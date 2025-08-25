Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Chính sách vượt trội thu hút chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế

Thu Hằng

25/08/2025, 09:01

Bộ Nội vụ đề xuất các chính sách ưu đãi về tuyển dụng lao động, tiền lương và đãi ngộ, phát triển kỹ năng và nhân lực, đặc biệt về an sinh xã hội để thu hút các các nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, lao động có trình độ cao vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế...

Ảnh minh họa: MPG.
Ảnh minh họa: MPG.

Nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Bộ Nội vụ xây dựng và hoàn thiện. Hồ sơ dự thảo Nghị định đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

TẠO THUẬN LỢI TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút để tuyển dụng, sử dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài, nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao vào làm việc tại các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, các nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia trong nước và nước ngoài; tạo môi trường làm việc và sinh sống thuận lợi cho chuyên gia, doanh nhân tại Trung tâm tài chính quốc tế; hoạt động của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát và Trung tâm trọng tài quốc tế trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất quy định về tuyển dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài được thuận lợi. Đồng thời, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động tuyển dụng được lao động nước ngoài làm việc trong Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế.

Cụ thể, trường hợp người lao động nước ngoài là nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý, người lao động có trình độ cao; nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý cấp cao thì không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không diện cấp giấy phép lao động.

Tuy nhiên, phải thông báo với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc trước ít nhất 3 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, hoặc cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế xác nhận vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Trường hợp cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động nước ngoài không phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, và không phải thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Về tiền lương và đãi ngộ, dự thảo Nghị định quy định giao thẩm quyền Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và đãi ngộ, theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng quy định.

Đồng thời, đảm bảo tương quan với các nhóm đối tượng có trình độ chuyên môn và điều kiện làm việc tương đương trên thị trường, và phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam.

Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát xác định nhu cầu, đối tượng người lao động cần thu hút; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; quyết định tiêu chí cán bộ quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao nhận hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó, quyết định mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động Việt Nam làm việc cho các dự án đầu tư mới và mở rộng tại Trung tâm tài chính quốc tế.

ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI VỀ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cũng theo dự thảo Nghị định, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế theo ngân sách hỗ trợ do Hội đồng nhân dân thành phố bố trí trong ngân sách địa phương.

Sẽ có chính sách ưu đãi để thu hút chuyên gia vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh minh họa.
Sẽ có chính sách ưu đãi để thu hút chuyên gia vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh minh họa.

Về an sinh xã hội, dự thảo Nghị định quy định đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nào, thì việc tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với đối tượng đấy.

Đối với người nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì được lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện như đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm.

Về bảo hiểm y tế, người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, mà làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, thì tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng các dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ, được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này.

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

13:30, 12/08/2025

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

09:25, 08/08/2025

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam ngày càng thu hút lao động nước ngoài

11:00, 02/05/2025

Việt Nam ngày càng thu hút lao động nước ngoài

Từ khóa:

an sinh dân sinh lao động Lao động nước ngoài nhân lực trung tâm tài chính quốc tế Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Tài chính

2

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Tài chính

3

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tài chính

4

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thế giới

5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: