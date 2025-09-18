Giá nhà cao ngất, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dòng tiền khan hiếm, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư dù khoản lãi không quá lớn...

Ghi nhận của VnEconomy cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) thông báo việc chậm thanh toán lãi trái phiếu mã HPXH2125007, trái phiếu phát hành năm 2021.

Theo lịch, ngày 25/8/2025, Đầu tư Hải Phát phải thanh toán hai khoản lãi trái phiếu mã HPXH2125007 (mệnh giá 500 tỷ đồng và dư nợ còn lại 500 tỷ đồng) lần lượt là 60,68 tỷ đồng và gần 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới ngày 5/9, Công ty mới thanh toán 60,68 tỷ đồng và ngày 6/9 tiếp tục thanh toán gần 46 tỷ đồng.

Lý giải việc chậm thanh toán cho trái chủ, Đầu tư Hải Phát cho biết do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt và thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty. Công ty đã thanh toán đủ các kỳ lãi còn lại.

Trước đó, trong báo cáo tình hình thanh toán lãi/gốc trái phiếu nửa đầu năm 2025, Đầu tư Hải Phát cũng phát sinh chậm thanh toán lãi trái phiếu mã HPXH2123008, HPXH2125007.

Tại thời điểm 30/6/2025, Đầu tư Hải Phát sở hữu 66,5 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng nợ vay tới 1.555,5 tỷ đồng, bằng 42,2% tổng vốn chủ sở hữu. Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu 587,38 tỷ đồng, giảm 10,3%; lợi nhuận ròng đạt 50,49 tỷ đồng, tăng 7% và mới hoàn thành 36,9% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Cũng theo kế hoạch ngày 15/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 145,9 tỷ đồng tiền gốc và gần 15 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2224006. Tuy nhiên, Novaland mới chỉ thanh toán được gần 15 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này, còn lại gần 144,4 tỷ đồng tiền gốc chưa thu xếp được nguồn tiền.

Trước đó NVL cũng đã công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2025 trên HNX. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/6, trong kỳ, Novaland mới thanh toán hơn 33,26 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu đúng hạn và 11 tỷ đồng tiền gốc (trễ so với kế hoạch). Các khoản thanh toán này được thực hiện vào tháng 3 và tháng 6/2025.

Đáng chú ý, số tiền gốc và lãi trái phiếu còn phải thanh toán theo kế hoạch lên tới hơn 2.523 tỷ đồng - trong đó, đáng chú ý có ba lô trái phiếu đến hạn trả gốc gồm: Novaland.Bond 2019 trị giá 649,5 tỷ đồng, NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng và NVLH2124002 trị giá 225 tỷ đồng. Novaland cho biết hiện chưa thu xếp được nguồn tiền và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.

Một trường hợp khác là Công ty Đầu tư TDG Global (TDG) cũng cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001. Đây là lô trái phiếu phát hành riêng lẻ vào tháng 9/2024, trị giá 100 tỷ đồng, lãi suất ban đầu 12,5%/năm, đáo hạn vào tháng 9/2027.

Số tiền huy động được dùng để đầu tư cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 (Lạng Sơn), quy mô 25ha, tổng vốn gần 286 tỷ đồng. Tài sản hình thành từ chính dự án cùng với gần 1 triệu cp TDG thuộc sở hữu Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu được dùng làm tài sản bảo đảm. Chứng khoán HD (HDBS) là đơn vị tư vấn, quản lý tài sản bảo đảm và cũng mua tới 99% giá trị phát hành.

Trong đợt thanh toán hồi tháng 3, TDG trả gần 6,2 tỷ đồng lãi cho lô này và thêm 2,7 tỷ đồng cho 1 lô trái phiếu khác. Tuy nhiên, đến kỳ trả lãi tiếp theo, Công ty chưa thể thanh toán.

Trong báo cáo nửa đầu năm 2025, dòng tiền kinh doanh của TDG âm hơn 18 tỷ đồng do tăng chi cho hàng tồn kho, khoản phải thu và lãi vay. Tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn cuối kỳ chỉ còn 14 tỷ đồng, trong khi gần 40 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn đã được dùng làm tài sản thế chấp.

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông cũng vừa báo cáo lô trái phiếu PDCCH2 có giá trị phát hành theo mệnh giá 900 tỷ đồng vẫn còn dư nợ gốc toàn bộ tại thời điểm 30/6/2025. Công ty đến hạn thanh toán lãi trái phiếu vào ngày 12/5/2025 với lãi suất 11,5%/năm, tương ứng số tiền 51,32 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lãi này đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Phương Đông cho biết doanh nghiệp và trái chủ đang trong quá trình đàm phán điều chỉnh lãi suất và gia hạn thời gian thanh toán để đảm bảo cân bằng lợi ích các bên. Mức lãi suất điều chỉnh được đề xuất là 11,3%/năm, dự kiến sẽ được chốt trước ngày 31/10/2025. Doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán đầy đủ ngay sau khi đạt được thỏa thuận.

Theo công bố mới đây của Thuế Tp.HCM, Công ty Địa ốc Phương Đông cũng đang nợ thuế hơn 5,6 tỷ đồng.

Cập nhật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 27.032 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 4 tháng còn lại của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 69.740 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 29.883 tỷ đồng, tương đương 49%. Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 4 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 313 tỷ đồng trong tháng 8.

Trong khi đó, thông tin từ VISRating cho thấy có 4 trong số 14 tổ chức phát hành có trái phiếu đáo hạn vào tháng 9 năm 2025 có hồ sơ tín nhiệm yếu hoặc thấp hơn. Trong số này, 2 tổ chức phát hành đã có ghi nhận chậm trả gốc/lãi.

Điểm tích cực là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh, thông báo đã hoàn tất việc thanh toán 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 8. Diễn biến này phản ánh sự tiến triển trong nỗ lực tái cơ cấu nợ của tập đoàn.

Theo công bố về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã có lãi trở lại sau hai năm lỗ liên tiếp. Dự án Merryland Quy Nhơn đang được triển khai và không gặp vướng mắc pháp lý, được kỳ vọng hỗ trợ cho kết quả kinh doanh trong tương lai.