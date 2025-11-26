Bác đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Cần Thơ

Giá vàng trong nước và thế giới
Hạ tầng hiện nay của sân bay Cần Thơ gồm một đường băng, 10 vị trí đậu máy bay và một nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên chưa cần sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn hiện nay...
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ về việc sớm đầu tư nâng cấp các hạng mục tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; trong đó nhấn mạnh rằng hiện nay chưa cần thiết đầu tư nâng cấp.
Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống hạ tầng chính của sân bay Cần Thơ bao gồm 1 đường cất hạ cánh (dài 3.000 m, rộng 45 m), 10 vị trí đậu máy bay đáp ứng khả năng khai thác các loại máy bay B747, B777, A320, A321 và tương đương; và 1 nhà ga hành khách đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm. Sản lượng hành khách thông qua sân bay này giai đoạn từ 2019 - 2023 đạt trung bình 1 - 1,4 triệu hành khách/năm; trong đó, năm 2024 đạt hơn 1 triệu hành khách, 9 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 800.000 hành khách.
Như vậy, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, hạ tầng hiện nay của cảng hàng không Cần Thơ cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cần Thơ được quy hoạch cấp 4E, thời kỳ 2021 - 2030 có công suất 7 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 có công suất 12 triệu hành khách/năm. Để triển khai quy hoạch hệ thống cảng hàng không nói trên, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và giao Cục Hàng không Việt Nam (CAA) là cơ quan lập quy hoạch theo quy định.
Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với CAA trong quá trình lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và khu vực, làm cơ sở đầu tư.
Đối với đường cất hạ cánh (đường băng) và đường lăn, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng đã đề xuất nhu cầu khoảng 2.661 tỷ đồng cho cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, xây dựng đường lăn song song, hệ thống đường lăn nối đồng bộ để nâng cao năng lực khai thác.
Trên cơ sở nguồn vốn được Quốc hội, Chính phủ phân bổ, Bộ Xây dựng cho biết sẽ quyết định danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 cho phù hợp với nguồn vốn và tiêu chí được cấp có thẩm quyền quyết định. Phần liên quan đến các hạ tầng thiết yếu còn lại, doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm đầu tư.
Đối với các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, theo dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đang được Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, doanh nghiệp cảng hàng không sẽ tổ chức thực hiện đầu tư. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không Cần Thơ để nghiên cứu nhu cầu và phương án đầu tư các công trình còn lại, công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không cho phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tháng 10/2025, UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị sớm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng cấp các hạng mục của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy hoạch, nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành trung tâm logistics hàng không và đầu mối kết nối vận tải đa phương thức của khu vực.
Trong văn bản kiến nghị này, UBND TP. Cần Thơ cho biết mục tiêu đến năm 2045, TP. Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam, thuộc nhóm các thành phố phát triển của Châu Á. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành trung tâm hành chính - chính trị của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển của vùng, TP. Cần Thơ đã xác định nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng, liên kết đồng bộ giữa các phương thức vận tải là một trong những nhiệm vụ đột phá có tính then chốt.
Trên cơ sở đó, để sớm hình thành trung tâm đầu mối phát triển logistics hàng không, UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận triển khai thủ tục đầu tư, nâng cấp các hạng mục cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy hoạch, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng, đầu mối kết nối phương thức vận tải đường bộ - hàng không.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với các làn sóng công nghệ như vũ bão, Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Vì vậy, trong cuộc làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia các ngành công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã “đặt đơn hàng” cụ thể với đội ngũ trí thức tinh hoa. Bởi theo Phó Thủ tướng “đã đến lúc bước qua giai đoạn bàn về nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”…
Sáng 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng...
Trên cơ sở thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Thủ tướng mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam thành sự kiện thường niên của WEF…
TP. Hà Nội và tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) sở hữu nhiều điểm tương đồng và điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai...
Theo báo cáo nhanh của Bộ Xây dựng gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia lúc 7h ngày 26/11, mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 18–25/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm tắc đường tại hàng trăm vị trí, gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: