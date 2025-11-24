Quá nản với kéo trụ, thanh khoản thấp kỷ lục

VN-Index tăng cả phiên hôm nay 13,05 điểm thì chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 14,7 điểm. Hiện tượng nâng trụ này rất tốt cho chỉ số nhưng tạo tạo không khí chán nản trong giao dịch, khiến thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2025.

Thực ra thị trường cũng không phải là quá xấu, chỉ đơn giản là nhà đầu tư không muốn giao dịch ở trang thái hiện tại. Độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận 123 mã tăng/186 mã giảm, trong đó 89 mã giảm quá 1%. Biên độ giảm như vậy cũng chưa phải là suy sụp, nhưng vẫn đủ tạo sức ép tâm lý khi nhà đầu tư nhiều ngày chứng kiến danh mục bị bào mòn từng chút một, bất chấp điểm số được neo giữ.

VIC đóng cửa hôm nay tăng 4,27%, có phiên thứ 3 vượt lên đỉnh cao lịch sử mới. VHM tăng 3,42%, VPL tăng 4,56%, VRE tăng kịch trần 6,99%. Chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin này đã đỡ hết điểm cho VN-Index. Với VN30-Index cũng tương tự, chỉ số này tăng 0,87% tương đương +16,47 điểm thì VIC, VHM, VRE đem về 15,4 điểm, dù độ rộng chỉ là 10 mã tăng/18 mã giảm.

Thống kê rổ blue-chips chiều nay có 18 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 9 mã khác tăng giá. Nhóm Vin cũng là những cổ phiếu biến động tích cực nhất: VRE chốt phiên sáng đã tăng 3,42%, chiều nay tăng gấp đôi lên kịch trần. Thanh khoản cổ phiếu này phiên chiều cũng cao nhất rổ VN30 với khoảng 597,1 tỷ đồng. VHM riêng buổi chiều cũng tăng thêm 1,28% nữa so với phiên sáng; VIC tăng thêm 0,84%. Ngoài nhóm Vin, chỉ có thêm VJC là mạnh, từ 1h45 trở đi bật lên khá tốt và tăng đóng cửa tăng 5,24%, trong đó riêng phiên chiều tăng 1,14%.

Trong 10 cổ phiếu tăng giá của rổ VN30, cũng chỉ có vài mã mạnh là VNM tăng 5,18%, VPB tăng 1,58%, SSB tăng 1,46%. Điều may mắn là số giảm giá cũng không có nhiều mã rơi sâu và vốn hóa cũng kém hơn: STB giảm 2,53%, GAS giảm 1,45%, SAB giảm 1,18%, HPG giảm 1,09%.

Hiện tượng kéo trụ vốn đã có từ sáng và độ rộng kém hơn trong phiên chiều xác nhận phản ứng khá tiêu cực từ phía mua. Khoảng 30 cổ phiếu đổi màu giá chiều nay cũng là số lượng không nhiều. Thị trường rơi vào trạng thái hụt sức cầu khi hai sàn chỉ khớp thêm 8.690 tỷ đồng trong buổi chiều, mức thấp kỷ lục kể từ đợt nghỉ lễ 30/4 vừa qua.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng "xanh" rất ít.

Với mức thanh khoản tổng thể rất thấp, hiện tượng bán tháo cũng không xuất hiện. Trong 89 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% của VN-Index, cũng chỉ có 9 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, đa phần giảm quanh ngưỡng 1%. Riêng CII giảm 2,47% khớp 344,6 tỷ; HAH giảm 4,49% với 128,4 tỷ; STB giảm 2,53% với 311,5 tỷ là nổi bật. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn cũng có một số giảm tương đối mạnh như DGW giảm 2,23%, BSR giảm 1,58%, AAA giảm 2,91%, SCR giảm 297%, PET giảm 2,37%... Số còn lại hoặc giảm nhẹ hơn hoặc thanh khoản quá nhỏ.

Tính chung tổng thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất sàn HoSE chiếm khoảng 18,2% giá trị khớp lệnh và quá nửa phải đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất phiên. Điều này cho thấy dòng tiền mua là quá tệ, khiến sức ép không nổi trội từ bên bán cũng đẩy giá rơi liên tục.

Ở phía tăng giao dịch tích cực cũng chủ yếu dồn vào nhóm Vin và các mã vốn đã mạnh từ sáng. VIX tăng 1,07%, NVL tăng 2,6%, HAG tăng 1,12%, TCX tăng 1,67%, POW tăng 1%, KHG tăng 2,65%, HDG tăng 1,55% là các cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm vốn hóa nhỏ tăng mạnh xuất hiện OGC, PLP, LGL, HID kịch trần nhưng thanh khoản chỉ vài tỷ đồng. Tính chung cũng chỉ có 57 cổ phiếu tăng vượt 1% lúc đóng cửa, thanh khoản ngoài nhóm Vin chiếm khoảng 24,2% tổng sàn HoSE.

Khối ngoại chiều nay tăng giải ngân khoảng 51% so với phiên sáng nhưng bên bán cũng khá lớn. Giá trị ròng vẫn là -395,6 tỷ đồng. Như vậy khối này lại có thêm phiên bán ròng ngàn tỷ nữa. Các mã bị xả lớn là VRE -288,2 tỷ, VHM -151 tỷ, VIC -119,9 tỷ, STB -119,9 tỷ, MWG -104,4 tỷ, TCB -83,1 tỷ, VND -71,2 tỷ. Phía mua ròng có FPT +157,1 tỷ, VNM +147,4 tỷ, VPB +64 tỷ, TCX +52,4 tỷ.