Trang chủ Chứng khoán

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Tuệ Lâm

16/04/2026, 10:08

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chiều ngày 15/4/2026, tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell về các nội dung triển khai tiếp theo khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.
Chiều ngày 15/4/2026, tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell.

Chiều ngày 15/4/2026, tại trụ sở Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell về các nội dung triển khai tiếp theo khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Đoàn công tác của FTSE Russell do ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc diễn ra ngay sau khi Việt Nam nhận được Báo cáo đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 của FTSE Russell với những tín hiệu tích cực về quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Cứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã cập nhật tình hình thị trường và các cải cách cơ quan quản lý đang triển khai trong thời gian gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao các kết quả bước đầu, đặc biệt trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và triển khai xây dựng, vận hành các bộ chỉ số thị trường.

Đồng thời, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bên nhằm bảo đảm hiệu quả hợp tác cao nhất.

Ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, FTSE Russell chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng 3/2026 vừa qua, cùng với lộ trình đưa các cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số FTSE All-World Index của tổ chức này.

“Trong thời gian dài, FTSE Russell chưa ghi nhận thêm trường hợp nào được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn.

Theo đó, các thị trường định hướng nâng hạng trong tương lai sẽ cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để đạt được những kết quả tương tự như thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Gerald Toledano nhấn mạnh.

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

FTSE Russell cho biết, việc sở hữu hệ thống chỉ số chuẩn toàn cầu với phạm vi bao phủ rộng giúp các nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các quỹ và sản phẩm đầu tư thụ động bám theo chỉ số. Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và mở rộng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Về các nội dung cụ thể, hai bên đã thảo luận về các giải pháp vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến độ triển khai xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)….

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế nhằm đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường. Qua đó, mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và tạo động lực thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số FTSE All-World Index là một trong những thước đo được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu, bao gồm khoảng 4.200 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình tại các thị trường phát triển và mới nổi thuộc hơn 45 quốc gia.

Là một phần của Bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), chỉ số này đại diện cho khoảng 90–95% tổng vốn hóa thị trường có thể đầu tư trên toàn cầu, mang lại mức độ bao phủ rộng và minh bạch đối với thị trường cổ phiếu toàn cầu trong một thước đo duy nhất.

Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận

13:51, 15/04/2026

Điểm danh hai cổ phiếu dầu khí còn tiềm năng tăng giá tốt nhờ triển vọng lợi nhuận

Báo cáo đánh giá FTSE cải cách pháp lý chỉ số FTSE All-World Index Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cổ phiếu Việt Nam đầu tư nước ngoài FTSE Russell hợp tác quốc tế nâng hạng thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/4/2026.

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

