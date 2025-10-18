Phê duyệt đề án vận tải thủy phục vụ phát triển du lịch Phú Quốc

Đề án xác định mục tiêu nhằm phát triển vận tải thủy phục vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa đặc khu Phú Quốc trở thành đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế vào năm 2040.

Báo cáo của Sở Xây dựng An Giang cho biết, tính đến cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 238 phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải khách du lịch được cơ quan đăng kiểm chứng nhận mang cấp tàu VR SB (pha sông-biển: là cấp cao nhất, cho phép tàu hoạt động trên cả vùng sông và biển, cách bờ không quá 12 hải lý), VR SI (pha sông-biển hạn chế: hoạt động ở các vùng nước có chiều cao sóng lớn nhất là 2 m, tương ứng gió cấp 8), và VRH HSC SB, VRH HSC SI (tàu cao tốc hoạt động trong vùng hạn chế…), trọng tải từ trên 12 - 70 khách, công suất máy chính 35 - 1.000 mã lực…

Số liệu của Cảng vụ Đường thủy nội địa An Giang, tại Phú Quốc có khoảng 97 phương tiện hoạt động không đúng vùng hoạt động theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa; tình trạng hoán đổi công năng tàu bè vẫn diễn ra phổ biến, như tàu vỏ composite gắn máy ngoài, tàu cá hoán đổi công suất máy 5 - 100 mã lực phục vụ hoạt động ngư nghiệp, dân sinh, đưa khách chuyển tiếp ra tàu du lịch, vẫn tham gia vận tải khách du lịch tham quan sinh thái biển…

Trước đó, ngày 13/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác xây dựng chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc. Ông chỉ đạo Sở Tài chính làm việc với đơn vị tư vấn nhằm rà soát, trao đổi, thống nhất các chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc, cố gắng hoàn thành trước ngày 20/10 tới, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền.

Đối với Đề án phát triển tổng thể Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang nhận định đây là nội dung rất quan trọng và đề nghị cung cấp toàn bộ nội dung đề án cho đơn vị tư vấn đang thực hiện quy hoạch của tỉnh để phối hợp góp ý, hoàn thiện. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu từ nay đến hết tháng 10, các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, sau đó UBND tỉnh sẽ họp nghe báo cáo của đơn vị tư vấn; dự kiến tuần đầu tháng 11 sẽ hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, xác định mục tiêu lập đồ án quy hoạch nhằm định hướng phát triển thành phố Phú Quốc đến năm 2040 đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 thông qua chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an ninh, quốc phòng; có tính kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định pháp luật; bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong trường hợp hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và tách xã đảo Thổ Châu (Thổ Chu) thành huyện đảo riêng.

Đồng thời, phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế; trung tâm chính trị - văn hóa; không gian sống có chất lượng và gắn bó của người dân trên đảo; phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Sau sáp nhập (tỉnh Kiên Giang nhập vào tỉnh An Giang lập tỉnh An Giang mới, thành phố Phú Quốc nay là đặc khu Phú Quốc, cùng với 2 đặc khu khác là Kiên Hải và Thổ Chu), tỉnh An Giang có quy mô lớn hơn rất nhiều, cả về kinh tế lẫn không gian phát triển, trong đó đặc khu Phú Quốc được đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển.

Phú Quốc được ệnh danh là "thiên đường" du lịch biển đảo của cả nước. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo của UBND tỉnh An Giang cho biết, quy mô kinh tế Phú Quốc ngày càng gia tăng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004 - 2024 đạt trên 19%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; riêng ngành du lịch - dịch vụ của Phú Quốc hiện chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong cơ cấu giá trị sản xuất của Phú Quốc và tạo việc làm cho khoảng 70% dân số trên đảo.

Về du lịch, giai đoạn 2011 - 2023, doanh thu du lịch Phú Quốc tăng trưởng bình quân 20 - 30%/năm. Số lượng du khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh: Năm 2020 đạt hơn 3,5 triệu lượt; năm 2022 tăng lên 5,4 triệu lượt, trong đó 191.000 lượt khách quốc tế. Năm 2024 là mốc đột phá trong phát triển du lịch của Phú Quốc với 5,969 triệu lượt khách (gần 1 triệu lượt quốc tế), trong đó có 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 5.200 khách. Tổng thu từ du lịch đạt 21.170 tỷ đồng, tăng 43,3%, vượt 24,5% kế hoạch và chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh.

Về hạ tầng đường thủy phục vụ du lịch, hiện Phú Quốc có 25 tuyến vận tải từ bờ ra đảo, tuyến nối đảo và tuyến ven biển; trong đó có 7 tuyến do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức quản lý. Ngoài ra còn có 2 tuyến thủy nội địa nối giữa các đảo do địa phương quản lý là tuyến An Thới - Hòn Thơm và tuyến quanh các đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành, cơ quan chức năng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào kết cấu hạ tầng cảng, bến và tàu thuyền du lịch; có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực vận tải thủy du lịch. Đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho du khách; giải quyết hiệu quả những bất cập trong quản lý nhà nước về vận tải thủy phục vụ du lịch…