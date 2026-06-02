TP.Hồ Chí Minh: Điện mặt trời mái nhà mở hướng mới cho bài toán an ninh năng lượng đô thị
Anh Khuê
02/06/2026, 15:36
Trong khi nhu cầu điện cho nền kinh tế số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp công nghệ cao ngày càng gia tăng, thì hàng chục ngàn mái nhà tại TP.Hồ Chí Minh đang âm thầm tạo nên một nguồn năng lượng phân tán có quy mô được ví tương đương “một nhà máy điện lớn” hay “loạt nhà máy điện mini”, mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh của đô thị lớn nhất cả nước.
Những năm trước đây, điện mặt trời mái nhà tại TP.Hồ Chí
Minh thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ tiết kiệm chi phí điện cho hộ
gia đình và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, chuyển
đổi xanh và giảm phát thải đặt ra áp lực, vai trò của nguồn điện này đang dần
thay đổi.
LOẠT “NHÀ MÁY ĐIỆN
MINI” TRẢI RỘNG TRÊN HÀNG CHỤC NGÀN MÁI NHÀ
Các kế hoạch mới của TP.Hồ Chí Minh về tiết kiệm điện, phát
triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ, cùng các cơ chế khuyến
khích sử dụng năng lượng tái tạo, đã cho thấy điện mặt trời mái nhà đang được
nhìn nhận như một cấu phần của hệ thống năng lượng đô thị, thay vì chỉ là giải
pháp riêng lẻ của từng hộ dân hay doanh nghiệp.
Nếu nhìn riêng từng công trình, mỗi hệ thống điện mặt trời
mái nhà chỉ có quy mô vài kWp đến vài chục kWp. Nhưng nếu lũy kế trên quy mô
toàn thành, con số trở nên rất đáng chú ý.
Theo số liệu được Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh công bố tại
hội thảo “Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.Hồ Chí
Minh” ngày 05/5/2026, thì TP.Hồ Chí Minh hiện có khoảng 22.355 hệ thống điện mặt
trời mái nhà đã được lắp đặt, với tổng công suất khoảng 1.832 MWp. Trong khi
đó, một số thống kê cập nhật khác từ (Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVN-HCMC)
cho thấy đến cuối quý I/2026, toàn thành phố đã có khoảng 22.778 hệ thống điện
mặt trời áp mái đấu nối với lưới điện với tổng công suất đạt khoảng 1.856 MWp.
Nếu đặt trong tương quan phát triển nguồn điện, quy mô này
tương đương công suất của nhiều dự án nguồn điện lớn hiện nay. Điều đáng chú ý
là nguồn điện này không tập trung tại một địa điểm, mà được phân tán trên hàng
chục ngàn mái nhà dân cư, nhà xưởng, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng,
trường học, cơ sở sản xuất…
Các chuyên gia về năng lượng cho rằng đây là một dạng “nguồn
điện phân tán” vốn là xu hướng đang được nhiều quốc gia thúc đẩy nhằm giảm áp lực
đầu tư nguồn điện tập trung, giúp hạn chế tổn thất truyền tải và tăng tính linh
hoạt cho hệ thống điện.
TP.Hồ Chí Minh là địa phương có nhu cầu tiêu thụ điện lớn nhất
cả nước. Trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng, áp lực cung ứng điện luôn là một
trong những vấn đề được ngành điện đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, việc phát
triển nguồn điện ngay tại nơi tiêu thụ đang được xem là một hướng đi quan trọng.
Theo nhận định của EVN-HCMC, điện mặt trời mái nhà giúp giảm
áp lực truyền tải trên lưới điện, đặc biệt trong các giờ cao điểm ban ngày, hạn
chế tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực có mật độ phụ tải cao; đồng thời
góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.
Bên cạnh các hệ thống đã ký hợp đồng mua bán điện với ngành
điện, xu hướng tự sản xuất - tự tiêu thụ cũng đang gia tăng nhanh.
Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh cho biết hiện có khoảng 559 chủ
đầu tư triển khai mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không
bán điện lên lưới, với tổng công suất khoảng 48,55 MW. Đây được xem là tín hiệu
cho thấy nhận thức về sử dụng năng lượng sạch và chủ động nguồn điện đang dần
thay đổi trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Cuối tháng 5 vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch
về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên toàn
địa bàn (Kế hoạch 236). Trong đó, mục tiêu được đặt ra mỗi năm có khoảng 10% hộ
gia đình và 10% cơ quan công sở tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản
xuất, tự tiêu thụ. Nếu mục tiêu này được duy trì trong nhiều năm, quy mô nguồn
điện phân tán trên địa bàn Thành phố sẽ còn tiếp tục mở rộng đáng kể.
KHI ĐIỆN XANH TRỞ
THÀNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
Nếu trước đây điện mặt trời mái nhà thường được nhắc đến như
một giải pháp tiết kiệm chi phí điện năng, thì hiện nay câu chuyện đã rộng hơn
rất nhiều.
TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc
biệt là sau hợp nhất với hai địa phương có thế mạnh về kinh tế là Bình Dương và
Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế,
trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu và hạt nhân của nền kinh tế số. Quá
trình này đòi hỏi nhu cầu năng lượng cho phát triển là rất lớn.
Tháng 3/2026, Thành phố đã công bố kế hoạch triển khai dự án
trung tâm dữ liệu AI tại khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đầu tư khoảng
2,1 tỷ USD. Việc đầu tư các hạ tầng dữ liệu quy mô lớn này, theo lãnh đạo Thành
phố, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quá trình phát triển kinh tế số và
kinh tế tri thức.
Không chỉ các trung tâm dữ liệu, xu hướng ứng dụng AI, điện
toán đám mây, sản xuất công nghệ cao và chuyển đổi số cũng đang làm gia tăng
nhu cầu sử dụng điện của khu vực doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, bài toán năng
lượng không còn đơn thuần là có đủ điện hay không?
Với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong các lĩnh vực
dệt may, da giày, điện tử và sản xuất công nghiệp, áp lực giảm phát thải và sử
dụng năng lượng xanh ngày càng lớn khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều
này khiến điện mặt trời mái nhà dần trở thành một phần trong chiến lược phát
triển bền vững của doanh nghiệp.
Những năm gần đây, TP.Hồ Chí Minh cũng thúc đẩy mạnh mẽ các
chương trình chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2025, có 155
doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.Hồ Chí Minh”, phản
ánh xu hướng chuyển đổi xanh đang dần đi vào chiều sâu trong khu vực sản xuất
và dịch vụ.
Ở góc độ phát triển đô thị, điện mặt trời mái nhà còn gắn với
câu chuyện an ninh năng lượng. Khác với các nguồn điện tập trung cần thời gian
đầu tư kéo dài và phụ thuộc nhiều vào hạ tầng truyền tải, điện mặt trời mái nhà
có thể triển khai nhanh, ngay tại nơi tiêu thụ điện.
Theo đánh giá của ngành điện TP.Hồ Chí Minh, dư địa phát triển
điện mặt trời mái nhà tại “siêu đô thị” này còn rất lớn, đặc biệt tại các khu
công nghiệp, khu chế xuất, tòa nhà thương mại và hạ tầng đô thị.
Nhìn ở trung hạn, khi các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng
pin (BESS) được triển khai rộng hơn, khả năng khai thác nguồn điện mặt trời tại
chỗ sẽ tiếp tục được nâng cao, giúp giảm áp lực phụ tải vào các giờ cao điểm buổi
tối. Chính vì vậy, điện mặt trời mái nhà đang dần được nhìn nhận không chỉ là một
giải pháp môi trường hay tiết kiệm chi phí điện năng.
Trong dài hạn, đây có thể trở thành một cấu phần của chiến
lược an ninh năng lượng đô thị, đồng thời là một trong những điều kiện hỗ trợ
năng lực cạnh tranh của TP.Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
Trong cuộc đua thu hút đầu tư, phát triển kinh tế số và chuyển
đổi xanh, năng lượng sạch đang ngày càng trở thành một phần của hạ tầng phát
triển tương tự như giao thông, logistics hay hạ tầng dữ liệu. Trên hành trình
đó, hàng chục ngàn mái nhà đang tạo nên một nguồn điện xanh có ý nghĩa ngày
càng lớn đối với tương lai của TP.Hồ Chí Minh.
TP.Hồ Chí Minh tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
07:24, 02/06/2026
Những "điểm nghẽn" thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong doanh nghiệp
08:56, 01/06/2026
Lưu trữ điện xanh: Nhiệm vụ cấp bách để phát triển năng lượng sạch của châu Âu
TP.Hồ Chí Minh tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn của Thành phố đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về tiết kiệm điện, giảm phụ tải giờ cao điểm, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ...
Tháo gỡ ba “điểm nghẽn” lớn để phát triển bền vững kinh tế biển
Thực tiễn cho thấy thể chế, chính sách phát triển kinh tế biển vẫn còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Quản lý biển còn phân tán; cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng chưa thật sự hiệu quả; quản lý, sử dụng không gian biển chưa theo kịp yêu cầu phát triển; dữ liệu biển còn thiếu đồng bộ; một số ngành kinh tế biển mới chưa có hành lang pháp lý đủ mạnh để thu hút đầu tư và phát triển bền vững…
Lan tỏa hành động xanh, phát triển bền vững kinh tế biển
Chuỗi hoạt động quy mô quốc gia về môi trường và biển đảo hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên biển và hải đảo...
Những "điểm nghẽn" thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong doanh nghiệp
Kết quả giám sát các doanh nghiệp đại chúng chỉ ra rằng, phần lớn các tổ chức kinh tế đang đối mặt với thách thức lớn trong việc thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính chất lượng cao…
Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp từ 2027
Hà Nội đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp quanh hồ Gươm và phố cổ từ 1/7/2026, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2027, dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam; đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng, ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: