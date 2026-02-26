Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Áp lực tỷ giá vẫn còn song sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Từ giữa tháng 1/2026, áp lực tỷ giá giảm đáng kể khi chỉ số giá Dollar Mỹ - DXY điều chỉnh từ vùng 99,4 điểm (13–16/01) xuống dưới 98 điểm và tiếp tục lùi về 96,2–97,0 điểm sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed ngày 28–29/01, trong bối cảnh kỳ vọng Fed duy trì lập trường chính sách linh hoạt hơn.

Theo đó, USD/VND giảm từ vùng 26,2 về 26–25,95 vào cuối tháng 1, tương đương mức giảm khoảng 1,3% trong tháng. Sang giữa tháng 2, xu hướng này tiếp tục được củng cố khi DXY duy trì dưới 97 điểm trong phần lớn thời gian và có thời điểm chạm vùng 96 – mức thấp mới trong nhiều năm, USD/VND theo đó giảm về quanh mức thấp 25.97–26.00.

Tính từ đầu năm 2026, VND lên giá ~1,14%, trong khi DXY giảm ~ 1,4% trong cùng kỳ.

Đáng lưu ý, biên độ dao động ngày của USD/VND thu hẹp đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tháng 1. Dù USD toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, tỷ giá không mở rộng thêm đà tăng giá. Diễn biến cho thấy cung cầu ngoại tệ trong nước đã dần cân bằng hơn, giải ngân FDI tháng 1 ổn định trong khi cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang nhập siêu.

Nhìn tổng thể, tỷ giá chuyển sang giai đoạn ổn định hơn trong đầu năm 2026, ngay cả khi thị trường tiền tệ nội địa có thời điểm biến động mạnh về thanh khoản đầu tháng 2, khi lãi suất qua đêm có thời điểm vượt 17%.

Cho cả năm 2026, Chứng khoán MBS nhận định vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong năm 2026, bao gồm: Mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Cân bằng giữa các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD, được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước. Chỉ số DXY được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như Yên Nhật, Bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.

Đồng quan điểm, Chứng khoán VnDirect cho rằng USD thường suy yếu trong thời kỳ bất ổn chính sách gia tăng ở Washngton, khi các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp tỷ trọng đầu tư vào tài sản của Mỹ.

Trong khi Fed được kỳ vọng sẽ duy trì chính sách nới lỏng với hai đợt giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm 2026 dù lộ trình có phần thận trọng hơn thị trường lao động Mỹ chưa có diễn biến xấu hơn (tỷ lệ tháng 12/2025, giảm nhẹ xuống 4,3% từ 4,4%), lạm phát vẫn trên mức mục tiêu và các và các quyết định liên quan đến thuế quan của Mỹ gần đây vẫn chưa rõ ràng. Đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 7/2026 thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó.

Hiện tại, dự báo đồng thuận thị trường (theo dữ liệu của Bloomberg) cho thấy chỉ số DXY năm 2026 sẽ dao động quanh vùng 96 – 97 điểm. Diễn biến này kỳ vọng sẽ hỗ trợ tình hình tỷ giá trong nước, qua đó hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong việc điều hành thị trường tiền tệ đặc biệt như trong giai đoạn thanh khoản, lãi suất biến động mạnh như trong giai đoạn vừa qua.