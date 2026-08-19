Anh tiến gần mục tiêu hoàn thành dự án điện gió ngoài khơi 5,4 tỷ USD vào cuối năm 2026

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến sản xuất đủ điện sạch cung cấp cho hơn 1,3 triệu hộ gia đình tại Anh...

Dự án điện gió ngoài khơi East Anglia THREE. Ảnh: Masdar

Theo thông báo mới đây, ScottishPower Renewables và Masdar đã hoàn tất lắp đặt toàn bộ 95 móng cọc đơn (monopile) và cấu kiện chuyển tiếp (transition piece) cho dự án điện gió ngoài khơi East Anglia THREE, đưa một trong những dự án năng lượng tái tạo lớn nhất của Anh tiến gần hơn tới mục tiêu vận hành toàn bộ.

Các hạng mục được triển khai ngoài khơi Suffolk. Công tác lắp đặt turbine cũng đang được thực hiện và đã hoàn thành hơn một nửa.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD, East Anglia THREE có công suất phát điện 1,4 GW và dự kiến đi vào vận hành toàn bộ vào cuối năm 2026. East Anglia THREE sẽ được trang bị 95 turbine, sử dụng cánh dài 115 m – được đánh giá là những cánh turbine lớn nhất được sản xuất và triển khai tại Anh.

Công tác xây dựng ngoài khơi và trên đất liền sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Khi vận hành, dự án dự kiến sản xuất đủ điện cung cấp cho hơn 1,3 triệu hộ gia đình.

East Anglia THREE dự kiến tạo việc làm cho khoảng 2.300 lao động trong giai đoạn xây dựng, trong khi khoảng 100 việc làm dài hạn sẽ được duy trì tại khu vực miền Đông nước Anh sau khi dự án hoàn thành.

Đến nay có khoảng 2,7 tỷ USD đã được đầu tư vào chuỗi cung ứng tại Anh. Trong đó, Wood Thilsted đảm nhiệm thiết kế móng, còn Siemens Gamesa sản xuất cánh turbine tại nhà máy ở Hull.

Các doanh nghiệp của Anh cũng tham gia nhiều hạng mục khác. NR Marine Services và OEG, có trụ sở tại Norfolk, đảm nhận các hợp đồng thuê tàu, trong khi công ty tư vấn khí tượng - hải dương và đáy biển Partrac cũng tham gia hỗ trợ dự án.

Ông Husain Al Meer, Giám đốc điều hành phụ trách điện gió ngoài khơi toàn cầu và thị trường Anh của Masdar, cho biết việc hoàn tất lắp đặt móng là một cột mốc quan trọng và thành tựu kỹ thuật đáng chú ý, thể hiện năng lực của quan hệ hợp tác giữa Masdar và ScottishPower cùng đội ngũ nhà thầu, đặc biệt là Seaway7.

Theo ông, East Anglia THREE là một phần quan trọng trong cam kết dài hạn của doanh nghiệp đối với ngành điện gió ngoài khơi nước này. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ cung cấp 1,4 GW điện sạch, góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và củng cố an ninh năng lượng của Anh.

Ông Charlie Jordan, CEO ScottishPower Renewables, cho biết East Anglia THREE là dự án điện gió lớn nhất mà doanh nghiệp từng triển khai. Việc hoàn tất lắp đặt móng được ông đánh giá là một thành tựu kỹ thuật đáng kể, với hơn 200.000 tấn thép được cố định trên khu vực đáy biển có diện tích tương đương gần 43.000 sân bóng đá.

East Anglia THREE là liên doanh điện gió ngoài khơi đầu tiên theo tỷ lệ 50:50 giữa Masdar và ScottishPower tại Anh, đồng thời là dự án thứ hai được phát triển trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược trị giá khoảng 17,4 tỷ USD giữa Masdar và Iberdrola.

Dự án được kỳ vọng góp phần tăng công suất phát điện trong nước, thúc đẩy đầu tư công nghiệp và tạo việc làm, trong bối cảnh nhu cầu điện tại Anh gia tăng và yêu cầu củng cố an ninh năng lượng ngày càng được đặt lên cao.

Với quy mô lớn, East Anglia THREE cũng cho thấy lượng vốn, hạ tầng và sự phối hợp của chuỗi cung ứng cần thiết để mở rộng điện gió ngoài khơi. Việc đưa các dự án quy mô lớn vào vận hành đúng tiến độ sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu tăng sản lượng điện sạch và giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu của Anh.