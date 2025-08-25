Chính sách vượt trội thu hút chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế
Bộ Nội vụ đề xuất các chính sách ưu đãi về tuyển dụng lao động, tiền lương và đãi ngộ, phát triển kỹ năng và nhân lực, đặc biệt về an sinh xã hội để thu hút các các nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, lao động có trình độ cao vào làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế...
Nội dung được đề cập tại
dự thảo Nghị định quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung
tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Bộ Nội vụ xây dựng và hoàn thiện. Hồ sơ dự
thảo Nghị định đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
TẠO THUẬN LỢI TRONG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Theo Bộ Nội vụ, việc xây
dựng dự thảo Nghị định nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút để tuyển dụng, sử dụng
lao động Việt Nam và lao động nước ngoài, nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà
quản lý, người lao động có trình độ cao vào làm việc tại các thành viên Trung
tâm tài chính quốc tế, các nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập theo Nghị quyết
222/2025/QH15 của Quốc hội.
Đồng thời, thu hút và
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia trong nước và nước ngoài;
tạo môi trường làm việc và sinh sống thuận lợi cho chuyên gia, doanh nhân tại
Trung tâm tài chính quốc tế; hoạt động của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát
và Trung tâm trọng tài quốc tế trong Trung tâm tài chính quốc tế.
Tại dự thảo Nghị định, Bộ
Nội vụ đề xuất quy định về tuyển dụng lao động Việt Nam và lao động nước ngoài
được thuận lợi. Đồng thời, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động tuyển dụng
được lao động nước ngoài làm việc trong Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung
tâm tài chính quốc tế.
Cụ thể, trường hợp người
lao động nước ngoài là nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý, người
lao động có trình độ cao; nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý
cấp cao thì không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không diện cấp giấy phép
lao động.
Tuy nhiên, phải thông báo với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế
nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc trước ít nhất 3 ngày làm việc, kể
từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.
Trường hợp người lao động
nước ngoài được miễn giấy phép lao động do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, hoặc cơ quan điều
hành Trung tâm tài chính quốc tế xác nhận vào làm việc tại Trung tâm tài chính
quốc tế.
Trường hợp cấp giấy phép
lao động thì người sử dụng lao động nước ngoài không phải báo cáo giải trình
nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, và không phải thông báo tuyển dụng người
lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài.
Về tiền lương và đãi ngộ,
dự thảo Nghị định quy định giao thẩm quyền Cơ quan điều hành và Cơ quan giám
sát hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và đãi ngộ, theo nguyên tắc đảm bảo
quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng quy định.
Đồng thời, đảm bảo
tương quan với các nhóm đối tượng có trình độ chuyên môn và điều kiện làm việc
tương đương trên thị trường, và phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam.
Cơ quan điều hành và Cơ
quan giám sát xác định nhu cầu, đối tượng người lao động cần thu hút; chính
sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; quyết định tiêu chí cán bộ quản lý, nhà
khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao nhận hỗ trợ phát triển nguồn
nhân lực.
Cùng với đó, quyết định mức
hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động Việt Nam làm việc cho các dự án đầu
tư mới và mở rộng tại Trung tâm tài chính quốc tế.
ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI VỀ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Cũng theo dự thảo Nghị định, Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng triển khai các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế theo ngân
sách hỗ trợ do Hội đồng nhân dân thành phố bố trí trong ngân sách địa phương.
Về an sinh xã hội, dự thảo
Nghị định quy định đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài
làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội nào, thì việc tham gia và giải
quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm xã hội đối với đối tượng đấy.
Đối với người nước ngoài
làm việc tại Trung tâm tài chính không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc, thì được lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia và giải quyết
các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện như đối với người lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Về bảo hiểm thất nghiệp,
người lao động Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Trung tâm tài chính quốc
tế tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm.
Về bảo hiểm y tế, người
lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động xác định thời hạn
có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, mà làm
việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, thì tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của
pháp luật về bảo hiểm y tế.
Theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng các dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ, được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này.
