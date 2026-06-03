Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tín dụng nhà ở xã hội, khu công nghiệp chỉ tăng thêm 1 - 2% sau khi nới room

Thu Minh

03/06/2026, 09:34

KBSV đánh giá dư địa tín dụng cho lĩnh vực bất động sản tăng thêm từ chính sách này là tương đối hạn chế (ước tính khoảng 1-2%).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như VnEconomy đưa tin, ngày 29/05/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 4551/NHNN-CSTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 - 31/12/2026 gửi 25 ngân hàng thương mại, cho phép loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với năm 2025 đối với các dự án nhà ở xã hội , khu công nghiệp và khu chế xuất khỏi dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo Công văn 11686/NHNN-CSTT.

Động thái này phản ánh chủ trương của Ngân hàng Nhà nước trong việc nắn dòng vốn tín dụng vào các phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, sản xuất và thu hút đầu tư, trong khi vẫn duy trì sự thận trọng đối với các hoạt động mang tính đầu cơ.

Đánh giá tác động lên trên kinh tế và thị trường chứng khoán, Chứng khoán KBSV cho rằng chính sách này sẽ hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ thông qua thu hút vốn đầu tư FDI.

Việc khơi thông dòng vốn cho Bất động sản Khu công nghiệp - Khu chế xuất sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng công nghiệp và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án FDI mới. Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, động thái này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến sản xuất hấp dẫn trong khu vực.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dư nợ cho vay nhà ở xã hội tính tới giữa tháng 3/2026 mới đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với quy mô chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng, động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giải ngân, gia tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trên góc độ đầu tư, KBSV cho rằng tác động của Công văn 4551 sẽ lan tỏa không đồng đều giữa các nhóm ngành, trong đó nhóm ngân hàng sẽ được cải thiện dư địa tín dụng đối với nhóm nằm trong danh sách có thể mạnh cho vay Bất động sản Khu công nghiệp và Nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, do quy mô dư nợ nhà ở xã hội rất nhỏ (chỉ chiếm 0,2% dư nợ toàn nền kinh tế) và dư nợ cho vay Khu công nghiệp - Khu chế xuất toàn hệ thống ước tính là không nhiều, KBSV đánh giá dư địa tín dụng cho lĩnh vực bất động sản tăng thêm từ chính sách này là tương đối hạn chế (ước tính khoảng 1-2%).

Nhóm Bất động sản khu công nghiệp và Nhà ở xã hội ghi nhận tác động tích cực được kỳ vọng tập trung ở doanh nghiệp có dự án triển khai thực tế do chính sách chỉ có hiệu lực tới cuối 2026.

Chính sách này kỳ vọng cũng sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp xây lắp và vật liệu xây dựng, nhưng tác động sẽ có độ trễ so với hai nhóm trên do phụ thuộc vào tiến độ giải ngân và triển khai dự án.

Trước đó, Mirae Asset cũng đánh giá nhóm Khu công nghiệp là đối tượng hưởng lợi rõ ràng nhất trong cấu trúc chính sách lần này. Cơ chế loại trừ dư nợ Khu công nghiệp/Khu chế xuất khỏi hạn mức cho phép các ngân hàng tự tin giải ngân vốn trung và dài hạn — đây là điểm mấu chốt vì dự án hạ tầng Khu công nghiệp có thời gian hoàn vốn dài, và trước đây thường bị co lại khi ngân hàng gần chạm trần tín dụng bất động sản.

25 ngân hàng trong danh sách được mở rộng dư địa tín dụng tại hai phân khúc ưu tiên, hỗ trợ tăng trưởng cho vay và thu nhập lãi thuần (NII) trong năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực về định hướng chính sách, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã gần chạm trần tín dụng bất động sản từ đầu năm.

Với nhóm bất động sản, khi dòng vốn của chủ đầu tư được ngân hàng bảo lãnh và giải ngân ổn định, tiến độ xây dựng được đảm bảo, từ đó kích hoạt các gói tín dụng người mua nhà. Điều này giải quyết bài toán cốt lõi của thị trường nhà ở xã hội. 

Nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa doanh nghiệp nhà ở xã hội thuần túy và doanh nghiệp bất động sản đại đô thị có kèm một phần nhà ở xã hội. Chính sách này chỉ tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho phân khúc nhà ở xã hội theo định nghĩa pháp lý — không áp dụng đại trà.

Nhóm hưởng lợi cuối cùng là xây dựng. Khi Khu công nghiệp và nhà ở xã hội được đẩy nhanh tiến độ nhờ nguồn vốn tín dụng thông thoáng hơn, nhu cầu xây lắp và vật liệu xây dựng sẽ tăng theo — đặc biệt trong nửa cuối 2026 khi các dự án bắt đầu thực sự giải ngân. Đây là tác động độ trễ, nhà đầu tư nên chú ý thời điểm. Nhà thầu Xây lắp bắt đầu khởi công (VCG, CTD, FCN...)

Giảm 6 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nhận định gì?

23:08, 02/06/2026

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

16:01, 02/06/2026

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

12:02, 02/06/2026

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Từ khóa:

bất động sản Việt Nam Chứng khoán KBSC công văn 4551/NHNN-CSTT doanh nghiệp xây lắp Dòng vốn FDI khu công nghiệp ngân hàng nhà nước tăng trưởng kinh tế tín dụng ngân hàng tín dụng nhà ở xã hội

Đọc thêm

ECB: Vàng đã vượt trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu

ECB: Vàng đã vượt trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu

Vàng đã vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ số 1 thế giới sau nhiều năm các ngân hàng trung ương không ngừng mua vào và một đợt tăng lịch sử đưa giá vàng tăng gần gấp đôi trong hai năm qua...

Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Trung Đông

Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Trung Đông

Tuy nhiên, việc đà tăng của toàn thị trường được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu công nghệ là một dấu hiệu đáng lo ngại...

Giá vàng chật vật quanh mốc 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Giá vàng chật vật quanh mốc 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Đồng USD vững giá và triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn tiếp tục gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý, chưa kể tới xu hướng bán ròng của quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust...

Giảm 6 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nhận định gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/6/2026.

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Mạnh tay hạ giá cắt lỗ, cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Tuy VN-Index chiều nay giảm thêm không nhiều so với buổi sáng nhưng cổ phiếu lao dốc “nặng” thêm đáng kể. Hơn 39% số cổ phiếu có giao dịch trong chỉ số đóng cửa giảm quá 1% với thanh khoản phiên chiều tăng 80%.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mitsui Chemicals tại Việt Nam: Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thị trường

Doanh nghiệp

2

Ba xu hướng lớn định hình tương lai thị trường tín chỉ carbon

Thị trường

3

5 ngành hưởng lợi khi châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Thế giới

4

Chuyển đổi giao thông Việt Nam và Đông Nam Á dưới tác động của AI

Kinh tế số

5

Triển khai thí điểm KPI đánh giá giải ngân vốn đầu tư công trong quý III

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy