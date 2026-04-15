Rò rỉ kính thông minh mới của Apple

Theo một số nguồn tin, kính thông minh của Apple sẽ không được trang bị màn hình, mà chỉ tích hợp camera, micro, loa và khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái...
Sau iPhone màn hình gập hay còn được đồn đoán với tên gọi “iPhone Ultra”, sản phẩm đáng chú ý tiếp theo của Apple là kính thông minh, có tên N50, nhiều khả năng sẽ trình làng vào năm tới.
Theo một số nguồn tin được PhoneArena trích dẫn, Apple đã quyết định tự thiết kế và sản xuất gọng kính, thay vì hợp tác với các “ông lớn” trong ngành mắt kính như EssilorLuxottica (đối tác đứng sau dòng kính của Meta).
Kính được cho là sử dụng chất liệu axetat, hiện có 3 kiểu dáng đang được thử nghiệm: dáng Wayfarer cổ điển; dáng chữ nhật, tương tự phong cách kính mà Tim Cook thường sử dụng; dáng oval.
Về màu sắc, Apple đang cân nhắc ba tùy chọn cơ bản: đen, xanh dương đại dương, nâu nhạt.
Tuy nhiên, N50 sẽ chỉ dừng ở những tính năng cơ bản, không được trang bị màn hình, mà chỉ tích hợp camera, micro, loa và khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái.
Cụ thể, phiên bản kính thông minh đầu tiên của Apple sẽ không được trang bị màn hình và cũng không phải là thiết bị thực tế tăng cường (AR). Điều này đồng nghĩa với sản phẩm không có khả năng hiển thị các lớp đồ họa 3D chồng lên không gian thực tương tự các sản phẩm AR mà Meta đang phát triển.
Trong bối cảnh đó, thành bại của N50 nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: sức mạnh thương hiệu Apple và hiệu quả triển khai thế hệ mới của trợ lý ảoSiri.
N50 được định vị là một mảnh ghép trong hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh mà Apple đang xây dựng. Bên cạnh kính, hãng có thể phát triển thêm các phụ kiện khác như dây chuyền tích hợp camera, hay tai nghe AirPods được trang bị camera.
Toàn bộ hệ sinh thái này sẽ vận hành xoay quanh nền tảng Apple Intelligence và Siri, nhằm liên tục tiếp nhận dữ liệu thực tế, từ đó chuyển hóa thành các gợi ý và phản hồi hữu ích theo thời gian thực.
Kính thông minh sẽ cho phép người dùng tương tác với trợ lý ảo, nhận cuộc gọi, nghe nhạc... mà không cần sử dụng điện thoại.
N50 nhiều khả năng sẽ chỉ được Apple sản xuất thử nghiệm với số lượng hạn chế nhằm đo lường phản ứng của thị trường. Trước đó, lần đầu Apple cũng từng thử sức với công nghệ XR (thực tế mở rộng) là qua Apple Vision Pro đã không đạt được thành công như kỳ vọng.
Theo PhoneArena, nếu dòng kính thông minh mới này được đón nhận, gần như chắc chắn hãng sẽ nhanh chóng phát triển các phiên bản cao cấp hơn, có thể tích hợp màn hình 2D, hoặc xa hơn là màn hình AR.
Trong khi đó, thị trường kính thông minh hiện đang chứng kiến sự thống trị của Ray-Ban (Meta). Hơn một thập kỷ đầu tư vào tai nghe VR đang giúp ông lớn này tự tin định vị mình như “người thống trị” của thị trường XR đang hình thành. Thậm chí, Meta đang hướng đến việc ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đúng nghĩa trong thời gian tới.
Không thể phủ nhận, Meta đã đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành XR. Tuy nhiên, cách công ty xử lý dữ liệu người dùng đang đặt ra những lo ngại.
Theo một cuộc điều tra gần đây, kính Ray-Ban do Meta phát triển có thể chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm, từ bản ghi âm, hình ảnh đến video cho đội ngũ kiểm duyệt ở nhiều quốc gia. Các nhân sự này làm việc trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí không được phép mang theo điện thoại cá nhân do tính chất nhạy cảm của dữ liệu mà họ tiếp cận.
Đáng chú ý, cơ chế chia sẻ này về mặt hình thức đã được người dùng “chấp thuận” thông qua các điều khoản dịch vụ. Tuy nhiên, các điều khoản này thường dài, khó theo dõi và thiếu minh bạch, chỉ đề cập một cách mơ hồ rằng dữ liệu “có thể” được xem xét thủ công trong một số trường hợp nhất định.
Hiện nay, không chỉ Apple hay Meta, nhiều tên tuổi khác cũng đang mở rộng hiện diện trong lĩnh vực này. Trong đó, hai ông lớn Google và Samsung đang âm thầm phát triển kính thực tế ảo, dù thông tin cụ thể vẫn còn rất hạn chế.
Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua
Từ năm 2014–2023, Trung Quốc bỏ xa nhiều quốc gia trong đầu tư công vào ngành bán dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
