Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn và số phận khối tài sản kê biên

Vụ án Công ty AIC gian lận thầu tại Bệnh viện Đồng Nai đang được TAND TP Hà Nội xét xử giai đoạn sơ thẩm.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC và 7 bị cáo khác đang bỏ trốn nên tòa án chỉ định luật sư bào chữa. Việc xét xử các bị cáo được căn cứ vào khoản 2, Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

ĐỀ NGHỊ DUY TRÌ LỆNH KÊ BIÊN, PHONG TỎA TÀI SẢN

Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp sau: bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả; bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa; bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử.

Việc xét xử vắng mặt có thể gặp trở ngại vì luật sư không được tiếp xúc với thân chủ, không biết thân chủ muốn bào chữa theo hướng nào. Mặt khác, việc đối chất giữa các bên cũng khó thực hiện.

Trước đó, trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị tuyên bà Nhàn mức án 30 năm tù về tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bà Nhàn và hai Phó Tổng giám đốc Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho UBND tỉnh Đồng Nai số tiền đã gây thiệt hại là hơn 152 tỷ đồng.

Duy trì các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC để bảo đảm thi hành án. Cụ thể, đề nghị tiếp tục phong toả hơn 107 tỷ đồng là số dư 4 tài khoản của công ty.

Tiếp tục kê biên các bất động sản gồm 6 căn hộ tại chung cư ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội; biệt thự diện tích 453m2 tại địa chỉ phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đều đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn; biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội của Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên;

Hai thửa đất diện tích 4.065 m2 tại địa chỉ lô F1 và F2, thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản AIC.

SỐ PHẬN TÀI SẢN KÊ BIÊN?

Trong quá trình tố tụng, đại diện Công ty AIC chấp nhận việc cơ quan điều tra phong tỏa 4 tài khoản của công ty với số tiền 107 tỷ đồng để bồi thường cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, xuất hiện tại tòa bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Lê Đức Thắng, người đại diện CTCP Bất động sản AIC, cho rằng hai lô đất diện tích 4.065m2 tại địa chỉ lô F1, và F2 thuộc dự án đấu giá quyền sử đụng dất xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội từ lâu không còn là của Công ty AIC.

Theo ông Thắng, quyền sở hữu 2 lô đất trên không phải của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cũng không thuộc về quyền quản lý và sử dụng của Công ty AIC, mà thuộc về CTCP Bất động sản AIC. “Ban lãnh đạo công ty rất ngạc nhiên khi nhận được quyết định kê biên khối tài sản trên. Đây là quyết định thiếu căn cứ pháp luật”, ông Thắng cho hay.

Về nguồn gốc đất, vị này trình bày, năm 2004, UBND TP Hà Nội có văn bản giao cho Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 25 tổ chức nghiên cứu, lập dự án xây dựng trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh. 4 năm sau, chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn 44,4 tỷ đồng.

Năm 2009, UBND TP Hà Nội có quyết định chuyển nhượng dự án từ Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 25 sang CTCP Bất động sản AIC. Từ năm 2010, CTCP Bất động sản AIC được thuê đất với thời hạn 50 năm, trả tiền hàng năm. Năm 2012, công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, công ty là đơn vị duy nhất và hợp pháp với khu đất trên.

Còn bà Nhàn là 1 trong 12 cổ đông trước đây của CTCP Bất động sản AIC. Ngày 14/4/2021, bà Nhàn và 11 cổ đông đã chuyển nhượng 6,3 triệu cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ cho 3 doanh nghiệp là CTCP Bất động sản Prime Land, CTCP phát triển Thành phố Xanh và CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn.

Sau đó tiếp tục có sự biến động cổ đông. Cho đến nay, công ty có 3 cổ đông gồm CTCP Bất động sản Prime Land chiếm 99% vốn, CTCP Tập đoàn T&H và bà Phạm Thị Hạnh.

Ông Thắng xác định, bà Nhàn không còn là cổ đông công ty và không còn bất cứ quyền lợi, nghĩa vụ nào liên quan đến CTCP Bất động sản AIC. Mặt khác, thời điểm chuyển nhượng cổ phần, bà Nhàn chưa bị khởi tố hình sự. Do đó, ông Thắng đề nghị tòa án hủy bỏ lệnh kê biên tài sản trên.

Kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo đó, Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định “Kê biên tài sản chỉ áp dụng với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại”.

Tài sản bị kê biên phải là tài sản thuộc sở hữu của bị can, bị cáo trong các vụ án về tội mà Bộ luật Hình sự quy định áp dụng hình phạt tiền hoặc bị can, bị cáo khi xét xử có thể bị tuyên tịch thu tài sản hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại.