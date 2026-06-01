Huế thu hút hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới trong 5 tháng đầu năm
Nguyễn Thuấn
01/06/2026, 14:07
5 tháng đầu năm 2026, thành phố Huế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 8.300 tỷ đồng và thu hút hơn 19.195 tỷ đồng vốn đầu tư mới. Trên nền tảng tăng trưởng ở cả ba trụ cột du lịch, công nghiệp và đầu tư, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 của UBND thành phố Huế vừa qua,
báo cáo của Sở Tài chính cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục
duy trì đà khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.
Trong 5 tháng đầu năm, Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách,
mang về doanh thu khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Lượng khách quốc tế tiếp tục tăng 6,4%, góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ và
dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô hơn 6.200 tỷ đồng.
Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
tăng 10,9%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 13,1%. Các sản phẩm chủ lực
như bia, ô tô nguyên chiếc, xi măng và hàng may mặc đều ghi nhận sản lượng
tăng, cho thấy sự phục hồi và mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa
bàn.
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Từ đầu năm đến
nay, thành phố đã cấp chứng nhận cho 28 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn
19.195 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn 125,5 triệu
USD.
Nhiều dự án động lực đang được triển khai như Khu liên hợp lắp
ráp Kim Long Motor giai đoạn 2, nhà máy pin BYD và các tổ hợp đô thị hiện đại dọc
trục Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế địa
phương.
Về ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Huế đạt 6.561 tỷ đồng,
riêng tháng 5 đạt 1.286 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
đạt 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Tại phiên họp, các sở, ngành tập trung thảo luận về giải
pháp bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Nhiều ý kiến
đề xuất đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, nâng công suất các mỏ
hiện có và nghiên cứu bổ sung các mỏ mới nhằm đáp ứng
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh mục
tiêu xuyên suốt của thành phố là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% trong
năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp, ngành cần tiếp tục siết chặt kỷ
luật hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tháo gỡ các điểm nghẽn
trong giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển công
nghiệp.
Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, bên cạnh những kết quả tích cực,
thành phố vẫn đối mặt với một số hạn chế như tiến độ giải ngân còn chậm, chất
lượng giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu và
công tác điều hành tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt.
Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu tập trung hỗ trợ các dự
án động lực, đặc biệt là các dự án công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm
công nghiệp và các dự án dự kiến khởi công trong quý II, III/2026. Đồng thời,
rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài gây lãng phí đất đai,
tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản và nhà ở xã hội, phấn đấu
hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch Chính phủ giao.
Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, Huế sẽ tập trung tổ chức
hiệu quả các hoạt động thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, trọng tâm là
chương trình khai mạc Festival quốc tế Huế gắn với các hoạt động du lịch hè nhằm
tiếp tục thu hút du khách và kích cầu tiêu dùng.
Song song đó, thành phố sẽ tăng cường cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng
kéo dài và chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực
phát triển trong giai đoạn tới.
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