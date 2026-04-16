Trang chủ Chứng khoán

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Thu Minh

16/04/2026, 13:29

Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.

HOSE sẽ công bố kết quả rà soát chỉ số VNDiamond định kỳ quý 2/2026 vào ngày 20/04/2026, và có hiệu lực ngày 04/05/2026. Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát này.

Tại ngày 31/3/2026, 6 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%.

Trong tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 1.200 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 426 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 31/03/2026, chỉ số VNDiamond giảm 4,2%, trong khi đó VN-Index giảm 6,2% và VN30 giảm 9,9%.

Theo đó, MBS dự báo không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát quý 2/2026.  Các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD gần 2,8 triệu cổ phiếu, TCB 2,55 triệu cổ phiếu, FPT gần 2,1 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu sẽ bị giảm tỷ trọng đáng chú ý có: OCB gần 2,1 triệu cổ phiếu, ACB 1,5 triệu cổ phiếu, MWG 1,45 triệu cổ phiếu.

Trước đó, BSC đưa dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%. Ngoài ra, theo quy tắc của VN-Diamond Index, KDH có thể bị áp dụng mức giảm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư.

Hơn 4 triệu cổ phiếu KDH có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Cùng chiều, các quỹ ETF cũng có thể bán bớt NLG (-3,3 triệu cổ phiếu), HDB (-1 triệu cổ phiếu),…

Ở chiều ngược lại, BSC dự phóng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào chỉ số. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh, nổi bật là FPT (4,6 triệu cổ phiếu), MBB (900 nghìn cổ phiếu), TCB (900 nghìn cổ phiếu),....

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

10:08, 16/04/2026

VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

23:00, 15/04/2026

TCBS: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 1.458 tỷ đồng

16:00, 15/04/2026

chỉ số VNDiamond cổ phiếu fpt cổ phiếu gmd cổ phiếu Nhà Khang Điền cổ phiếu nlg cổ phiếu tcb dự báo thị trường chứng khoán quỹ etf

VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thế giới

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Thế giới

VCCI: Hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế

Thị trường

Ưu tiên phát triển đô thị nén và theo mô hình TOD

Bất động sản

Doanh nghiệp bán lẻ bình ổn giá cùng nông sản OCOP

Thị trường

