Apple và Amazon điêu đứng vì nghẽn chuỗi cung ứng, 200 tỷ USD vốn hoá “bay” sau vài giờ

Hai “gã khổng lồ” là Amazon và Apple đang khốn đốn với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021 mà hai công ty công bố ngày 28/10 đều không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Cả hai cảnh báo những trở ngại về chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục gây áp lực lên doanh thu và lợi nhuận trong quý 4 này.

Đây là lần hiếm hoi Amazon không đạt dự báo của Phố Wall cả về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu ròng của công ty đạt 110,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức dự báo 111,6 tỷ USD. Lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ 2020, còn 3,2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 4,6 tỷ USD.

Về phần Apple, doanh thu quý 3 đạt 83,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. Doanh thu từ iPhone là 38,9 tỷ USD, cũng không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của hãng đạt 20,6 tỷ USD, bằng mức dự báo.

Trong một tuyên bố, CEO Andy Jassy của Amazon cảnh báo rằng trong quý 4 này, công ty có thể phát sinh thêm hàng tỷ USD chi phí do “sự thiếu hụt nguồn cung hàng hoá, tiền lương tăng, những vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí vận chuyển ngày càng cao”. Amazon cũng nói rằng công ty có thể đạt 140 tỷ USD doanh thu trong quý cuối năm mà không kiếm được một đồng lợi nhuận nào.

CEO Tim Cook của Apple thì nhấn mạnh rằng Apple vẫn lập kỷ lục mới về doanh thu quý cho dù gặp nhiều trở ngại về chuỗi cung ứng. “Nhu cầu rất mạnh”, ông Cook nói trong một cuộc điện đàm với các nhà phân tích. Tuy nhiên, ông cho biết sự tắc nghẽn nghiêm trọng hơn dự báo của chuỗi cung ứng, bao gồm cuộc khủng hoảng thiếu chip, đã khiến “táo khuyết” thiệt hại khoảng 6 tỷ USD trong quý vừa qua.

Sau khi Amazon và Apple công bố kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu cả hai công ty đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Cổ phiếu Amazon có lúc giảm 5%, khiến giá trị vốn hoá thị trường giảm hơn 87 tỷ USD, từ mức 1,75 nghìn tỷ USD ở thời điểm đóng cửa phiên chính ngày 28/10.

Cổ phiếu Apple cũng giảm tới 5%, gây “bốc hơi” hơn 121 tỷ USD vốn hoá, từ mức 2,52 nghìn tỷ USD khi chốt phiên chính.

Như vây, vốn hoá của Amazon và Apple đã sụt tổng cộng trên 200 tỷ USD chỉ vài giờ đồng hồ sau khi kết quả kinh doanh được công bố. Hiện chưa rõ mức giảm này có duy trì cho tới chốt phiên giao dịch chính thức ngày thứ Sáu.

Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch đã ngày càng căng thẳng trong những tháng gần đây, đặt ra thách thức cho hàng loạt ngành công nghiệp. Nhiều hãng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, và chuyên gia kinh tế đồng loạt cảnh báo rằng những nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ khiến mức giảm giá khuyến mại trong mùa mua sắm cuối năm nay không lớn như những năm trước. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện tình trạng khan hiếm sản phẩm trên các kệ hàng.

Qua nhiều năm, Apple đã xây dựng được một chuỗi cung ứng tinh vi cho các sản phẩm của mình. Amazon cũng phát triển được một mạng lưới logistics tiên tiến cho việc giao hàng. Tuy nhiên, cả hai không vì thế mà tránh được ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn toàn cầu hiện nay.

Đặc biệt, ảnh hưởng xảy ra đúng vào một thời điểm quan trọng đối với hai công ty. Đối với Amazon, mùa mua sắm cuối năm là giai đoạn kinh doanh quan trọng nhất hàng năm. Đối với Apple, công ty vừa trình làng một loạt sản phẩm mới, bao gồm dòng smartphone iPhone 13.