Áp cơ chế đặc thù về lương, phụ cấp cho chuyên gia tại Trung tâm tài chính

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2026/NĐ-CP về chế
độ, chính sách đặc thù đối với Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại
Việt Nam.
Theo Nghị định, đối tượng áp dụng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành
viên Hội đồng điều hành; người làm việc tại Cơ quan giúp việc và Hội đồng tư vấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Nghị định quy định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều
hành làm việc kiêm nhiệm, ngoài tiền lương hằng tháng, được hưởng phụ cấp bằng
50% mức lương hiện hưởng (mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch công chức
cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Phụ cấp này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng điều hành làm việc
chuyên trách, thì được tiếp tục hưởng mức
lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) đã hưởng, và được hưởng phụ cấp tăng
thêm hằng tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng.
Đồng thời, được hưởng các chế độ, chính sách về tiền thưởng,
nhà ở, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc
y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm quy định tại Nghị
định số 231/2025/NĐ-CP.
Tại cơ quan giúp việc, Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định tuyển dụng, quản lý, sử dụng
cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại đây. Người đứng đầu
và cấp phó được hưởng chế độ tương đương cấp
Vụ thuộc bộ.
Người được tuyển dụng hoặc điều động đến làm việc tại đây được hưởng mức
lương theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; phụ cấp chức vụ
lãnh đạo (nếu có); phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và các khoản phụ cấp
lương đối với công chức hành chính. Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng
tháng bằng 80% mức lương hiện hưởng của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp
viên chức.
Trường hợp người được thu hút theo diện tài năng hoặc
cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá là người có năng lực, chuyên môn nổi
trội, xuất sắc được cơ quan, đơn vị quản lý xác định là người tài năng, thì được
hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng theo quy định
tại Nghị
định số 179/2024/NĐ-CP.
Họ cũng được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư
nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các nội dung của chương
trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền
đánh giá là khả thi, đề nghị áp dụng trong thực tiễn.
Sau khi kết thúc thời gian làm việc, được đánh giá
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thì được cơ quan quản lý bố trí vị trí việc làm bằng hoặc cao hơn vị trí việc làm đã đảm nhận.
Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cao hơn chức vụ đã đảm nhiệm;
được xem xét, quyết định theo trường hợp đặc biệt còn thiếu
tiêu chuẩn, điều kiện về quy hoạch, độ tuổi, thời gian giữ chức vụ tương
đương. Nếu không hoàn
thành nhiệm vụ, thì thực
hiện tinh giản biên chế theo quy định.
Đối với chuyên gia của Hội đồng
tư vấn, căn cứ nhu cầu sử dụng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động, Chủ tịch Hội đồng điều hành ký hợp đồng lao động đối với
các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế để làm thành
viên của Hội đồng tư vấn.
Các chuyên gia làm việc tại Hội đồng tư vấn theo chế
độ hợp đồng lao động; hưởng lương theo cơ chế thỏa thuận.
Chủ tịch Hội đồng điều
hành quyết định mức lương, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động đối với
các chuyên gia của Hội đồng tư vấn, trên cơ sở yêu cầu công việc, năng lực, đóng
góp của chuyên gia; học hàm, học vị, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và kết
quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chuyên gia là người Việt Nam làm việc tại Hội đồng
tư vấn trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động, sau khi
kết thúc thời gian làm việc tại đây, nếu có nguyện vọng công tác lâu
dài tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, thì được cấp có thẩm
quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.
Được hưởng tiền lương
theo vị trí việc làm đảm nhận và được hưởng thêm phụ cấp bằng 150% mức lương
theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trong thời hạn 5 năm. Thời
gian làm việc tại Hội đồng tư vấn được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc
làm khi được tuyển dụng.