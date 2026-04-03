Áp cơ chế đặc thù về lương, phụ cấp cho chuyên gia tại Trung tâm tài chính

Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về tiền lương, thu nhập, phụ cấp để thu hút chuyên gia vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam...

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2026/NĐ-CP về chế độ, chính sách đặc thù đối với Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Nghị định, đối tượng áp dụng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều hành; người làm việc tại Cơ quan giúp việc và Hội đồng tư vấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều hành làm việc kiêm nhiệm, ngoài tiền lương hằng tháng, được hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương hiện hưởng (mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch công chức cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng điều hành làm việc chuyên trách, thì được tiếp tục hưởng mức lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) đã hưởng, và được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng.

Đồng thời, được hưởng các chế độ, chính sách về tiền thưởng, nhà ở, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm quy định tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP.

Tại cơ quan giúp việc, Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại đây. Người đứng đầu và cấp phó được hưởng chế độ tương đương cấp Vụ thuộc bộ.

Người được tuyển dụng hoặc điều động đến làm việc tại đây được hưởng mức lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có); phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và các khoản phụ cấp lương đối với công chức hành chính. Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp người được thu hút theo diện tài năng hoặc cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá là người có năng lực, chuyên môn nổi trội, xuất sắc được cơ quan, đơn vị quản lý xác định là người tài năng, thì được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Họ cũng được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các nội dung của chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi, đề nghị áp dụng trong thực tiễn.

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì được cơ quan quản lý bố trí vị trí việc làm bằng hoặc cao hơn vị trí việc làm đã đảm nhận.

Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cao hơn chức vụ đã đảm nhiệm; được xem xét, quyết định theo trường hợp đặc biệt còn thiếu tiêu chuẩn, điều kiện về quy hoạch, độ tuổi, thời gian giữ chức vụ tương đương. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Đối với chuyên gia của Hội đồng tư vấn, căn cứ nhu cầu sử dụng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động, Chủ tịch Hội đồng điều hành ký hợp đồng lao động đối với các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế để làm thành viên của Hội đồng tư vấn.

Các chuyên gia làm việc tại Hội đồng tư vấn theo chế độ hợp đồng lao động; hưởng lương theo cơ chế thỏa thuận.

Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định mức lương, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động đối với các chuyên gia của Hội đồng tư vấn, trên cơ sở yêu cầu công việc, năng lực, đóng góp của chuyên gia; học hàm, học vị, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia là người Việt Nam làm việc tại Hội đồng tư vấn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động, sau khi kết thúc thời gian làm việc tại đây, nếu có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.

Được hưởng tiền lương theo vị trí việc làm đảm nhận và được hưởng thêm phụ cấp bằng 150% mức lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời hạn 5 năm. Thời gian làm việc tại Hội đồng tư vấn được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm khi được tuyển dụng.