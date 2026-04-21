Ấn Độ và Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại

An Huy

21/04/2026, 11:57

Ấn Độ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ...

Từ trái qua: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye Kyung trong lễ đón chính thức tại New Delhi ngày 20/4 - Ảnh: Reuters.
Từ trái qua: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hye Kyung trong lễ đón chính thức tại New Delhi ngày 20/4 - Ảnh: Reuters.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới Ấn Độ sau 8 năm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Theo tin từ hãng tin Reuters, trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Lee với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 20/4, hai bên đã cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản quan trọng, đóng tàu, chất bán dẫn và thép, với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại lên 50 tỷ USD trong thời gian từ nay đến năm 2030.

Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang nổi lên như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, còn Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Hai nước đã đồng ý nối lại và đẩy mạnh các cuộc đàm phán để làm mới thỏa thuận thương mại năm 2010, nhằm tạo ra một động lực mới cho tăng trưởng chung. Ấn Độ mong muốn cân bằng thương mại hơn, trong khi Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn của Ấn Độ.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là việc thành lập ủy ban hợp tác kinh tế cấp bộ trưởng lần đầu tiên giữa hai nước. Tổng thống Lee cho biết ủy ban này sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân, năng lượng sạch cũng như thương mại và đầu tư.

Trong lúc cuộc chiến tại Iran đang gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, Ấn Độ và Hàn Quốc cũng cam kết hợp tác để đảm bảo nguồn cung ổn định các tài nguyên năng lượng và nguyên liệu thô quan trọng như naphtha.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm này và cho biết hai nước đã đưa ra những quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều lên 50 tỷ USD trong thời gian từ nay đến năm 2030, từ mức khoảng 27 tỷ USD hiện tại. Ông cũng nhắc lại mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia, kéo dài qua nhiều thế kỷ, như một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác ở hiện tại và trong tương lai.

Một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật là ngành thép, với việc tập đoàn POSCO Holdings của Hàn Quốc thông báo kế hoạch xây dựng một nhà máy thép liên doanh với tập đoàn JSW của Ấn Độ tại bang Odisha. Dự án này dự kiến sẽ có công suất 6 triệu tấn mỗi năm và POSCO dự kiến đầu tư khoảng 1,09 tỷ USD trong thời gian đến cuối năm 2031. Đây là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tăng cường sự hiện diện của mình trong ngành công nghiệp thép của Ấn Độ, một thị trường đang phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, trong một diễn đàn kinh doanh hai nước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal và người đồng cấp Hàn Quốc Yeo Han-koo đã thảo luận về việc nối lại và cải tiến thỏa thuận thương mại, cũng như tìm kiếm cơ hội để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng xanh và thương mại kỹ thuật số. Hai bên đã đồng ý làm việc trên một lộ trình nhanh chóng, bao gồm việc giảm bớt các rào cản phi thuế quan, quy tắc xuất xứ và mở rộng tiếp cận thị trường.

Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh rằng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI) của Ấn Độ và công nghệ sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc có thể tạo ra những sự cộng hưởng lớn, trong khi hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ công nghiệp giữa hai nước.

Diễn đàn này có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như Samsung Electronics, Hyundai Motor và LG Group, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp Hàn Quốc đối với thị trường Ấn Độ.

Tuy nhiên, một thách thức lớn đối với quan hệ thương mại giữa hai nước là thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng của Ấn Độ với Hàn Quốc.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nước này đã có thặng dư thương mại với Ấn Độ ở mức 12,8 tỷ USD vào năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Ấn Độ đạt 19,2 tỷ USD và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 6,4 tỷ USD.

Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

Thế giới phải ngừng trông vào Mỹ để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng?

Thiệt hại nguồn cung dầu toàn cầu sau hơn 7 tuần chiến tranh Mỹ-Iran

Thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hiệu lực, Tổng thống Trump gia tăng áp lực với Iran

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi phiên tăng do giá dầu leo thang trở lại

