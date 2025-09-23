Thanh khoản sụt giảm mạnh, công ty chứng khoán khuyên cẩn trọng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/9/2025

Kết phiên ngày 23/9, VN-Index tăng 0,81 điểm, tương đương 0,05% lên mốc 1.635,26 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,22 điểm, tương đương 0,44% xuống 273,01 điểm.

Kỳ vọng VN-Index sẽ hình thành vùng dao động đi ngang trong vùng từ quanh 1.600 -1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Việc để mất đường xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ tháng 04 đến hiện tại có thể khiến chỉ số có thể cần nhiều thời gian điều chỉnh để tích lũy lại xung lực và cho các nhóm cổ phiếu thiết lập mặt bằng giá mới. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ hình thành vùng dao động đi ngang trong vùng từ quanh 1.600 -1.700 điểm trong giai đoạn cuối tháng 09 nhưng cũng để lưu ý đến rủi ro giảm ngắn hạn của thị trường khi VN-Index vẫn đang được định vị trong giai đoạn “throwback” để kiểm tra lại vùng đỉnh năm 2022 sau 4 tháng tăng điểm liên tiếp trước đó.

Diễn biến các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ phân hóa mạnh ở giai đoạn này, nhóm cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng có thể sẽ hồi phục tăng điểm trở lại sau khi đã trải qua hơn 2 tuần điều chỉnh.

Nhà đầu tư nên ưu tiên thực hiện bán để cơ cấu lại tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn. Việc sử dụng margin nên hạn chế ở thời điểm hiện tại.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể xem xét mua các cổ phiếu giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ… và tiếp tục canh mua các ngành tiềm năng trong quý 4 như bất động sản và đầu tư công”.

Giao dịch giằng co với thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý thị trường e dè

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.627 – 1.644 hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.635,26 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản,… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Phiên giao dịch hôm nay có xu hướng giằng co chiếm vị thế chủ đạo và thanh khoản giảm mạnh cho thấy tâm lý thị trường e dè. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, phòng trường hợp nhịp điều chỉnh chưa kết thúc”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Các vị thế mua giá cao đang chịu áp lực bán dừng lỗ khi VN-Index đã kết thúc xu hướng tăng. VN-Index tiếp tục chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 cũng kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu chịu áp lực bán, giao dịch kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm, chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Ngắn hạn VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá kéo dài vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022, tương ứng vùng giá 1.500 điểm - 1.540 điểm. Trong trường hợp tích cực, thị trường có thể phân hóa tốt dựa vào chất lượng nội tại và triển vọng tăng trưởng quí III và cuối năm 2025 ở vùng giá 1.600 điểm của VN-Index. Hoặc VN-Index sẽ cần phải kiểm tra lại vùng giá cao nhất của năm 2022 đã vượt lên. Thanh khoản thị trường giảm mạnh với khối lượng giao dịch thấp nhất trong 03 tháng, cho thấy nhà đầu tư thận trọng khi thị trường không có nhiều cơ hội tốt. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và cần đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí 3/2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co khi áp lực bán vẫn còn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đi ngang, kết phiên ở mốc 1.635 điểm (0%). Nhóm Ngân hàng và Tài nguyên cơ bản tăng điểm trong khi đó nhóm Bất động sản hay Hàng & Dịch vụ công nghiệp giảm điểm.

Lực bán duy trì trong phiên khiến chỉ số giảm điểm và VN-Index chỉ hồi phục nhờ lực mua trong phiên ATC. Trong các phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng thị trường tiếp tục giao dịch giằng co khi áp lực bán vẫn còn và nhà đầu tư thận trọng chờ đợi thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán. Chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở mua mới trong các phiên kiểm định lại vùng 1.610-1.620 do đây là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số (MA10 tuần) với mục tiêu VN-Index hướng tới vùng 1.700”.

Khả năng xuyên thủng 1.600 điểm của chỉ số VN-Index vẫn đang đánh giá thấp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.665 điểm (tức là đường trung bình 20 phiên). Đồng thời, chúng tôi cho rằng vùng hỗ trợ 1.600 điểm vẫn đang là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn cũng có dấu hiệu hồi phục cho thấy khả năng xuyên thủng 1.600 điểm của chỉ số VN-Index vẫn đang đánh giá thấp.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tạm thời dừng mua mới khi thanh khoản đang ở mức thấp”.

Kỳ vọng VN-Index sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng 1.620-1.625

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với nến tương tự nến Doji thể hiện sự rung lắc thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI, MACD đang tiếp tục xu hướng đi xuống thể hiện xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều. Nhưng mà với việc VN-Index đã tạo được nến Doji với khối lượng suy kiệt nên chỉ số được kỳ vọng sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng 1.620-1.625.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã quay lại vào trong giải Bollinger band sau khi vượt qua biên dưới. Đồng thời, chỉ báo RSI đã thoát khỏi vùng quá bán, và chỉ báo MACD và CMF có tín hiệu hồi phục cho thấy thị trường chung đang cố gắng tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1.620-1.625.

Sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index đang trong giai đoạn thăm dò cung cầu, thể hiện qua phiên giao dịch biến động trong biên độ hẹp. Trạng thái này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục luân chuyển và phân hóa, tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành đã điều chỉnh trước. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên quản trị rủi ro chặt chẽ bằng cách hạn chế sử dụng đòn bẩy và giữ kỷ luật về các ngưỡng cắt lỗ/chốt lời và tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong ngày mai

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối ngày sau khi tiếp cận vùng 1.600 điểm sẽ góp phần gia tăng khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong ngày mai. Tuy nhiên, với quán tính điều chỉnh được thiết lập từ năm phiên giảm trước đó, chỉ số sẽ gặp trở ngại bởi áp lực bán quanh kháng cự trong ngày (1.645-1.650 điểm). Tín hiệu tạo đáy sẽ tin cậy hơn nếu chỉ số đóng cửa vượt kháng cự kèm hoạt động mua gia tăng, đối trọng hoàn toàn lực bán ở phiên 22/09”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.