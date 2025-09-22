Áp lực bán tăng vọt, cổ phiếu giảm sâu, khối ngoại rút ròng hơn 1300 tỷ

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng vọt 44% so với phiên cuối tuần trước, nhưng cổ phiếu giảm giá sâu la liệt. Đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán chủ động, trong khi bên mua tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

VN-Index chốt phiên sáng bốc hơi 22,78 điểm tương đương -1,37%. Độ rộng chỉ số lúc 9h30 còn chưa quá tệ với 114 mã tăng/129 mã giảm, nhưng đến 10h đã là 99 mã tăng/187 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE chỉ còn 79 mã tăng/238 mã giảm.

Chỉ số hiện đang chịu sức ép nặng nề từ nhóm blue-chips, đặc biệt là các mã lớn. VHM giảm 3,54%, CTG giảm 2,73%, TCB giảm 2,34%, VPB giảm 2,63%, HPG giảm 2,05%, FPT giảm 2,52%, MBB giảm 1,5%, VIC giảm 1,04% đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa thị trường. Duy nhất BID đang xanh nhẹ 0,38% là không thể chống đỡ nổi.

Thậm chí toàn rổ VN30 hiện chỉ có 2 mã xanh nhưng tới 25 mã đỏ, trong đó 13 mã giảm quá 2% và 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Ngoài BID, VNM tăng 0,65% cũng tác động rất ít. Thống kê cho thấy gần như toàn bộ cổ phiếu trong rổ này đang đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc chỉ cách 1 bước giá. Chỉ có VIC, LPB, GVR là có hồi lại tương đối. Ngoài ra thanh khoản rổ VN30 cũng tăng vọt 43% so với phiên sáng hôm thứ Sáu, cho thấy áp lực bán hoàn toàn khống chế. Chỉ số VN30-Index đang giảm 1,81% và cũng chính thức xuyên thủng đường giá hỗ trợ trung bình 20 phiên, sau khi VN-Index đã để mất từ phiên cuối tuần trước.

Phần còn lại của thị trường cũng rất tệ, trong 238 cổ phiếu đang đỏ có 152 mã giảm quá 1%, chiếm 71% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây cũng là biểu hiện rất rõ của áp lực bán chủ động đang khống chế hoàn toàn dao động giá. Nhóm blue-chips chiếm nhiều “suất” trong nhóm bị bán tháo này như HPG, SSI, VPB, FPT, SHB, TCB, VHM, MSN… thanh khoản đều từ 300 tỷ trở lên.

Nhóm cổ phiếu tầm trung cũng kém, chỉ số Midcap đang giảm 1,09%. Thanh khoản lớn nhất và giá giảm sâu ở nhóm này có thể kể tới VIX giảm 1,7% với 657,5 tỷ đồng; VND giảm 1,98% với 424,2 tỷ; NKG giảm 5,36% với 323,1 tỷ; GEX giảm 2,73% với 158,5 tỷ; EIB giảm 2,87% với 131,2 tỷ…

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Nhìn theo nhóm ngành, ngân hàng, chứng khoán đều đang lao dốc nặng nề. Đặc biệt nhóm ngân hàng trong 27 mã chỉ sót lại KLB, BID và NAB tăng giá không đáng kể nhưng tới gần 20 mã giảm quá 1%. Chứng khoán duy nhất DSC là xanh và hơn 30 mã khác giảm quá 1%. Với bất động sản, có chút phân hóa nhẹ nhưng các mã lớn đều rất yếu. Cổ phiếu đi ngược dòng có vài mã đáng kể về thanh khoản như DIG tăng 2,04% với 382,1 tỷ; PDR tăng 2,55% với 343,7 tỷ; KBC tăng 1,52% với 95,6 tỷ; TCH tăng 1,45% với 59,7 tỷ…

Nhóm đi ngược dòng có điểm chung là thanh khoản rất nhỏ nên giá không phản ánh đúng tâm lý giao dịch. Tuy VN-Index vẫn còn 79 mã tăng nhưng chỉ hơn 10 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng “phụ” vào bên bán khi xả ra gần 2.298 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE, mức cao nhất 4 phiên sáng gần đây. Giá trị bán ròng lên tới gần 1.362 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên sáng.

Khối này đang rút ròng cực mạnh ở VHM với -214,5 tỷ, CTG -146,1 tỷ, MWG -127,7 tỷ, FPT -94,6 tỷ, STB -83,3 tỷ, MBB -80,1 tỷ, VCI -51,2 tỷ… Phía mua ròng chỉ vài cổ phiếu và cũng rất nhỏ: VND +24 tỷ, DIG -+22,9 tỷ, PDR +18,3 tỷ.

Mức sụt giảm mạnh sáng nay đã ép VN-Index xuống 1635,84 điểm, khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm vẫn còn xa. Có thể thấy bên mua đã thoái lui và chờ giá, khiến bên bán muốn thoát ra thành công thì phải hạ giá. Diễn biến này đã đẩy nhanh tốc độ giảm.