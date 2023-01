An Phát Holdings bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tập đoàn An Phát Holdings đã chính thức công bố quyết định miễn nhiệm ông Đinh Xuân Cường thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc An Phát Holdings từ ngày 27/1/2023 căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Xuân Cường gửi trước đó. Đồng thời, Hội đồng Quản trị An Phát Holdings quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 27/1/2023.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường (phải) nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc APH từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Phát Holdings Phạm Ánh Dương.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường có 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn và công ty lớn trong và ngoài nước. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc APH, ông Phạm Đỗ Huy Cường là thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính An Phát Holdings từ năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Phát Holdings Phạm Ánh Dương cho biết, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị, ông tin tưởng, tân Tổng giám đốc APH sẽ dẫn dắt Tập đoàn hoàn thành mục tiêu chiến lược, từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cổ đông.

Phát biểu sau khi đảm nhận cương vị mới, ông Phạm Đỗ Huy Cường nhấn mạnh, sẽ nỗ lực hết mình để đưa An Phát Holdings phát triển mạnh mẽ hơn nữa, “khẳng định vững chắc vị thế là Tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á”, đồng thời đưa các sản phẩm “xanh” của APH đến với khách hàng toàn cầu.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Phát Holdings cũng gửi lời tri ân đến ông Đinh Xuân Cường, người kết thúc nhiệm kỳ 5 năm đồng hành cùng APH, vì những đóng góp và dấu ấn quan trọng của ông trên hành trình phát triển của Tập đoàn.

Sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc, ông Đinh Xuân Cường sẽ phụ trách mảng kinh doanh của APH tại Hoa Kỳ - một trong những thị trường lớn và trọng điểm của An Phát Holdings.

Năm 2022, mặc dù gặp những khó khăn chung do tác động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, An Phát Holdings vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Trong năm 2023, mảng bất động sản công nghiệp và nhựa sinh học tiếp tục là ưu tiên phát triển của APH.

Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, An Phát Holdings đã đạt được những thành tựu lớn về mở rộng thị trường xuất khẩu bao bì, nguyên liệu và sản phẩm xanh, là một trong các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp nhựa hỗ trợ và phát triển bất động sản khu công nghiệp.