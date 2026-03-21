Australia và Việt Nam mở rộng hợp tác nông nghiệp - thực phẩm

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm giữa Australia và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội thực chất.

Trong các ngày từ 16-20/3/2026 tại Campuchia và Việt Nam, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam - Campuchia.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ sáng kiến A-SEABX (Chương trình Kết nối Thương mại giữa Australia và khu vực Đông Nam Á). Với sự tham gia của 28 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông nghiệp - thực phẩm của Australia, đã cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc của quốc gia này đối với thị trường Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Sau các hoạt động tại Campuchia và TP.Hồ Chí Minh, đoàn doanh nghiệp đã có mặt tại Hà Nội trong ngày 20/3 để tham gia các chuyến khảo sát thực địa, làm việc với các nhà bán lẻ và doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu. Những hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp Australia hiểu rõ hơn về thị trường, mà còn mang lại góc nhìn thực tiễn về chuỗi cung ứng, xu hướng tiêu dùng và các cơ hội hợp tác mới tại Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện kết nối thương mại và đầu tư diễn ra vào chiều 20/3, với sự tham gia đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và các đối tác tiềm năng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thương mại hai chiều, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Tham tán thương mại Australia phát biểu trước các doanh nghiệp.

Phái đoàn doanh nghiệp Australia tham gia chương trình được chia thành hai nhóm chính.

Nhóm thực phẩm và đồ uống, bao gồm: các doanh nghiệp xuất khẩu thịt cao cấp, hải sản, sản phẩm sữa, nông sản, rượu vang và thực phẩm đóng gói.

Nhóm chuỗi cung ứng thực phẩm tập trung vào cung cấp đầu vào sản xuất, công nghệ, giải pháp AgTech và chuyên môn kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á, với tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với thực phẩm chất lượng cao, an toàn và minh bạch nguồn gốc. Song song với đó, ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng hiện đại, chú trọng giá trị gia tăng, tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quá trình chuyển đổi này đang tạo ra nhu cầu lớn đối với nguồn giống chất lượng cao, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, công nghệ sản xuất tiên tiến và các giải pháp truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị cũng ngày càng rõ rệt.

Ông Chris Morley, Tham tán Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia, cho biết thế mạnh của Australia trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm có tính bổ trợ cao cho chiến lược phát triển của Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh Australia được quốc tế công nhận về hệ thống thực phẩm chất lượng, an toàn và bền vững, với nền tảng quản lý chặt chẽ về an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc.

“Đây chính là cơ sở để Australia trở thành đối tác tự nhiên của Việt Nam trong quá trình nâng cao giá trị chuỗi sản xuất,” ông chia sẻ, và cũng nhận định rằng không chỉ dừng lại ở xuất khẩu thực phẩm cao cấp, hai bên còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư dài hạn. Những lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế..

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư lần này cho thấy mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết chung của hai quốc gia trong việc xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững, đổi mới và có khả năng chống chịu trước các thách thức toàn cầu.

Trong thời gian tới, thông qua sáng kiến A-SEABX, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm. Chương trình hướng tới việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy trao đổi tri thức và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp - thực phẩm đến năng lượng, hạ tầng, giáo dục, y tế và kinh tế số.

Với nền tảng quan hệ ngày càng bền chặt và sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh, hợp tác nông nghiệp - thực phẩm giữa Australia và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung của cả hai quốc gia.