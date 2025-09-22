Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ
Kim Phong
22/09/2025, 12:01
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 44% so với phiên cuối tuần trước, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu la liệt. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán chủ động, trong khi bên mua tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
VN-Index chốt phiên sáng bốc hơi 22,78 điểm tương đương
-1,37%. Độ rộng chỉ số lúc 9h30 còn chưa quá tệ với 114 mã tăng/129 mã giảm,
nhưng đến 10h đã là 99 mã tăng/187 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE chỉ còn 79
mã tăng/238 mã giảm.
Chỉ số hiện đang chịu sức ép nặng nề từ nhóm blue-chips, đặc
biệt là các mã lớn. VHM giảm 3,54%, CTG giảm 2,73%, TCB giảm 2,34%, VPB giảm
2,63%, HPG giảm 2,05%, FPT giảm 2,52%,
MBB giảm 1,5%, VIC giảm 1,04% đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa thị trường.
Duy nhất BID đang xanh nhẹ 0,38% là không thể chống đỡ nổi.
Thậm chí toàn rổ VN30 hiện chỉ có 2 mã xanh nhưng tới 25 mã đỏ,
trong đó 13 mã giảm quá 2% và 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Ngoài BID, VNM tăng
0,65% cũng tác động rất ít. Thống kê cho thấy gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ
này đang đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc chỉ cách 1 bước giá. Chỉ có VIC, LPB,
GVR là có hồi lại tương đối. Ngoài ra thanh khoản rổ VN30 cũng tăng vọt 43% so
với phiên sáng hôm thứ Sáu, cho thấy áp lực bán hoàn toàn khống chế. Chỉ số VN30-Index
đang giảm 1,81% và cũng chính thức xuyên thủng đường giá hỗ trợ trung bình 20
phiên, sau khi VN-Index đã để mất từ phiên cuối tuần trước.
Phần còn lại của thị trường cũng rất tệ, trong 238 cổ phiếu đang
đỏ có 152 mã giảm quá 1%, chiếm 71% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây cũng là
biểu hiện rất rõ của áp lực bán chủ động đang khống chế hoàn toàn dao động giá.
Nhóm blue-chips chiếm nhiều “suất” trong nhóm bị bán tháo này như HPG, SSI,
VPB, FPT, SHB, TCB, VHM, MSN… thanh khoản đều từ 300 tỷ trở lên.
Nhóm cổ phiếu tầm trung cũng kém, chỉ số Midcap đang giảm
1,09%. Thanh khoản lớn nhất và giá giảm sâu ở nhóm này có thể kể tới VIX giảm
1,7% với 657,5 tỷ đồng; VND giảm 1,98% với 424,2 tỷ; NKG giảm 5,36% với 323,1 tỷ;
GEX giảm 2,73% với 158,5 tỷ; EIB giảm 2,87% với 131,2 tỷ…
Nhìn theo nhóm ngành, ngân hàng, chứng khoán đều đang lao dốc
nặng nề. Đặc biệt nhóm ngân hàng trong 27 mã chỉ sót lại KLB, BID và NAB tăng
giá không đáng kể nhưng tới gần 20 mã giảm quá 1%. Chứng khoán duy nhất DSC là
xanh và hơn 30 mã khác giảm quá 1%. Với bất động sản, có chút phân hóa nhẹ
nhưng các mã lớn đều rất yếu. Cổ phiếu đi ngược dòng có vài mã đáng kể về thanh
khoản như DIG tăng 2,04% với 382,1 tỷ; PDR tăng 2,55% với 343,7 tỷ; KBC tăng
1,52% với 95,6 tỷ; TCH tăng 1,45% với 59,7 tỷ…
Nhóm đi ngược dòng có điểm chung là thanh khoản rất nhỏ nên
giá không phản ánh đúng tâm lý giao dịch. Tuy VN-Index vẫn còn 79 mã tăng nhưng
chỉ hơn 10 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng “phụ” vào bên bán khi xả
ra gần 2.298 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE, mức cao nhất 4 phiên sáng
gần đây. Giá trị bán ròng lên tới gần 1.362 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên sáng.
Khối này đang rút ròng cực mạnh ở VHM với -214,5 tỷ, CTG
-146,1 tỷ, MWG -127,7 tỷ, FPT -94,6 tỷ, STB -83,3 tỷ, MBB -80,1 tỷ, VCI -51,2 tỷ…
Phía mua ròng chỉ vài cổ phiếu và cũng rất nhỏ: VND +24 tỷ, DIG -+22,9 tỷ, PDR
+18,3 tỷ.
Mức sụt giảm mạnh sáng nay đã ép VN-Index xuống 1635,84 điểm,
khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm vẫn còn xa. Có thể thấy bên mua đã thoái
lui và chờ giá, khiến bên bán muốn thoát ra thành công thì phải hạ giá. Diễn biến
này đã đẩy nhanh tốc độ giảm.
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...
VN-Index có thể thủng 1600 điểm nhưng xác suất thấp, cơ hội vẫn còn ở cổ phiếu riêng lẻ
Kịch bản thận trọng, chỉ số VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.600 điểm vẫn có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp.
Những ngành nào sẽ được hưởng lợi từ thị trường tài sản mã hóa?
Bước chuyển về tài sản mã hóa nhiều khả năng sẽ kéo dòng vốn quay trở lại, tạo nguồn thu cho ngân hàng và công ty chứng khoán, đồng thời mở ra cơ hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên biệt về lưu ký, tuân thủ và phân tích.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: