Ba ưu tiên chính được định hình cho APEC 2027 tại Việt Nam

Việt Nam mong muốn cùng các nước ASEAN xây dựng lộ trình chung cho APEC 2027, tập trung vào kinh tế số, thương mại xanh và kết nối khu vực…

Ngày 24/10 tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn Kinh doanh & Công nghệ ASEAN 2025 (ABTF) với chủ đề “Hướng tới APEC 2027 tại Việt Nam”, do Đại học RMIT Việt Nam tổ chức.

Tại diễn đàn, các nhà ngoại giao, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp khu vực đã cùng thảo luận về định hướng hợp tác của ASEAN trên hành trình tiến tới Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2027), trong đó Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ nhà.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khu vực đối mặt với biến động địa chính trị, chuyển đổi xanh và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng kinh tế số, được xem là bước khởi đầu quan trọng để định hình các ưu tiên dài hạn cho tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Phát biểu diễn đàn, Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh RMIT Việt Nam, khẳng định chiến lược “Biến tri thức thành hành động” đến năm 2031 của trường nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực thông qua đổi mới, hợp tác và phục vụ cộng đồng.

Theo ông Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Việt Nam mong muốn cùng các nước ASEAN xây dựng lộ trình chung cho APEC 2027, tập trung vào kinh tế số, thương mại xanh và kết nối khu vực. Ông cho rằng: “Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt, mà còn là nền tảng để ASEAN hướng tới phát triển bền vững và thích ứng.”

Trong phiên thảo luận chuyên sâu, các đại biểu từ ASEAN và Australia nhất trí rằng đối thoại cần được cụ thể hóa thành mô hình thử nghiệm và hành động thực tiễn để củng cố niềm tin doanh nghiệp và tăng cường gắn kết nội khối. Cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nêu bài học về kết nối con người và kỹ năng, coi đây là yếu tố cốt lõi của hội nhập bền vững.

Phiên thảo luận toàn thể với sự tham gia của các cựu đại sứ và chuyên gia khu vực, tập trung vào năng lực cạnh tranh của ASEAN trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi xanh và biến động địa chính trị. (Ảnh: RMIT)

Tại diễn đàn, ba chủ đề lớn được xác định là ưu tiên then chốt của Việt Nam cho APEC 2027 đã được đưa ra tại các phiên thảo luận:

Thứ nhất, thương mại, hội nhập và kết nối khu vực. Nhằm nhấn mạnh việc chuyển hóa cam kết thương mại thành cơ hội thực, tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại nội khối và triển khai các chính sách thị thực, hành lang vận tải thuận lợi hơn.

Thứ hai, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia tập chia sẻ việc triển khai Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN, phát triển hạ tầng số, và khai thác ứng dụng AI trong tài chính, dịch vụ công mà vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và tiếp cận toàn diện.

Thứ ba, chuyển đổi xanh và năng lượng bền vững. Mục tiêu nhằm mở rộng tài chính chuyển đổi, đầu tư vào năng lượng tái tạo và hành lang xe điện, đồng thời phát huy vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp trong thúc đẩy sáng kiến xanh tại Việt Nam, Singapore và Indonesia.

Các chuyên gia từ AT&T, Austrade, AWS, Đại học Quốc gia Singapore, New Energy Nexus Vietnam, GUILD Asia và nhiều tổ chức khác đã đóng góp ý kiến, khẳng định vai trò của hợp tác công – tư trong hiện thực hóa ba ưu tiên này.

Giáo sư Nguyễn Quang Trung, Quyền Phó Trưởng khoa phụ trách Hợp tác và quan hệ đối ngoại, RMIT Việt Nam, cho biết: “ABTF 2025 không chỉ là nơi đối thoại mà là diễn đàn hành động. Chúng tôi kết nối chính phủ, doanh nghiệp và học giới để cùng xác định ưu tiên và giải pháp khả thi cho ASEAN trước thách thức của AI, tăng trưởng xanh và biến động thương mại.”

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố kế hoạch phát hành ấn phẩm song ngữ “Phu Quoc 2027 ASEAN Business Priorities Brief (Báo cáo tóm lược ưu tiên kinh doanh ASEAN – Phú Quốc 2027)”, tổng hợp các khuyến nghị chính sách và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp ASEAN trong tiến trình hướng tới APEC 2027. Tài liệu dự kiến được phát hành ngay sau sự kiện, nhằm cung cấp nguồn tham chiếu kịp thời cho các cuộc thảo luận khu vực trên hành trình hướng tới APEC 2027.

Trước đó vào ngày 3/3, Việt Nam cũng đã chính thức đưa ra thông tin về việc tổ chức APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc.