Tổ chức trong nước tung tiền bắt đáy

Nhà đầu tư tổ chức trong nước phiên hôm qua mua ròng 633,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 329,2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh phần lớn thị trường chứng khoán châu Á duy trì sắc xanh tích cực, VN-Index tiếp tục đi ngược xu hướng khi giảm thêm 18 điểm, tương đương mức giảm của phiên trước đó, lùi về 1.826,47 điểm. Đáng lo ngại hơn, độ rộng thị trường tiếp tục xấu đi rõ rệt với 226 mã giảm giá so với chỉ 87 mã tăng, phản ánh áp lực bán lan tỏa trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ.

Điểm đáng chú ý là thị trường gần như không còn trụ đỡ đủ mạnh để cân bằng cung cầu. VIC dù nỗ lực giữ được mức tham chiếu vào cuối phiên nhưng chỉ đóng vai trò hạn chế đà giảm sâu hơn của chỉ số, thay vì tạo động lực hồi phục.

Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại trong hệ sinh thái Vingroup như VHM, VRE và VPL đều giảm mạnh, góp phần gia tăng áp lực lên thị trường chung. Lực bán xuất hiện đồng loạt ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các ngành có tỷ trọng cao trong rổ chỉ số. Nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ với VCB, BID, CTG, TCB, VPB và MBB cùng suy yếu. Nhóm bán lẻ cũng không ngoại lệ khi VNM, MSN, VPL và MWG đồng loạt giảm giá.

Ở nhóm bất động sản, áp lực còn nghiêm trọng hơn khi NVL giảm sàn và ghi nhận dư bán gần 24,5 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng đáng kể. Không chỉ các nhóm dẫn dắt, phần lớn các ngành còn lại như chứng khoán, nguyên vật liệu, hàng không vận tải hay dầu khí - năng lượng cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh chung.

Trong bức tranh ảm đạm đó, FPT là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 2,61%, được hỗ trợ bởi hiệu ứng tích cực từ làn sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường quốc tế. Thanh khoản ba sàn đạt 20.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy đã xuất hiện lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp, dù quy mô chưa đủ lớn để tạo ra sự đảo chiều đáng kể.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng hơn 564,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 603,5 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin và Bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, VHM, MWG, LPB, SHB, KDH, VCB, VIC, MSB và BVH.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: HPG, HDB, ACB, CTG, VPB, STB, TCB, TCX và PC1.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 81,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 279,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 13/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: HPG, STB, PC1, HDB, SHB, CII, MBB, SSI, VCK và VIB.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 5/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc nhóm Công nghệ Thông tin và Du lịch và Giải trí. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, VIX, VCB, VPB, GEE, KDH, HCM, REE và MWG.

Khối tự doanh bán ròng 5,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh cũng bán ròng 5,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 7/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Hàng hóa & Dịch vụ Công nghiệp. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VHM, VCB, HPG, DCM, VPX, HAH, SSI, GAS, VRE và FRT.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Thực phẩm và Đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: MSN, VNM, MWG, MBB, FPT, VCG, ACB, HDB, VND và TCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 633,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 329,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng tại 8/18 nhóm ngành. Giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Công nghệ Thông tin. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, VHM, SHB, CII, LPB, VIC, MWG, MSB, DIG và PC1.

Ở chiều mua ròng, nhóm Ngân hàng ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VPB, CTG, ACB, HDB, VIX, TCB, MBB, TCX, VPI và MSN.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.384,9 tỷ đồng, giảm 11,0% so với phiên trước và chiếm 16,1% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận nổi bật tiếp tục diễn ra tại VJC với hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương 914,3 tỷ đồng, được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, các giao dịch thỏa thuận giữa nhà đầu tư cá nhân trong nước còn xuất hiện tại MSN với giá trị 340 tỷ đồng và VCB với giá trị 195,9 tỷ đồng.

Tỷ trọng dòng tiền gia tăng tại các nhóm ngành Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Thép, Nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, Kho bãi, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền suy giảm tại các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không, Hóa chất và Tiện ích.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.