupee đương đầu áp lực giảm giá sâu hơn”, nhà kinh tế Shilan Shah của Capital Economics nhận định.

