Apple chính thức có CEO mới

Từ ngày 1/9, ông John Ternus chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của Apple…

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Ông John Ternus, hiện 51 tuổi, đã gia nhập Apple từ năm 2001. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, vị trí gần đây nhất của ông tại tập đoàn là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Ông Ternus từng tham gia phát triển nhiều sản phẩm chủ lực của Apple, trong đó có Mac, iPad và AirPods. Theo báo cáo, ông đã giám sát quá trình phát triển những thiết bị mang về khoảng 80% doanh thu cho Apple.

Ông cũng được đánh giá cao nhờ góp phần đưa doanh số máy Mac phục hồi, mở rộng dòng sản phẩm Pro cao cấp của Apple và đóng vai trò quan trọng trong quá trình Apple chuyển sang sử dụng chip do chính công ty thiết kế trên máy Mac, thông qua dòng chip M.

Trong những tháng gần đây, ông John Ternus xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, trong đó có màn giới thiệu iPhone Air tại sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 và giới thiệu MacBook Neo tại một sự kiện đặc biệt vào đầu năm nay.

Dù vậy, Ternus dường như vẫn có hình ảnh khá kín tiếng trên mạng. Vào tháng 4, khi Apple công bố những thay đổi trong ban lãnh đạo, hồ sơ LinkedIn chính thức của ông Ternus thậm chí không có ảnh đại diện.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple diễn ra vào ngày 9/9, nhiều khả năng ông John Ternus sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu với tư cách CEO để giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Trong khi đó, cùng ngày 1/9, sau 15 năm giữ vị trí CEO, ông Tim Cook cũng chính thức chuyển sang nắm vai trò Chủ tịch điều hành Apple.

Một ngày trước khi thay đổi vị trí lãnh đạo có hiệu lực, ông Tim Cook viết trên X: “Chức danh của tôi sẽ thay đổi vào ngày mai, nhưng tình yêu tôi dành cho cộng đồng Apple sẽ không bao giờ thay đổi”.

Ở tuổi 65, ông Tim Cook đã gắn bó với Apple gần 30 năm. Thời điểm chuyển giao quyền lực cũng diễn ra khi Apple đang có nền tảng tài chính vững mạnh, sau khi liên tiếp thiết lập kỷ lục doanh thu theo quý trong thời gian gần đây.

Trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook, Apple đã mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều thiết bị như Apple Watch, AirPods, HomePod và Vision Pro, đồng thời phát triển các dịch vụ như Apple Music và Apple TV.

Giá trị vốn hóa của công ty cũng tăng từ khoảng 350 tỷ USD vào năm 2011 lên hơn 4,5 nghìn tỷ USD như hiện nay.