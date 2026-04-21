Trang chủ Kinh tế số

Apple chuyển giao lãnh đạo: Tim Cook rời vị trí CEO, John Ternus sẽ là người kế nhiệm

Hồng Vinh

21/04/2026, 10:13

Apple vừa xác nhận kế hoạch chuyển giao vị trí điều hành cấp cao khi Tim Cook sẽ rời ghế CEO sau nhiều năm lãnh đạo, và John Ternus – hiện đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng – sẽ đảm nhận vai trò CEO mới…

John Ternus và Tim Cook tại trụ sở Apple Park. Ảnh: Apple

Tim Cook, người đã dẫn dắt Apple qua nhiều thập kỷ thành công, sẽ rời vị trí Giám đốc điều hành (CEO) vào ngày 1/9/2026. John Ternus, hiện đang đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng, sẽ là người kế nhiệm vị trí này. Thông tin này không chỉ gây chú ý trong giới công nghệ mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu của Apple.

Tim Cook, người đã gắn bó với Apple trong suốt 15 năm qua, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc phát triển và mở rộng thương hiệu này trên toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ mà còn liên tục đổi mới với những sản phẩm mang tính cách mạng như iPhone, iPad và Apple Watch.

Trong bức thư ngỏ gửi đến cộng đồng người dùng Apple, Cook bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của khách hàng và đội ngũ nhân viên đã cùng ông xây dựng nên một Apple vĩ đại. Ông cũng không quên ca ngợi John Ternus, người mà ông tin tưởng sẽ tiếp tục sứ mệnh của Apple trong tương lai.

John Ternus, người sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/9/2026, đã có một sự nghiệp ấn tượng tại Apple. Ông từng làm việc cùng Steve Jobs và được Tim Cook đánh giá cao về tư duy kỹ thuật, tinh thần đổi mới và phẩm chất lãnh đạo.

Ngoài ra, ông Ternus cũng cam kết sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm và trải nghiệm có ý nghĩa, đồng thời duy trì các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu của Apple suốt nhiều thập kỷ. Sự chuyển giao này đã được Hội đồng quản trị của Apple phê duyệt, là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hạn và có tính chiến lược.

Thông tin về sự thay đổi lãnh đạo tại Apple đã ngay lập tức tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Apple ghi nhận sự biến động khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của công ty dưới sự lãnh đạo mới. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc và chiến lược rõ ràng, Apple được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đổi mới trong tương lai.

Sự chuyển giao lãnh đạo tại Apple không chỉ là một sự kiện quan trọng đối với công ty mà còn là một dấu mốc trong ngành công nghệ toàn cầu. Với sự kế thừa từ Tim Cook và sự dẫn dắt của John Ternus, Apple hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ đột phá, đáp ứng kỳ vọng của người dùng và nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Chi tiêu mạnh cho AI, lợi nhuận năm 2025 của công ty mẹ TikTok có thể giảm tới 70%

Do ByteDance chưa công bố báo cáo tài chính, South China Morning Post ước tính, nếu đối chiếu với mức lãi ròng khoảng 33 tỷ USD năm 2024 (theo The Information), lợi nhuận năm 2025 của doanh nghiệp này có thể chỉ còn quanh mốc 10 tỷ USD...

Yêu cầu các bộ, ngành ban hành danh mục công nghệ chiến lược trong tháng 4/2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 4/2026, các bộ, ngành trình danh mục và ban hành danh mục công nghệ chiến lược, sau đó phải triển khai ngay nhiệm vụ và đề xuất kinh phí…

Việt Nam - điểm đến hấp dẫn cho trung tâm dữ liệu thế hệ mới để phát triển AI

Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng khá cao, khoảng 14%, đồng thời dịch vụ điện toán đám mây duy trì mức tăng khoảng 30% mỗi năm, cả hai đều cao hơn khoảng 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu...

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng châu Á thông qua đào tạo

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Á - nơi đang gia tăng đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch - nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng kết nối giữa công nghệ, thị trường và chính sách, ngày càng trở nên cấp thiết.

Đề xuất phạt hành chính tối đa 200 triệu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số....

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Quý 1/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở "lối ra" cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Các điểm đến biển đảo "cháy phòng" dịp nghỉ lễ 30/4

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

