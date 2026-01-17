ASML tính thiết lập hiện diện chính thức tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước...

Ngày 16/1, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp và làm việc với ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML (Hà Lan) nhằm trao đổi về định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và khả năng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

ASML là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo máy sản xuất chip bán dẫn, có trụ sở tại Hà Lan. Tập đoàn này gần như giữ vị thế độc quyền trong mảng máy EUV. Một chiếc máy EUV của ASML có giá trên 150 triệu USD, cực kỳ phức tạp, gồm hàng trăm nghìn linh kiện và mất nhiều tháng để lắp đặt. Do đó, ASML luôn được coi là “nút thắt cổ chai” chiến lược của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao tham gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với ASML.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó xác định bán dẫn là một trong 11 nhóm ngành công nghiệp chiến lược quốc gia.

Về khung khổ pháp lý, Việt Nam đã hoàn thiện và ban hành hai đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bán dẫn trong năm 2025, gồm Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Các đạo luật này quy định nhiều chính sách ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt gắn với các tiêu chí về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Chính phủ đã xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn với sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là Tập đoàn ASML đến đầu tư, hợp tác và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, đồng thời cung cấp những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Về phía ASML, ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML, cho biết ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu – phát triển, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.