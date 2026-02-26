Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Thu Minh

26/02/2026, 13:49

Áp lực tỷ giá vẫn còn song sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ giữa tháng 1/2026, áp lực tỷ giá giảm đáng kể khi chỉ số giá Dollar Mỹ - DXY điều chỉnh từ vùng 99,4 điểm (13–16/01) xuống dưới 98 điểm và tiếp tục lùi về 96,2–97,0 điểm sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed ngày 28–29/01, trong bối cảnh kỳ vọng Fed duy trì lập trường chính sách linh hoạt hơn.

Theo đó, USD/VND giảm từ vùng 26,2 về 26–25,95 vào cuối tháng 1, tương đương mức giảm khoảng 1,3% trong tháng. Sang giữa tháng 2, xu hướng này tiếp tục được củng cố khi DXY duy trì dưới 97 điểm trong phần lớn thời gian và có thời điểm chạm vùng 96 – mức thấp mới trong nhiều năm, USD/VND theo đó giảm về quanh mức thấp 25.97–26.00.

Tính từ đầu năm 2026, VND lên giá ~1,14%, trong khi DXY giảm ~ 1,4% trong cùng kỳ.

Đáng lưu ý, biên độ dao động ngày của USD/VND thu hẹp đáng kể sau nhịp điều chỉnh mạnh cuối tháng 1. Dù USD toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, tỷ giá không mở rộng thêm đà tăng giá. Diễn biến cho thấy cung cầu ngoại tệ trong nước đã dần cân bằng hơn, giải ngân FDI tháng 1 ổn định trong khi cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang nhập siêu.

Nhìn tổng thể, tỷ giá chuyển sang giai đoạn ổn định hơn trong đầu năm 2026, ngay cả khi thị trường tiền tệ nội địa có thời điểm biến động mạnh về thanh khoản đầu tháng 2, khi lãi suất qua đêm có thời điểm vượt 17%.

Cho cả năm 2026, Chứng khoán MBS nhận định vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong năm 2026, bao gồm: Mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này.

Giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Cân bằng giữa các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD, được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước. Chỉ số DXY được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như Yên Nhật, Bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.

Đồng quan điểm, Chứng khoán VnDirect cho rằng USD thường suy yếu trong thời kỳ bất ổn chính sách gia tăng ở Washngton, khi các nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp tỷ trọng đầu tư vào tài sản của Mỹ.

Trong khi Fed được kỳ vọng sẽ duy trì chính sách nới lỏng với hai đợt giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm 2026 dù lộ trình có phần thận trọng hơn thị trường lao động Mỹ chưa có diễn biến xấu hơn (tỷ lệ tháng 12/2025, giảm nhẹ xuống 4,3% từ 4,4%), lạm phát vẫn trên mức mục tiêu và các và các quyết định liên quan đến thuế quan của Mỹ gần đây vẫn chưa rõ ràng. Đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 7/2026 thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó.

Hiện tại, dự báo đồng thuận thị trường (theo dữ liệu của Bloomberg) cho thấy chỉ số DXY năm 2026 sẽ dao động quanh vùng 96 – 97 điểm. Diễn biến này kỳ vọng sẽ hỗ trợ tình hình tỷ giá trong nước, qua đó hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong việc điều hành thị trường tiền tệ đặc biệt như trong giai đoạn thanh khoản, lãi suất biến động mạnh như trong giai đoạn vừa qua.

VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

23:13, 25/02/2026

Mỹ nâng thuế toàn cầu lên 15%: Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có lợi hơn?

08:05, 25/02/2026

Mỹ nâng thuế toàn cầu lên 15%: Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có lợi hơn?

Tổ chức trong nước xả hàng

20:13, 24/02/2026

Tổ chức trong nước xả hàng

Từ khóa:

biến động tỷ giá cân bằng cung cầu ngoại tệ chỉ số DXY Chứng khoán MBS dự báo tỷ giá năm 2026 lãi suất fed nhập khẩu vàng thặng dư thương mại Việt Nam tình hình tiền tệ Việt Nam tỷ giá USD/VND 2026

Đọc thêm

Thế hệ

Thế hệ "bánh mỳ kẹp": Áp lực tài chính chồng chất, đầu tư sớm để tự "cứu mình"?

Không chỉ riêng thế hệ "Bánh mỳ kẹp", mà mọi người nên cố gắng phân bổ tài sản ngay từ đầu và đừng nghĩ rằng phải có rất nhiều tiền mới phân bổ tài sản.

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Đà tăng của thị trường diễn ra khá giằng co, biến động không đồng đều, và quỹ Pyn Elite kỳ vọng diễn biến tương tự sẽ tiếp tục trong suốt năm nay.

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Mặc dù VN-Index chốt phiên sáng nay vẫn tăng tốt 0,64% (+11,94 điểm) nhưng cổ phiếu giảm giá hàng loạt với mã đỏ gấp 2,2 lần mã xanh. Trạng thái điều chỉnh trên thực tế đang xuất phát từ hành động thoái lui của bên mua, khiến thanh khoản cũng giảm sốc 40% so với sáng hôm qua.

Đại diện thương mại Mỹ: Thuế quan sẽ tăng lên 15% với một số đối tác

Đại diện thương mại Mỹ: Thuế quan sẽ tăng lên 15% với một số đối tác

Mỹ đang chuẩn bị tăng thuế quan lên 15% hoặc cao hơn đối với một số quốc gia - Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ngày 25/2, nhưng không nêu tên nước cụ thể hay cho biết thêm thông tin chi tiết...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Chứng khoán

2

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Chứng khoán

3

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Chứng khoán

4

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Tài chính

5

Mỹ siết trừng phạt Iran trước vòng đàm phán mới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy