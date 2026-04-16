Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất
Thu Minh
16/04/2026, 13:29
Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.
HOSE sẽ công bố kết quả rà soát chỉ số VNDiamond định kỳ quý 2/2026 vào ngày 20/04/2026, và có hiệu lực ngày 04/05/2026. Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát này.
Tại ngày 31/3/2026, 6 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12,3 nghìn tỷ đồng, trong đó DCVFMVN chiếm tỷ trọng 96%.
Trong tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận ròng tiền bị rút ròng hơn 1.200 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 426 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2026 đến ngày 31/03/2026, chỉ số VNDiamond giảm 4,2%, trong khi đó VN-Index giảm 6,2% và VN30 giảm 9,9%.
Theo đó, MBS dự báo không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát quý 2/2026. Các cổ phiếu được tăng tỷ trọng đáng chú ý bao gồm GMD gần 2,8 triệu cổ phiếu, TCB 2,55 triệu cổ phiếu, FPT gần 2,1 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu sẽ bị giảm tỷ trọng đáng chú ý có: OCB gần 2,1 triệu cổ phiếu, ACB 1,5 triệu cổ phiếu, MWG 1,45 triệu cổ phiếu.
Trước đó, BSC đưa dự báo cổ phiếu Nhà Khang Điền (mã: KDH) có thể đối mặt với rủi ro bị đưa vào danh sách chờ loại do hệ số FOL không duy trì được mức tối thiểu 65%. Ngoài ra, theo quy tắc của VN-Diamond Index, KDH có thể bị áp dụng mức giảm 50% tỷ trọng trong danh mục đầu tư.
Hơn 4 triệu cổ phiếu KDH có thể bị các quỹ ETF bán ra nhằm loại khỏi danh mục. Cùng chiều, các quỹ ETF cũng có thể bán bớt NLG (-3,3 triệu cổ phiếu), HDB (-1 triệu cổ phiếu),…
Ở chiều ngược lại, BSC dự phóng sẽ không có cổ phiếu nào được thêm mới vào chỉ số. Một số mã được tăng tỷ trọng nhờ đó sẽ được các ETF mua mạnh, nổi bật là FPT (4,6 triệu cổ phiếu), MBB (900 nghìn cổ phiếu), TCB (900 nghìn cổ phiếu),....
VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu "rơi rụng" hàng loạt
Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.
Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới
Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...
S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...
"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: