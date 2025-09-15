VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt 1700?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/9/2025

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VN-Index tăng 17,64 điểm – tương đương 1,06%, đóng cửa ở mức 1.684,9 điểm. Trong khi đó, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex tăng 4,18 điểm – tương đương 1,51%, đóng cửa ở mức 280,69 điểm.

VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự tâm lý quanh 1.700 điểm nhờ sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vẫn đang được duy trì xu hướng tăng với sự nâng đỡ từ đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04 đến nay tương ứng vùng hỗ trợ động 1.640-1.645 điểm. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên và có thể thử thách lại vùng kháng cự tâm lý quanh 1.700 điểm nhờ sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý thị trường có thể sẽ xuất hiện biến động mạnh theo hướng kém tích cực ở giai đoạn cuối tuần.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và quản trị các vị thế đang có bằng việc thiết lập các ngưỡng trailing stop cho từng cổ phiếu trong danh mục.

Đối với các hoạt động mua trading tuần này, nên thực hiện ở các phiên thị trường rung lắc, điều chỉnh, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có liên quan câu chuyện nâng hạng như các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài, chứng khoán. Ngoài ra, có thể lưu ý thêm các ngành ngân hàng, bất động sản, thép, bán lẻ…”.

Nhiều khả năng xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index tăng điểm ngày từ thời điểm đầu phiên, và đóng cửa tại mức 1.684,90 điểm, tăng 17,64 (+1,06%) so với đóng cửa phiên thứ Sáu. Sắc xanh lan tỏa trên toàn bộ thị trường với 18/18 nhóm ngành ghi nhận tăng điểm, trong đó, nhóm Ô tô và phụ tùng dẫn đầu đà tăng, theo ngay sau là nhóm Viễn thông và nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Về giao dịch của Khối ngoại, Khối Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ năm liên tiếp trên thị trường Việt Nam. Mặc dù khối lượng giao dịch chỉ cải thiện một cách vừa phải, tuy nhiên, việc chỉ số đóng cửa trên đường trung bình động 20 phiên trên biểu đồ ngày, chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục diễn ra trong những phiên tới”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.650 điểm. Vùng kháng cự 1.695 điểm -1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 8 và đầu tháng 9/2025. VN30 tương tự, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025.

Ngắn hạn thị trường, VN-Index phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm và duy trì xu hướng kiểm tra lại vùng đỉnh gần nhất. Trong các báo cáo trước, chúng tôi đã khuyến nghị có thể xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Tập trung vào các nhóm cổ phiếu đã định hướng chính. Tuy nhiên không khuyến nghị gia tăng thêm khi VN-Index quay trở lại vùng giá quanh 1.700 điểm, là vùng giá đã chịu áp lực bán khá mạnh ở các thời điểm trước. Các vị thế ngắn hạn nên xem xét cơ cấu danh mục nếu áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên đến.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể hướng đến đỉnh cũ của chỉ số tại vùng 1.700 - 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa tăng hơn 17 điểm, kết phiên ở mức 1.684. Dòng tiền lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành trên thị trường, trong đó chủ yếu tập trung ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa & nhỏ (như Đầu tư công, Thủy sản, Vận tải, ...).

Chúng tôi cho rằng sự cải thiện về thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay so với các phiên gần nhất cho thấy trạng thái thị trường đang trở nên ổn định hơn. Do đó, chúng tôi duy trì mục tiêu hồi phục của VN-Index trong nhịp này tại mức 1.690 và hướng đến đỉnh cũ của chỉ số tại vùng 1.700 - 1.710.

Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.686 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.686 điểm. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt được kháng cự này với khối lượng giao dịch duy trì đà tăng thì xu hướng ngắn hạn có thể sẽ tích cực hơn và thị trường có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang, cùng với đó là có hội mua mới tiếp tục gia tăng. Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng trong vùng lạc quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung cũng được nâng lên từ mức giảm lên trung tính, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps cũng đã được nâng lên mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 30 – 50% danh mục”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên ở ngưỡng cao nhất phiên nhờ nỗ lực ở nhóm vốn hóa lớn cùng lực cầu dâng cao cuối phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng lên trong khi chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đáy giúp củng cố cho diễn biến tăng điểm của VN-Index. Chỉ số chung đang tiến về vùng đỉnh cũ 1700, cùng với đó ba đường +/-DI và ADX đều trên mốc 25 nên khó tránh khỏi những nhịp chỉnh trong phiên trong quá trình VN-Index chinh phục lại mốc 1700.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đồng thuận hướng lên, đồng thời chỉ báo CMF cũng neo ở vùng cao cho thấy vận

động sôi nổi của dòng tiền mua chủ động trong thị trường và VN-Index đang trong xu hướng đi lên trong phiên tới.

VN-Index đang củng cố động lực và tiến lên chinh phục lại mốc 1700. Dòng tiền cũng đã có tín hiệu lan tỏa, tuy nhiên mức độ tăng giữa các cổ phiếu/nhóm ngành vẫn có sự phân hóa. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có kỳ vọng KQKD Q3 tốt hoặc có câu chuyện tăng trưởng riêng, đồng thời đang có sự tham gia rõ nét của lực cầu và còn dư địa tăng nhiều so với ngưỡng kháng cự gần nhất để mở vị thế trong các phiên tới”.

Quán tính tăng có thể giúp VN-Index tiếp cận vùng 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Sau phiên giảm 08/09, chỉ số VN-Index đã ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp và lấy lại mức tín hiệu Tích cực trong ngắn hạn. Ngoài ra, chưa có lực cung cao bất thường khi tiếp cận vùng giá cao 1.680-1.700 điểm. Do đó, quán tính tăng đang có sẽ tiếp tục giúp VN-Index tiếp cận vùng 1.700 điểm trong ngày mai. Các vị thế ngắn hạn đang mở có thể dùng ngưỡng 1.660 điểm làm ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng nếu xuất hiện sự vi phạm”

VN-Index nối dài mạch tăng và củng cố quán tính tích cực hướng lên vùng đỉnh lịch sử 1.700 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.684,90 điểm, tăng 17,64 điểm (+1,06%). KLGD khớp lệnh 1,1 tỷ đơn vị.

VN-Index nối dài mạch tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp và củng cố quán tính tích cực hướng lên vùng đỉnh lịch sử 1.700 – 1.710.

Chiều ngược lại vùng hỗ trợ gần 1.660 kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số trong các nhịp rung lắc trở lại góp phần bảo toàn xu hướng Tăng chủ đạo”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.