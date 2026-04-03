Áp cơ chế đặc thù về lương, phụ cấp cho chuyên gia tại Trung tâm tài chính

Phúc Minh

03/04/2026, 08:26

Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về tiền lương, thu nhập, phụ cấp để thu hút chuyên gia vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam...

Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2026/NĐ-CP về chế độ, chính sách đặc thù đối với Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Nghị định, đối tượng áp dụng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều hành; người làm việc tại Cơ quan giúp việc và Hội đồng tư vấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều hành làm việc kiêm nhiệm, ngoài tiền lương hằng tháng, được hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương hiện hưởng (mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch công chức cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng điều hành làm việc chuyên trách, thì được tiếp tục hưởng mức lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) đã hưởng, và được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng.

Đồng thời, được hưởng các chế độ, chính sách về tiền thưởng, nhà ở, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm quy định tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP. 

Tại cơ quan giúp việc, Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại đây. Người đứng đầu và cấp phó được hưởng chế độ tương đương cấp Vụ thuộc bộ.

Người được tuyển dụng hoặc điều động đến làm việc tại đây được hưởng mức lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có); phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và các khoản phụ cấp lương đối với công chức hành chính. Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trường hợp người được thu hút theo diện tài năng hoặc cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá là người có năng lực, chuyên môn nổi trội, xuất sắc được cơ quan, đơn vị quản lý xác định là người tài năng, thì được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Họ cũng được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các nội dung của chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi, đề nghị áp dụng trong thực tiễn. 

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì được cơ quan quản lý bố trí vị trí việc làm bằng hoặc cao hơn vị trí việc làm đã đảm nhận. 

Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cao hơn chức vụ đã đảm nhiệm; được xem xét, quyết định theo trường hợp đặc biệt còn thiếu tiêu chuẩn, điều kiện về quy hoạch, độ tuổi, thời gian giữ chức vụ tương đương. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Đối với chuyên gia của Hội đồng tư vấn, căn cứ nhu cầu sử dụng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động, Chủ tịch Hội đồng điều hành ký hợp đồng lao động đối với các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế để làm thành viên của Hội đồng tư vấn.

Các chuyên gia làm việc tại Hội đồng tư vấn theo chế độ hợp đồng lao động; hưởng lương theo cơ chế thỏa thuận.

Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định mức lương, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động đối với các chuyên gia của Hội đồng tư vấn, trên cơ sở yêu cầu công việc, năng lực, đóng góp của chuyên gia; học hàm, học vị, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia là người Việt Nam làm việc tại Hội đồng tư vấn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động, sau khi kết thúc thời gian làm việc tại đây, nếu có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.

Được hưởng tiền lương theo vị trí việc làm đảm nhận và được hưởng thêm phụ cấp bằng 150% mức lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời hạn 5 năm. Thời gian làm việc tại Hội đồng tư vấn được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm khi được tuyển dụng.

Từ khóa:

chuyên gia Nghị định số 92/2026/NĐ-CP phụ cấp lương trung tâm tài chính

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

