Avatar 2 sẽ vượt mốc 3 tỉ USD doanh thu nhờ công nghệ?

Chi phí đắt đỏ này là do công nghệ VFX được sử dụng dày đặc trong phim. Đạo diễn Cameron cũng mạnh miệng tuyên bố kỹ xảo điện ảnh trong series siêu anh hùng Marvel “không có cửa” so với phim của ông. Nếu kỹ xảo của các phim khác chỉ đủ trưng ra trước mắt khán giả một thế giới ảo, thì Avatar 2 kéo họ bước vào thế giới đó bằng hiệu ứng hình ảnh chân thực và hệ sinh thái được xây dựng rất chi tiết, gần như một thế giới song song.

“Avatar 2 sẽ có nhiều phiên bản hơn tất cả những bộ phim trước đây trong lịch sử điện ảnh”, phát biểu của John Fithian, Chủ tịch Hiệp hội Rạp phim quốc gia Mỹ (National Association of Theatre Owners). Đó là vì bộ phim sẽ được phát hành ở hơn 160 ngôn ngữ và định dạng IMAX 4DX 3D.

4DX là công nghệ chiếu phim do CJ 4DPlex phát triển, với mục tiêu đưa khán giả tham gia vào bộ phim qua mọi giác quan nhờ một chuỗi hiệu ứng môi trường được thiết kế kỹ lưỡng. Trong phòng chiếu 4DX, ngoài hệ thống chiếu phim và âm thanh cao cấp, khán giả còn cảm nhận các hiệu ứng như ghế chuyển động đa chiều, sương phun, gió thổi, ánh sáng nhấp nháy… để được tăng cường trải nghiệm thưởng thức bộ phim. Với một bộ phim có những khung cảnh ngoài sức tưởng tượng như Avatar 2, những hiệu ứng rung lắc và hiệu ứng môi trường khi xem phim ở định dạng 4DX 3D chắc chắn sẽ giúp khán giả trải nghiệm hành tinh Pandora bằng mọi giác quan.

Sẽ ra sao nếu thưởng thức Avatar 2 không chỉ trên một, mà tận ba màn hình? ScreenX là công nghệ chiếu phim đa diện với 3 màn hình hiển thị cùng lúc, vượt qua khuôn khổ giới hạn của màn hình chính và phóng đại không gian hình ảnh sang hai bên đến tận hàng ghế cuối cùng. Với góc nhìn được mở rộng lên đến 270 độ để bao trọn tầm mắt của khán giả, định dạng ScreenX hướng đến việc tạo nên một trải nghiệm “ma thuật” trong rạp chiếu, xóa nhòa khoảng cách giữa khán giả và bộ phim.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của tờ Variety ghi nhận Avatar: The Way of Water bắt mắt hơn phần 1, ngoạn mục đến chóng mặt, khiến người xem hoa mắt và quay cuồng với loạt cảnh dưới nước không thể rực rỡ hơn. Tác giả cho rằng các hình ảnh 3D khéo léo, trong veo, mang đến cho khán giả cảm giác như ở trong cùng một không gian với các nhân vật. Ông gọi đó là một kỳ tích của điện ảnh.

Hai ngày trước khi Avatar: The Way of Water công chiếu chính thức toàn cầu, Boxoffice Pro dự báo doanh thu phim tại thị trường Bắc Mỹ là 145 triệu USD đến 179 triệu USD. Phim có thể đạt gần 803 triệu USD doanh thu phòng vé riêng doanh thu tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên theo Bloomberg, Walt Disney đã phải hạ mức dự báo doanh thu công chiếu cuối tuần cho bộ phim sau khi tác phẩm này chỉ thu về 53 triệu USD trong 2 ngày đầu công chiếu trên thị trường Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích phòng vé, dù thị trường điện ảnh hậu đại dịch vẫn đang trì trệ, Avatar: The Way of Water rất có thể sẽ gặt hái trên 150 triệu USD doanh thu nội địa trong hai ngày cuối tuần cao hơn doanh thu của bộ phim bom tấn khác như “Top Gun: Maverick” hay “Minions: The Rise of Gru” song kết quả này lại thấp hơn so với bộ phim siêu anh hùng cũng của Disney là “Black Panther: Wakanda Forever” ra mắt không lâu.

Dù vậy Avatar: The Way of Water vẫn được đánh giá là siêu bom tấn đáng mong chờ nhất kể từ sau thời kỳ Covid-19. Giới chuyên gia kỳ vọng bộ phim khoa học viễn tưởng này sẽ là động lực đem thời huy hoàng trước đại dịch của Hollywood trở lại. Trước đó, bản gốc ra mắt năm 2009 từng là quả bom oanh tạc nền điện ảnh thế giới trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại với 2,92 tỷ USD doanh thu bao gồm cả những lần phát hành lại sau đó. Đây được coi là thương hiệu tác phẩm đáng mong chờ nhất của nhà Disney kể từ khi bỏ 71 tỷ USD mua lại hãng phim Fox vào năm 2019.

Phát hành sau phần một 13 năm, bom tấn được trông đợi dịp cuối năm tiếp tục lấy bối cảnh chính ở hành tinh Pandora, mở đầu với lời tự thuật của Jake Suly (Sam Worthington) - người lính Trái đất kết hôn Neytiri (Zoe Saldana) - công chúa bộ tộc Navi. Sau nhiều năm, họ hạnh phúc với bốn con, trong đó cô bé Kiri (Sigourney Weaver) được vợ chồng Jake nhận nuôi. Tuy nhiên, "Người Trời" (cách dân Navi gọi người Trái đất) trở lại Pandora với tham vọng thôn tính hành tinh này làm thuộc địa. Bị truy đuổi, gia đình Jake bỏ quê nhà, tìm đến vùng đất của thủy tộc Metkayina để nương nhờ.

Câu chuyện của Jake không còn là bản hùng ca về người hùng chiến đấu vì lẽ phải như phần một. Là người đàn ông của gia đình, Jake phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ vợ và các con, như cách anh nhiều lần nhấn mạnh. Không còn là Jake hào khí như thời trẻ, anh nhún nhường trước đối phương, bắt đầu từ số 0 ở môi trường xa lạ. Jake không chỉ đối phó với "Người Trời" mà còn chật vật với cuộc chiến tâm lý từ các con đang tuổi dậy thì. Anh học cách lớn lên cùng con, chấp nhận những đau thương, mất mát. Dù thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, Avatar 2 gần gũi khán giả bởi nhiều tình huống dễ bắt gặp, như cảnh các con của Jake nắm chặt tay, đồng thanh nói theo lời cha "Gia đình Sully phải luôn đoàn kết".

Avatar: The Way of Water xuất hiện trong đề cử Quả cầu vàng 2023 khi có tên ở hai hạng mục đề cử quan trọng ở mảng điện ảnh gồm Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 dự kiến diễn ra ngày 10/1/2023 tại Los Angeles (Mỹ).