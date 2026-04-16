Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

HOSE sẽ công bố kết quả rà soát chỉ số VNDiamond định kỳ quý 2/2026 vào ngày 20/04/2026, và có hiệu lực ngày 04/05/2026. Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát này.

Tại ngày 31/3/2026, 6 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%.

Trong tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 1.200 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 426 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 31/03/2026, chỉ số VNDiamond giảm 4,2%, trong khi đó VN-Index giảm 6,2% và VN30 giảm 9,9%.

Theo đó, MBS dự báo không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát quý 2/2026. Các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD gần 2,8 triệu cổ phiếu, TCB 2,55 triệu cổ phiếu, FPT gần 2,1 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu sẽ bị giảm tỷ trọng đáng chú ý có: OCB gần 2,1 triệu cổ phiếu, ACB 1,5 triệu cổ phiếu, MWG 1,45 triệu cổ phiếu.

Trước đó, BSC đưa dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%. Ngoài ra, theo quy tắc của VN-Diamond Index, KDH có thể bị áp dụng mức giảm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư.

Hơn 4 triệu cổ phiếu KDH có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Cùng chiều, các quỹ ETF cũng có thể bán bớt NLG (-3,3 triệu cổ phiếu), HDB (-1 triệu cổ phiếu),…

Ở chiều ngược lại, BSC dự phóng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào chỉ số. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh, nổi bật là FPT (4,6 triệu cổ phiếu), MBB (900 nghìn cổ phiếu), TCB (900 nghìn cổ phiếu),....