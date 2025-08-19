Nguyên nhân người lao động "mặn mà" trợ cấp, thờ ơ học nghề

Nguyên nhân người lao động "mặn mà" trợ cấp, thờ ơ học nghề
Thu Hằng
19/08/2025, 15:16
Hiện phần lớn người lao động chỉ quan tâm tới các chính sách ngắn hạn như trợ cấp thất nghiệp chứ không thích học nghề. Chỉ tính trong quý 1/2025, có gần 124.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng chỉ có hơn 3.600 người trong số này chọn học nghề (chiếm khoảng 2,9%)...
Đào tạo nghề cho lao động
là một trong trong 4 nhóm chính sách của bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động
nâng cao kỹ năng nghề, sớm quay trở lại thị trường lao động. Tuy vậy, thống kê
của Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trong nhiều năm qua, cho thấy tỷ lệ lao động thất
nghiệp đi học nghề còn rất thấp.
RÀO CẢN KHIẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG MUỐN HỌC NGHỀ
Phần lớn người lao động
chỉ quan tâm tới các chính sách ngắn hạn như trợ cấp thất nghiệp chứ không
thích học nghề. Chỉ tính trong quý 1/2025, có gần 124.000 người có quyết định
hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng chỉ có hơn 3.600 người trong số này chọn học
nghề (chiếm khoảng 2,9%).
Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng
phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), nhìn nhận gần đây, số người
được học nghề có nhu cầu học nghề tăng, song số lượng chưa nhiều. Năm 2024,
có khoảng gần 24.000 người được hỗ trợ học nghề. 6 tháng đầu năm 2025 có khoảng
trên 10.000 người được hỗ trợ. Với thời gian hỗ trợ tối đa là 6 tháng, tổng mức
hỗ trợ cho một người lao động tham gia học nghề là 9 triệu đồng.
“Chính sách học nghề thời
gian qua đã từng bước hỗ trợ cho người lao động có nhu cầu học nghề được học
nghề. Thông qua học nghề, nhiều người lao động đã chuyển đổi nghề nghiệp thành
công”, ông Tú chia sẻ.
Tuy vậy, chính sách này hiện
nay mới dừng ở mức hỗ trợ học nghề chứ chưa thể đảm bảo chắc chắn đầu ra. Do đó,
ông Tú cho rằng việc gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo sát nhu cầu thị trường
là yếu tố quyết định.
Nói về lý do người lao động
chưa “mặn mà” với việc học nghề, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ lao
động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho rằng tâm lý của người lao động thất
nghiệp đều mong muốn ưu tiên nhận trợ cấp thất nghiệp để trang trải chi phí
sinh hoạt hàng ngày, chưa muốn dành thời gian cho việc học nghề. Bên cạnh đó, dù
được học nghề miễn phí, người lao động vẫn tốn thêm chi phí đi lại, ăn ở nếu học
xa, khiến tổng chi phí cao hơn mức hỗ trợ.
Ngoài ra, một số ngành
đào tạo còn hạn chế, chưa phù hợp nhu cầu của người lao động. Niềm tin của nhiều
người lao động cũng chưa cao, chẳng hạn, lao động ngành may khó tin có thể học
nghề khác trong 6 tháng để kiếm việc ngay, nên họ lựa chọn làm một công việc thời
vụ, ví dụ như chạy xe ôm thay vì đi học nghề.
“Người thất nghiệp vốn đã từng đi làm, đang phải lo cơm
áo gạo tiền, nên khó có thể dành thời gian theo học những khóa đào tạo kéo dài
từ 3 – 6 tháng. Mong muốn chung của họ là học xong có việc làm ngay, điều này
khiến việc thiết kế chính sách học nghề cho nhóm lao động thất nghiệp trở nên
phức tạp”, bà Ngân chia sẻ.
CẦN GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Để thu hút nhiều hơn lao
động thất nghiệp tham gia học nghề, bà Hồ Thị Kim Ngân đề xuất các cơ sở đào tạo cần thiết
kế các chương trình phù hợp với nhu cầu của người lao động, đáp ứng được kỹ
năng mềm, đặc biệt là công nghệ thông tin là kỹ năng đang rất cần thiết trong bối
cảnh hiện nay.
Đặc biệt, cần có sự kết hợp
chặt chẽ với các doanh nghiệp. “Tôi cho rằng, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng
vì chính là đơn vị thụ hưởng việc người lao động học nghề, vì thế cần kết hợp
với họ trong đào tạo và gắn với đầu ra”, bà Ngân nhấn mạnh.
Bên cạnh trợ cấp thất
nghiệp, bà Ngân cũng cho rằng cần tính đến các ưu đãi tài chính khác khi người
lao động tham gia học nghề. “Ngoài tiền mặt, có thể hỗ trợ quá trình đi lại,
phương tiện hay chăm sóc con nhỏ để giảm áp lực cho học viên, nhất là lao động
vùng sâu vùng xa, người yếu thế”, bà Ngân nhấn mạnh.
Luật Việc làm 2025 đã được
Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026 có một số điểm mới đáng chú ý liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động.
Theo đó từ năm 2026,
doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng
và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, đặc biệt khi doanh nghiệp
gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh cần chuyển đổi sản xuất.
Từ góc độ cơ quan quản
lý, ông Trần Tuấn Tú cho biết Luật đã được thông qua, tới đây sẽ tiếp tục hoàn
thiện khung pháp lý bằng việc ban hành các quy định cụ thể về chính sách, thủ tục,
trình tự thanh quyết toán cũng cần được hỗ trợ thuận tiện.
“Việc đẩy mạnh tuyên truyền không chỉ tập trung vào
quyền lợi mà còn phải bàn tới nghĩa vụ, trách nhiệm, ý nghĩa, mục tiêu của
chính sách này, không lạm dụng nguồn lực của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vì có thể
ảnh hưởng đến đối tượng khác có thể thụ hưởng”, ông Tú lưu ý.
Bên cạnh đó, xem xét ứng dụng công
nghệ thông tin, hướng tới mô hình tương tự như “đại học số” và các khóa học trực
tuyến không phụ thuộc địa điểm, giúp người lao động tiết kiệm thời gian, chi
phí đi lại. Từ đó, thúc đẩy đào tạo học nghề chung và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực.
