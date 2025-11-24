Blog chứng khoán: Thị trường đang thử thách sự kiên nhẫn

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
iTrader
24/11/2025, 16:46
Không khí chán nản đang bao trùm và dòng tiền rất thụ động. Đây có thể là phản ứng với hiện tượng kéo trụ, nhưng cũng là tâm trạng thường thấy của quá trình tạo đáy. Lúc chán nản nhất lại càng phải kiên nhẫn, vì chắc chắn sẽ cover lại được hàng giá thấp.
VNI đóng cửa tăng tốt 0,79% nhưng hoàn toàn nhờ vào nhóm Vin. Chỉ số được neo giữ trên MA20 làm cải thiện đáng kể các tín hiệu kỹ thuật. Tuy nhiên việc nhìn chỉ số để giao dịch lúc này không còn đúng nữa. Điều cần làm là quan sát áp lực cung cầu ở cổ phiếu của mình và cảm nhận ý chí chọn giá của mỗi bên. Trong bối cảnh thanh khoản thấp điều này càng dễ quan sát.
Với độ rộng tiếp tục co hẹp thì cổ phiếu vẫn đang trong nhịp lùi kỹ thuật sau chuỗi tăng ngắn hạn vừa rồi. Dòng tiền chờ đợi rất kiên nhẫn – chứ không phải không có – vì tốc độ điều chỉnh chậm chạp. Chỉ cần biên dao động được đẩy lên cao lập tức sẽ xuất hiện thanh khoản lớn.
Khi điều này chưa xảy ra nghĩa là thị trường chưa đến lúc thay đổi trạng thái. Lệnh mua bị rớt lại nhiều do thị trường đang được “nhường sân” cho bên bán. Nên vượt qua yếu tố tâm lý, thanh khoản hai sàn 16,3k tỷ chưa tính thỏa thuận là tích cực, vì chẳng còn mấy người muốn bán nữa.
Thông thường tâm lý ngắn hạn mong muốn mỗi vị thế phải có lãi ngay lập tức sau khi mua, hoặc giá phải chạy theo mong muốn chủ quan. Tuy nhiên đầu tư cũng giống như trồng cây, phải có quá trình. Nếu chỉ mỗi việc kiên nhẫn cũng không làm được thì rất dễ bị thị trường “quay” cho mất phương hướng. Trong quá trình tích lũy danh mục từ tốn thì giá giảm là diễn biến thuận lợi.
Hiện thị trường không có thông tin gì đáng để chờ đợi trong ngắn hạn, bối cảnh bình lặng thì không thể có diễn biến mạnh mẽ được. Ngoài ra nhìn vào thanh khoản, quá trình tạo đáy rơi vào kịch bản giao dịch nhỏ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian vì các tay chơi lớn không dễ thu gom cổ phiếu như nhỏ lẻ. Chưa kể cơ hội ngắn hạn không có, lướt sóng rủi ro lỗ cao thì một bộ phận dòng tiền cũng sẽ giảm cường độ.
Thị trường phái sinh hôm nay khó giao dịch, vùng biên độ dự kiến khá hẹp mà basis lại bất lợi, cộng với không có điểm Long/Short phù hợp. Mặc dù các trụ được kéo khá mạnh nhưng lại không có sự cộng hưởng từ các nhóm khác, thanh ra biên độ tổng thể cũng hẹp ở chỉ số. Điều này khiến nhịp VN30 tăng vượt 1922.xx buổi chiều thậm chí tạo rủi ro cho Long.
Thống kê tổng cung cầu hàng ngày vẫn đang cho thấy dòng tiền vào không nhỏ và ổn định, còn thanh khoản nhìn thấy cuối ngày chỉ là kết quả của các lệnh này có gặp nhau hay không. Vì vậy khi thanh khoản thấp thì kết luận chắc chắn nhất không phải là “thiếu tiền”, mà là ý chí chưa đủ quyết liệt. Đây là đặc trưng của giai đoạn “test” cung cầu khi không chịu sức ép. Chiến lược vẫn là kiên nhẫn canh mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh. Nếu các trụ tiếp tục cân bằng với nhau thì biên độ nhỏ sẽ khó giao dịch phái sinh, có thể đứng ngoài.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1916.36. Cản gần nhất ngày mai là 1923; 1935; 1949; 1959; 1965; 1975. Hỗ trợ 1915; 1902; 1890; 1875; 1862; 1862.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VN-Index tăng cả phiên hôm nay 13,05 điểm thì chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 14,7 điểm. Hiện tượng nâng trụ này rất tốt cho chỉ số nhưng tạo tạo không khí chán nản trong giao dịch, khiến thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2025.
Những tuần gần đây, sau khi đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng các sự kiện vĩ mô là chất xúc tác dẫn tới bán tháo, trong khi một số khác lại đề cập đến chiến thuật của các nhà giao dịch...
Vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu AI, cho rằng điều kiện để bong bóng vỡ chưa xuất hiện...
Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: