Thứ Bảy, 17/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

ASML tính thiết lập hiện diện chính thức tại Việt Nam

Hạ Chi

17/01/2026, 08:18

Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước...

VnEconomy

Ngày 16/1, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp và làm việc với ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML (Hà Lan) nhằm trao đổi về định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và khả năng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

ASML là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo máy sản xuất chip bán dẫn, có trụ sở tại Hà Lan. Tập đoàn này gần như giữ vị thế độc quyền trong mảng máy EUV. Một chiếc máy EUV của ASML có giá trên 150 triệu USD, cực kỳ phức tạp, gồm hàng trăm nghìn linh kiện và mất nhiều tháng để lắp đặt. Do đó, ASML luôn được coi là “nút thắt cổ chai” chiến lược của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao tham gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với ASML.
Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với ASML.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó xác định bán dẫn là một trong 11 nhóm ngành công nghiệp chiến lược quốc gia. 

Về khung khổ pháp lý, Việt Nam đã hoàn thiện và ban hành hai đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bán dẫn trong năm 2025, gồm Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). 

Các đạo luật này quy định nhiều chính sách ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt gắn với các tiêu chí về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ. 

Cùng với hoàn thiện thể chế, Việt Nam đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. 

Chính phủ đã xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn với sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là Tập đoàn ASML đến đầu tư, hợp tác và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, đồng thời cung cấp những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Về phía ASML, ông Eduard Stiphout, Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML, cho biết ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu – phát triển, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Từ khóa:

bán dẫn chiến lược phát triển bán dẫn chuỗi cung ứng bán dẫn đào tạo nhân lực vi mạch hợp tác công nghệ cao kinh tế số Luật Công nghiệp công nghệ số ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam Tập đoàn ASML Hà Lan Thứ trưởng Vũ Hải Quân

Đọc thêm

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Trường Đại học Đông Á và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Campuchia đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu

TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu

Các thiết bị như TV box và smart TV giá rẻ được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn và có thể trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, nguy cơ bị biến thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu…

Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027...

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành "Silicon của Việt Nam"

Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Thị trường

2

Tác động của hệ thống hạ tầng chiến lược đến cấu trúc phát triển đô thị Đông Bắc Hà Nội

Bất động sản

3

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Tài chính

4

Nên đầu tư những sản phẩm nào cho chuyến du lịch xứ lạnh?

Du lịch

5

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy