Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lập kỷ lục mọi thời đại trên ngưỡng 3.700 USD/oz, nhưng không duy trì được mốc giá tâm lý quan trọng này do sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến xung lực giá vàng có phần suy yếu.

Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời trên thị trường vàng còn lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng giá kim loại quý này vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn.

Khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (22/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng nhẹ. Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,4 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,07%, giao dịch ở mức 3.688,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng.

Cả tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, đánh dấu tuần tăng thứ năm liên tục. Kỷ lục giá vàng được ghi nhận ở mức hơn 3.707 USD/oz vào hôm thứ Tư, sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ với quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Philippe Gijsels của công ty BNP Paribas Fortis nói rằng giá vàng có thể giằng co quanh mốc 3.600 USD/oz trong ngắn hạn, nhưng ít khả năng giảm sâu hơn, vì Fed cuối cùng đã nối lại chu kỳ nới lỏng.

“Giá vàng đã tăng gần 40% trong năm nay nhưng chúng ta mới đang ở vào giai đoạn đầu của thị trường giá lên này. Trong một thế giới nhiều bất định, nhu cầu mua vàng vẫn còn rất lớn và giá vàng có thể dễ dàng đạt 4.000 USD/oz trước cuối năm 2026”, ông Gijsels nói.

Đồng quan điểm trên, trưởng chiến lược Christopher Vecchio của trang Tastylive.com, nhận định việc mua vàng ở mức giá 3.700 USD/oz vẫn là hợp lý. “Tôi đã cố gắng tìm lý do để bi quan về vàng, nhưng chưa tìm được”, ông phát biểu.

Theo nhà chiến lược này, dù giá vàng đang cao, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng vì niềm tin vào đồng USD đang suy yếu. Sự suy giảm niềm tin này xuất phát từ việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách can thiệp vào Fed, cũng như khối nợ công đang tăng với tốc độ không bền vững của Washington.

“Các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục dịch chuyển dần khỏi đồng USD, và vàng là lựa chọn hợp lý nhất mà họ có”, ông Vecchio nói.

Trong dự báo lãi suất mới cập nhật, Fed dự kiến sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm nay và 1 lần trong năm 2026, ít hơn so với kỳ vọng của thị trường là Fed sẽ hạ lãi suất 2-3 lần trong năm tới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Fed vẫn có thể hạ lãi suất quyết liệt hơn thế, nhất là khi ông Trump bổ nhiệm được thêm những nhân vật thân tín của ông và Hội đồng Thống đốc Fed.

Ông Stephen Miran - một cố vấn thân cận của ông Trump mới được bổ nhiệm vào ghế thống đốc Fed vào tuần trước - muốn Fed giảm lãi suát 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vừa rồi.

“Động thái của ông Miran… nói lên nhiều điều về những gì có thể xảy ra. Việc giảm lãi suất mạnh hơn, nhất là trong bối cảnh lạm phát còn cao, sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nữa”, nhà phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhưng một số nhà phân tích cũng cảnh báo về khả năng biến động giá vàng gia tăng trong ngắn hạn do hoạt động chốt lời ở vùng giá đỉnh. Mức tăng 40% của giá vàng từ đầu năm đến nay là mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ cuối thập niên 1970.

“Các nhà giao dịch vàng xem đây là một cơ hội để chốt lời… Tôi tin là rất có khả năng giá vàng sắp chuyển sang một giai đoạn tích lũy”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nói.

Cũng theo ông Aslam, giá vàng sẽ nhạy cảm với số liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần này, cụ thể là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.

“Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự báo hoặc có những tin tức chính trị mới gây lo ngại, giá vàng có thể nhanh chóng tăng tốc lên mốc 3.750-3.800 USD/oz”, ông Aslam nhận định.