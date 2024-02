Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ xử lý dứt điểm các dự án nhà ở chậm triển khai

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để đạt hiệu quả trong xử lý các dự án chậm triển khai, Sở Xây dựng tỉnh đã tiến hành chia 14 dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm triển khai làm 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm một dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện chủ trương đầu tư; Nhóm thứ hai gồm hai dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thực hiện thủ tục đầu tư; Nhóm thứ 3 gồm 11 dự án được UBND tỉnh có văn bản ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đầu tư, hoặc có văn bản thoả thuận địa điểm dự án nhưng chưa lập thủ tục đất đai, không thực hiện thủ tục đầu tư.

Trong 14 dự án trên, có 9 dự án tại TP.Vũng Tàu gồm: Khu nhà ở Nam Bình 2 quy mô 1,04ha ở phường 12 do Công ty Hồng Long làm chủ đầu tư; Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên 4,27ha, phường Rạch Dừa do Công ty CP May xuất khẩu Vũng Tàu làm chủ đầu tư; Khu biệt thự Hoàn Cầu 1,5ha, phường 2 do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư;

Tổ hợp nhà ở - dịch vụ Quang Hưng 4ha, phường 11 của Công ty CP Bất động sản Quang Hưng; Khu trung tâm thương mại chung cư kết hợp dịch vụ và nhà ở quy mô 3ha, phường 9 của Công ty Decoimex; Trung tâm dịch vụ cung ứng các loại thực phẩm cao cấp và nhà ở 5,7ha, phường 12 của Công ty TNHH Tứ Hải;

Khu nhà ở sinh thái Nam Bình 5ha, phường 12 của Công ty TNHH Phước Thắng; Khu biệt thự, căn hộ du lịch và khách sạn Goldstar 1,88ha, phường 10 của CTCP Sơn Việt Nam; Khu căn hộ cao cấp diện tích 0,21ha, phường 8 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Thành.

Ngoài ra, còn 4 dự án tại thị xã Phú Mỹ gồm: Khu nhà ở Đức Nhân 10,8ha do Công ty TNHH Đức Nhân làm chủ đầu tư; Khu dịch vụ tiện ích và lưu trú Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 quy mô 46,84ha của Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ; Khu đô thị và dịch vụ Tóc Tiên 179,5ha của Công ty CP Đầu tư đô thị và dịch vụ Tóc Tiên; Khu nhà ở cán bộ công nhân viên rộng 13,62ha của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

1 dự án nhà ở nằm trên địa bàn huyện Long Điền là Khu dân cư số 1 Tân Nam quy mô 41,63 ha do Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xử lý dứt điểm các dự án nhà ở chậm triển khai trong quý 2/2024. Đối với những dự án nhà ở đang được cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, tòa án xét xử khi có kết quả giải quyết sẽ xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì đề nghị nhà đầu tư báo cáo hồ sơ pháp lý dự án, tình trạng thực hiện dự án, tiến độ, nguyên nhân chậm triển khai, kiến nghị.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và UBND cấp huyện, căn cứ chức nhăng nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình cho ý kiến đánh giá dự án, xem xét việc đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện báo cáo, tổng hợp hồ sơ pháp lý đối với dự án đang triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, tình trạng thực tế, kế hoạch thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng.