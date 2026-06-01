Việt Nam - Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng cấp quan hệ song phương, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, biển và giao lưu nhân dân...

Ngày 1/6/2026, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Malacanang, Thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Philippines; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

MỞ RA KHUÔN KHỔ HỢP TÁC MỚI

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức Đối tác Chiến lược, thể hiện sự coi trọng của Philippines đối với quan hệ hai nước.

Việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm lần này sẽ củng cố hơn nữa hợp tác song phương, mở ra giai đoạn phát triển mới trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực thực chất khác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm hẹp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chính phủ và nhân dân Philippines; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Philippines, trong đó có việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định và thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines kể từ khi thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. vào tháng 1/2024.

Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng Chương trình hành động triển khai trong thời gian tới; tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược của quan hệ hai nước thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, mở rộng hợp tác trên các kênh, giữa các cấp, ngành và địa phương.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển và đại dương; bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Các lĩnh vực phối hợp gồm chia sẻ kinh nghiệm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Về thương mại, hai bên thống nhất các định hướng lớn nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD; giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có trái cây tươi của mỗi nước; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia đầu tư, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại mỗi nước.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo nhằm bảo đảm an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines - Việt Nam; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ, quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số; đồng thời cho biết Philippines sẽ dành chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Về giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mong muốn có ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai bên cũng nhất trí tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Philippines vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các văn kiện gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Chương trình hợp tác du lịch 2026–2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines; Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam) với Đại học Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bày tỏ vinh dự và vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cấp Nhà nước Philippines, là minh chứng cho quan hệ hữu nghị hợp tác lâu đời giữa hai nước. Điều này còn có ý nghĩa lớn lao hơn khi hai nước đánh dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Tổng thống Philippines cho biết ngày 1/6/2026 hai bên đã có cuộc hội đàm thành công, toàn diện, phản ánh tầm nhìn chung, thịnh vượng lâu dài, cam kết vững chắc đối với ổn định khu vực. Điều này chắc chắn thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.