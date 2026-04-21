Apple chuyển giao lãnh đạo: Tim Cook rời vị trí CEO, John Ternus sẽ là người kế nhiệm

Apple vừa xác nhận kế hoạch chuyển giao vị trí điều hành cấp cao khi Tim Cook sẽ rời ghế CEO sau nhiều năm lãnh đạo, và John Ternus – hiện đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng – sẽ đảm nhận vai trò CEO mới…

Tim Cook, người đã dẫn dắt Apple qua nhiều thập kỷ thành công, sẽ rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) vào ngày 1/9/2026. John Ternus, hiện đang đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng, sẽ là người kế nhiệm vị trí này. Thông tin này không chỉ gây chú ý trong giới công nghệ mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu của Apple.

Tim Cook, người đã gắn bó với Apple trong suốt 15 năm qua, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc phát triển và mở rộng thương hiệu này trên toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ mà còn liên tục đổi mới với những sản phẩm mang tính cách mạng như iPhone, iPad và Apple Watch.

Trong bức thư ngỏ gửi đến cộng đồng người dùng Apple, Cook bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của khách hàng và đội ngũ nhân viên đã cùng ông xây dựng nên một Apple vĩ đại. Ông cũng không quên ca ngợi John Ternus, người mà ông tin tưởng sẽ tiếp tục sứ mệnh của Apple trong tương lai.

John Ternus, người sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/9/2026, đã có một sự nghiệp ấn tượng tại Apple. Ông từng làm việc cùng Steve Jobs và được Tim Cook đánh giá cao về tư duy kỹ thuật, tinh thần đổi mới và phẩm chất lãnh đạo.

Ngoài ra, ông Ternus cũng cam kết sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm và trải nghiệm có ý nghĩa, đồng thời duy trì các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của Apple suốt nhiều thập kỷ. Sự chuyển giao này đã được Hội đồng quản trị của Apple phê duyệt, là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hạn và có tính chiến lược.

Thông tin về sự thay đổi lãnh đạo tại Apple đã ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Apple ghi nhận sự biến động khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của công ty dưới sự lãnh đạo mới. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc và chiến lược rõ ràng, Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đổi mới trong tương lai.

Sự chuyển giao lãnh đạo tại Apple không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với công ty mà còn là một dấu mốc trong ngành công nghệ toàn cầu. Với sự kế thừa từ Tim Cook và sự dẫn dắt của John Ternus, Apple hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ đột phá, đáp ứng kỳ vọng của người dùng và nhà đầu tư trên toàn thế giới.