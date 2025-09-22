Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

Kim Phong

22/09/2025, 12:01

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 44% so với phiên cuối tuần trước, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu la liệt. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán chủ động, trong khi bên mua tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Sắc đỏ lan rộng, nhóm cổ phiếu trụ mất tác dụng nâng đỡ.
Sắc đỏ lan rộng, nhóm cổ phiếu trụ mất tác dụng nâng đỡ.

VN-Index chốt phiên sáng bốc hơi 22,78 điểm tương đương -1,37%. Độ rộng chỉ số lúc 9h30 còn chưa quá tệ với 114 mã tăng/129 mã giảm, nhưng đến 10h đã là 99 mã tăng/187 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE chỉ còn 79 mã tăng/238 mã giảm.

Chỉ số hiện đang chịu sức ép nặng nề từ nhóm blue-chips, đặc biệt là các mã lớn. VHM giảm 3,54%, CTG giảm 2,73%, TCB giảm 2,34%, VPB giảm 2,63%, HPG giảm   2,05%, FPT giảm 2,52%, MBB giảm 1,5%, VIC giảm 1,04% đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa thị trường. Duy nhất BID đang xanh nhẹ 0,38% là không thể chống đỡ nổi.

Thậm chí toàn rổ VN30 hiện chỉ có 2 mã xanh nhưng tới 25 mã đỏ, trong đó 13 mã giảm quá 2% và 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Ngoài BID, VNM tăng 0,65% cũng tác động rất ít. Thống kê cho thấy gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ này đang đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc chỉ cách 1 bước giá. Chỉ có VIC, LPB, GVR là có hồi lại tương đối. Ngoài ra thanh khoản rổ VN30 cũng tăng vọt 43% so với phiên sáng hôm thứ Sáu, cho thấy áp lực bán hoàn toàn khống chế. Chỉ số VN30-Index đang giảm 1,81% và cũng chính thức xuyên thủng đường giá hỗ trợ trung bình 20 phiên, sau khi VN-Index đã để mất từ phiên cuối tuần trước.

Phần còn lại của thị trường cũng rất tệ, trong 238 cổ phiếu đang đỏ có 152 mã giảm quá 1%, chiếm 71% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây cũng là biểu hiện rất rõ của áp lực bán chủ động đang khống chế hoàn toàn dao động giá. Nhóm blue-chips chiếm nhiều “suất” trong nhóm bị bán tháo này như HPG, SSI, VPB, FPT, SHB, TCB, VHM, MSN… thanh khoản đều từ 300 tỷ trở lên.

Nhóm cổ phiếu tầm trung cũng kém, chỉ số Midcap đang giảm 1,09%. Thanh khoản lớn nhất và giá giảm sâu ở nhóm này có thể kể tới VIX giảm 1,7% với 657,5 tỷ đồng; VND giảm 1,98% với 424,2 tỷ; NKG giảm 5,36% với 323,1 tỷ; GEX giảm 2,73% với 158,5 tỷ; EIB giảm 2,87% với 131,2 tỷ…

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Nhìn theo nhóm ngành, ngân hàng, chứng khoán đều đang lao dốc nặng nề. Đặc biệt nhóm ngân hàng trong 27 mã chỉ sót lại KLB, BID và NAB tăng giá không đáng kể nhưng tới gần 20 mã giảm quá 1%. Chứng khoán duy nhất DSC là xanh và hơn 30 mã khác giảm quá 1%. Với bất động sản, có chút phân hóa nhẹ nhưng các mã lớn đều rất yếu. Cổ phiếu đi ngược dòng có vài mã đáng kể về thanh khoản như DIG tăng 2,04% với 382,1 tỷ; PDR tăng 2,55% với 343,7 tỷ; KBC tăng 1,52% với 95,6 tỷ; TCH tăng 1,45% với 59,7 tỷ…

Nhóm đi ngược dòng có điểm chung là thanh khoản rất nhỏ nên giá không phản ánh đúng tâm lý giao dịch. Tuy VN-Index vẫn còn 79 mã tăng nhưng chỉ hơn 10 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng “phụ” vào bên bán khi xả ra gần 2.298 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE, mức cao nhất 4 phiên sáng gần đây. Giá trị bán ròng lên tới gần 1.362 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên sáng.

Khối này đang rút ròng cực mạnh ở VHM với -214,5 tỷ, CTG -146,1 tỷ, MWG -127,7 tỷ, FPT -94,6 tỷ, STB -83,3 tỷ, MBB -80,1 tỷ, VCI -51,2 tỷ… Phía mua ròng chỉ vài cổ phiếu và cũng rất nhỏ: VND +24 tỷ, DIG -+22,9 tỷ, PDR +18,3 tỷ.

Mức sụt giảm mạnh sáng nay đã ép VN-Index xuống 1635,84 điểm, khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm vẫn còn xa. Có thể thấy bên mua đã thoái lui và chờ giá, khiến bên bán muốn thoát ra thành công thì phải hạ giá. Diễn biến này đã đẩy nhanh tốc độ giảm.

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

10:20, 22/09/2025

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

10:45, 22/09/2025

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

09:47, 21/09/2025

Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

Đọc thêm

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.600 điểm vẫn có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp.

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?

Bước chuyển về tài sản mã hóa nhiều khả năng sẽ kéo dòng vốn quay trở lại, tạo nguồn thu cho ngân hàng và công ty chứng khoán, đồng thời mở ra cơ hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên biệt về lưu ký, tuân thủ và phân tích.

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

Giá dầu thô thế giới hiện đang duy trì ở mức tương đối cao, bất chấp nhiều dự báo cho rằng thị trường sẽ đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng trong thời gian tới...

Ủy ban Chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán "yêu cầu" công ty chứng khoán, quản lý quỹ tăng cường bảo mật, phục vụ giao dịch trực tuyến

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty chứng khoán, quản lý quỹ... tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ hoạt động giao dịch trực tuyến.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Thế giới

2

VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ

Chứng khoán

3

Thúc đẩy thương mại - đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và bang Washington

Tiêu điểm

4

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Tiêu điểm

5

Hải Phòng tổ chức các chuyến tàu hỏa nối với Hải Dương (cũ)

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy