Áp lực bán hạ giá có tín hiệu tăng

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng mạnh 34% so với sáng hôm qua lên cao nhất 4 phiên, nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh diện rộng. Mặc dù VN-Index vẫn đang được một số cổ phiếu lớn nâng đỡ nhưng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục bị bào mòn.

Chỉ số chốt phiên đang tăng 0,16% tương đương +2,75 điểm. Lúc cao nhất VN-Index tăng 8,72 điểm (+0,52%). Tuy nhiên trọn thời gian giao dịch, độ rộng thể hiện sắc đỏ hoàn toàn áp đảo. Kết phiên sáng sàn HoSE chỉ có 87 mã tăng/210 mã giảm.

Điểm tăng vẫn đang nhờ sức mạnh của nhóm cổ phiếu Vin. VHM đã bị ép ở tham chiếu nhưng VIC vẫn tăng 2,88%, VPL tăng 4,62%, VRE tăng 0,29%. Riêng VIC đã đem về hơn 6 điểm cho VN-Index và 6,5 điểm cho VN30-Index. Chỉ số đại diện rổ blue-chips cũng tăng 0,24% dù chỉ có 7 mã tăng/20 mã giảm.

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” này không mới và tiếp tục tác động lên tâm lý khi nhà đầu tư chán nản nhìn danh mục của mình suy giảm dần. Khác biệt so với các phiên trước là tâm lý này đã thúc đẩy nhu cầu bán ra mạnh hơn đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng 35,4% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 10.261 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.

Tổng thanh khoản của nhóm giảm giá trên HoSE đang chiếm 57,5% giá trị khớp lệnh sàn này, trong khi nhóm tăng chiếm 37,1%. Tỷ trọng nhóm tăng giá cao dù số lượng ít là do mức độ tập trung của dòng tiền rất rõ: HAG tăng 5,56% thanh khoản cao thứ hai thị trường sau SSI, đạt 616,6 tỷ đồng. HDB tăng 2,57% với 468,9 tỷ; VIC tăng 2,88% với 357,5 tỷ; VJC tăng 3,66% với 315 tỷ; KBC tăng 3,43% với 235,6 tỷ… Đây đều là các cổ phiếu lọt vào Top 10 thanh khoản lớn nhất thị trường.

Dù vậy các cổ phiếu tăng giá còn lại không được tốt tương tự. Trong 87 cổ phiếu xanh của VN-Index, chỉ 12 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên. Ngoài các cổ phiếu liệt kê ở trên, thêm STB tăng 1%, PVD tăng 2,14%, KDH tăng 1%, PVT tăng 3,08%, PAC tăng 6,9%, VPL tăng 4,62% và HID tăng 4,31%.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở nhóm giảm giá, sức ép khá lớn đang khiến 88 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm 31,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Nhóm chứng khoán đang xuất hiện lực bán hạ giá rõ nét. SSI giảm 3,63% với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 840,8 tỷ đồng. VIX giảm 2,34% với 516,4 tỷ đồng; VCI giảm 1,9% với 252,9 tỷ; VND giảm 1,06% với 180,2 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Toàn nhóm chứng khoán chỉ còn 6 mã xanh nhưng tới 15 mã giảm quá 1%.

Cổ phiếu ngân hàng cũng giảm la liệt dù biên độ không quá mạnh. ACB, CTG, VPB là những mã tâm điểm khi thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng và giá giảm quá 1%. Ngoài ra EIB, NVB, ABB, SSB, TPB cũng giảm khá mạnh dù thanh khoản kém hơn. 4 mã duy nhất của nhóm này xanh là LPB tăng 0,51%, STB tăng 1%, PGB tăng 1,6%, HDB tăng 2,57%.

Hiện tượng phân hóa sáng nay không còn rõ ràng nữa và thanh khoản tập trung khá lớn vào nhóm giảm sâu. Đây là tín hiệu áp lực bán hạ giá đã tăng lên. Việc chỉ số vẫn duy trì được sắc xanh không còn củng cố tâm lý như trước, thậm chí khuyến khích hoạt động bán ra. Thống kê ở HoSE có tới 66,5% số cổ phiếu đang tạm chốt ở giá thấp nhất hoặc chỉ cao hơn giá thấp nhất 1 bước nhờ lệnh mua kỹ thuật. Điều này phản ánh chiến lược mua thụ động một cách rõ ràng.

Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng khá tốt 37% quy mô giải ngân so với sáng hôm qua, đạt 949,2 tỷ đồng. Tuy nhiên vị thế ròng vẫn là -390,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là SSI -101,1 tỷ, VHM -69,9 tỷ, VRE -60,5 tỷ, VIC -54,7 tỷ. Phía mua ròng có HDB +105,3 tỷ, KBC +40,8 tỷ, VNM +40 tỷ, HPG +31,7 tỷ.