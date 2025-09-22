Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp: Tín hiệu phục hồi và cơ hội đầu tư dài hạn

Minh Tú

22/09/2025, 14:41

Sau giai đoạn trầm lắng và tái cấu trúc sâu rộng trong năm 2022-2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về quy mô lẫn chất lượng, nhờ vào sự hỗ trợ từ chính sách vĩ mô ổn định và những cải cách thể chế mang tính nền tảng…

Trái phiếu vẫn là lựa chọn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định - Ảnh Internet.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 298.511 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Sự phục hồi này không chỉ thể hiện qua con số phát hành mà còn qua những cải cách thể chế và chính sách vĩ mô ổn định, tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

TÁI ĐỊNH HÌNH CẤU TRÚC KHI DÒNG VỐN QUAY LẠI

Sự quay lại của dòng vốn không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là quá trình tái định hình cấu trúc thị trường. Tỷ trọng phát hành ra công chúng đã tăng mạnh, giúp minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở nhà đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào kênh riêng lẻ. Đặc biệt, kỳ hạn phát hành đã dịch chuyển về trung - dài hạn, với hơn 87% dư nợ có kỳ hạn trên 5 năm, giúp giảm áp lực đáo hạn ngắn hạn. Nhà đầu tư tổ chức cũng đã trở thành lực lượng chủ đạo, khi số đợt phát hành riêng lẻ phân phối cho nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giảm. Thêm vào đó, tái cấu trúc nợ đang diễn ra với 380 tỷ gốc trái phiếu đã thanh toán của riêng 2 nhóm Bất động sản và năng lượng trong tháng 07/2025, đưa tỷ lệ thu hồi nợ chậm trả ổn định ở mức 34,9%. Điều này cho thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ trong cách thức đầu tư và quản lý rủi ro.

Một điểm đáng chú ý là sự phát triển của trái phiếu xanh (Green Bond), một sản phẩm đầu tư mới đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo VBMA, giai đoạn 2021-2024, doanh nghiệp Việt Nam đã phát hành hơn 1,4 tỷ USD trái phiếu xanh, với sự tham gia nổi bật của các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý nước và nông nghiệp bền vững. Riêng năm 2023, ghi nhận 2.500 tỷ đồng (tương đương 96 triệu USD) phát hành trái phiếu xanh, con số này tăng vọt lên gần 7.000 tỷ đồng năm 2024, tương ứng với mức tăng 171% so với năm trước. Các nhà phát hành tiêu biểu như Trung Nam Solar Power, IDI Corp, Hòa Bình - Xuân Mai Clean Water, và EVNFinance đã góp phần định hình dòng vốn mới này.

LỢI SUẤT HỢP LÝ VÀ KHẨU VỊ ĐẦU TƯ THAY ĐỔI

Trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức thấp, trái phiếu doanh nghiệp đang cho thấy lợi thế cạnh tranh với mức lợi suất phổ biến từ 9 - 11%/năm. Nhà đầu tư hiện nay không chỉ chạy theo lợi suất cao mà còn ưu tiên những sản phẩm có tài sản đảm bảo chất lượng, thông tin minh bạch và đơn vị phát hành uy tín. 

Sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư từ “chấp nhận lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn” sang “tối ưu lợi nhuận trong kiểm soát rủi ro” là tín hiệu tích cực cho một thị trường phát triển bền vững hơn.

Sự phục hồi hiện nay không đến từ tăng trưởng “nóng” mà từ các cải cách mang tính hệ thống. Việc ban hành và điều chỉnh Nghị định 65, thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm nội địa, và quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm công bố thông tin đã tạo ra khung pháp lý minh bạch hơn cho thị trường trường trái phiếu doanh nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây có thể tiếp cận đánh giá định lượng về năng lực tài chính, khả năng trả nợ và mức độ rủi ro tương đối của từng đợt trái phiếu. Sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa đã giúp thiết lập mặt bằng minh bạch mới cho thị trường, đặc biệt có ý nghĩa với nhóm nhà đầu tư cá nhân cao cấp.

Dòng vốn cá nhân cũng đang ngày càng chuyên nghiệp hóa. Nhiều nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt và kiến thức nền tảng đang xem trái phiếu như một phần trong danh mục tài sản cân bằng, bên cạnh cổ phiếu, bất động sản và các quỹ đầu tư. Các tổ chức đầu tư như quỹ mở, công ty bảo hiểm, và công ty tài chính cũng đang dần quay lại thị trường sau thời gian quan sát. Việc lựa chọn các trái phiếu có tài sản đảm bảo, lãi suất hợp lý và doanh nghiệp phát hành có nền tảng tài chính vững được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi môi trường đầu tư quốc tế còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

TRÁI PHIẾU VẪN LÀ LỰA CHỌN

Triển vọng cuối năm 2025 cho thấy trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, tỷ giá và mặt bằng lãi suất ổn định, giới phân tích dự báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục sôi động trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ lưỡng, không nên chỉ chạy theo lợi suất cao mà bỏ qua yếu tố tài sản đảm bảo, lịch sử tín dụng và điều khoản hợp đồng. Sự đồng hành của các tổ chức tư vấn, phân phối có uy tín cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch trong toàn bộ quá trình đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc lựa chọn đúng sản phẩm trái phiếu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhà đầu tư cần ưu tiên những giải pháp có tài sản đảm bảo rõ ràng, kỳ hạn linh hoạt, mức sinh lời hợp lý và minh bạch trong toàn bộ vòng đời đầu tư.

Một lựa chọn đang được thị trường quan tâm hiện nay là sản phẩm đầu tư kỳ hạn Giấy tờ có giá do Công ty Chứng khoán Maybank (MSVN) xây dựng và phân phối. Giải pháp này mang lại mức lợi tức cạnh tranh so với kênh tiết kiệm, đồng thời đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về quản trị rủi ro, quy trình thẩm định và công bố thông tin minh bạch.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. Sự chuyển mình trong cấu trúc thị trường, sự phát triển của trái phiếu xanh, và sự chuyên nghiệp hóa của dòng vốn cá nhân là những yếu tố quan trọng giúp thị trường này phát triển bền vững. Nhà đầu tư cần nắm bắt cơ hội, nhưng cũng cần thận trọng và lựa chọn đúng sản phẩm để đảm bảo thành công trong đầu tư.

VnEconomy