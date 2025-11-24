Blog chứng khoán: Thị trường đang thử thách sự kiên nhẫn

Không khí chán nản đang bao trùm và dòng tiền rất thụ động. Đây có thể là phản ứng với hiện tượng kéo trụ, nhưng cũng là tâm trạng thường thấy của quá trình tạo đáy. Lúc chán nản nhất lại càng phải kiên nhẫn, vì chắc chắn sẽ cover lại được hàng giá thấp.

VNI đóng cửa tăng tốt 0,79% nhưng hoàn toàn nhờ vào nhóm Vin. Chỉ số được neo giữ trên MA20 làm cải thiện đáng kể các tín hiệu kỹ thuật. Tuy nhiên việc nhìn chỉ số để giao dịch lúc này không còn đúng nữa. Điều cần làm là quan sát áp lực cung cầu ở cổ phiếu của mình và cảm nhận ý chí chọn giá của mỗi bên. Trong bối cảnh thanh khoản thấp điều này càng dễ quan sát.

Với độ rộng tiếp tục co hẹp thì cổ phiếu vẫn đang trong nhịp lùi kỹ thuật sau chuỗi tăng ngắn hạn vừa rồi. Dòng tiền chờ đợi rất kiên nhẫn – chứ không phải không có – vì tốc độ điều chỉnh chậm chạp. Chỉ cần biên dao động được đẩy lên cao lập tức sẽ xuất hiện thanh khoản lớn.

Khi điều này chưa xảy ra nghĩa là thị trường chưa đến lúc thay đổi trạng thái. Lệnh mua bị rớt lại nhiều do thị trường đang được “nhường sân” cho bên bán. Nên vượt qua yếu tố tâm lý, thanh khoản hai sàn 16,3k tỷ chưa tính thỏa thuận là tích cực, vì chẳng còn mấy người muốn bán nữa.

Thông thường tâm lý ngắn hạn mong muốn mỗi vị thế phải có lãi ngay lập tức sau khi mua, hoặc giá phải chạy theo mong muốn chủ quan. Tuy nhiên đầu tư cũng giống như trồng cây, phải có quá trình. Nếu chỉ mỗi việc kiên nhẫn cũng không làm được thì rất dễ bị thị trường “quay” cho mất phương hướng. Trong quá trình tích lũy danh mục từ tốn thì giá giảm là diễn biến thuận lợi.

Hiện thị trường không có thông tin gì đáng để chờ đợi trong ngắn hạn, bối cảnh bình lặng thì không thể có diễn biến mạnh mẽ được. Ngoài ra nhìn vào thanh khoản, quá trình tạo đáy rơi vào kịch bản giao dịch nhỏ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian vì các tay chơi lớn không dễ thu gom cổ phiếu như nhỏ lẻ. Chưa kể cơ hội ngắn hạn không có, lướt sóng rủi ro lỗ cao thì một bộ phận dòng tiền cũng sẽ giảm cường độ.

Thị trường phái sinh hôm nay khó giao dịch, vùng biên độ dự kiến khá hẹp mà basis lại bất lợi, cộng với không có điểm Long/Short phù hợp. Mặc dù các trụ được kéo khá mạnh nhưng lại không có sự cộng hưởng từ các nhóm khác, thanh ra biên độ tổng thể cũng hẹp ở chỉ số. Điều này khiến nhịp VN30 tăng vượt 1922.xx buổi chiều thậm chí tạo rủi ro cho Long.

Thống kê tổng cung cầu hàng ngày vẫn đang cho thấy dòng tiền vào không nhỏ và ổn định, còn thanh khoản nhìn thấy cuối ngày chỉ là kết quả của các lệnh này có gặp nhau hay không. Vì vậy khi thanh khoản thấp thì kết luận chắc chắn nhất không phải là “thiếu tiền”, mà là ý chí chưa đủ quyết liệt. Đây là đặc trưng của giai đoạn “test” cung cầu khi không chịu sức ép. Chiến lược vẫn là kiên nhẫn canh mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh. Nếu các trụ tiếp tục cân bằng với nhau thì biên độ nhỏ sẽ khó giao dịch phái sinh, có thể đứng ngoài.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1916.36. Cản gần nhất ngày mai là 1923; 1935; 1949; 1959; 1965; 1975. Hỗ trợ 1915; 1902; 1890; 1875; 1862; 1862.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.