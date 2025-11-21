Điều chỉnh vùng nước các cảng biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Thiên Ân
21/11/2025, 06:59
Dự thảo thông tư mới về vùng nước cảng biển khu vực địa phận các địa phương mới sau sáp nhập gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhằm thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT trước đó...
Dự thảo nhằm điều chỉnh ranh giới vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và khu vực quản lý thuộc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ sau khi hợp nhất với Cảng vụ Hàng hải An Giang.
Ngày 04/4/2016, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT, vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ bao gồm các vùng nước cảng biển tại khu vực cửa sông Hậu; vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ.
Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được quy định cụ thể như sau:
Ranh giới vùng nước cảng biển tại khu vực cửa sông Hậu được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm ĐA1, ĐA2, ĐA3, ĐA4, ĐA5 và ĐA6 có tọa độ được quy định tại khoản 1, điều 2 của Thông tư 04/2016.
Ranh giới vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ được giới hạn (khoản 2, điều 1): Từ hai điểm ĐA1 và ĐA6 chạy dọc theo bờ biển và hai bờ sông Hậu về phía thượng lưu đến đường thẳng cắt ngang sông tại vàm rạch Cái Sắn (giáp ranh với tỉnh An Giang) về phía hạ lưu và bao gồm cả luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu.
Ranh giới tại các cửa nhánh sông, cửa rạch, cửa kênh quy định tại khoản 2 điều 2 này được giới hạn bởi đoạn thẳng nối hai điểm bờ nhô xa nhất ở cửa nhánh sông, cửa rạch, cửa kênh đó. Ranh giới vùng nước cảng biển tại khu vực cửa sông Hậu quy định tại Thông tư này được xác định trên Hải đồ số I-300-08 sản xuất năm 1978 của Hải quân Nhân dân Việt Nam (khoản 4, điều 2).
Từ ngày 01/7/2025, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập lập tỉnh Vĩnh Long mới; các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố sáp nhập lập thành phố Cần Thơ mới; hai tỉnh An Giang và Kiên Giang sáp nhập lập tỉnh An Giang mới.
Tại Quyết định số 270/QĐ-BXD ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh về việc tổ chức lại các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Cảng vụ Hàng hải An Giang hợp nhất thành Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. Vì vậy, theo dự thảo thông tư mới, khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ được mở rộng gồm cả vùng nước cảng biển An Giang (gồm cảng biển Kiên Giang, trong đó có đặc khu Phú Quốc và đặc khu Thổ Châu).
Dự thảo công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, quy định khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ gồm bốn khu vực: Khu vực hàng hải Cần Thơ; khu vực hàng hải Trà Vinh; khu vực hàng hải Sóc Trăng; khu vực hàng hải An Giang.
Ranh giới vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang được giới hạn từ hai điểm ĐA1 và ĐA6 chạy dọc theo bờ biển và hai bờ sông Hậu với điểm đầu tại cửa Định An và Trần Đề (theo nhánh chính) về phía thượng lưu đến đường thẳng cắt ngang sông Hậu đi qua hai điểm AG1 có tọa độ: 10°21’45” N, 105°27’30” E (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và AG2 có tọa độ: 10°22’00” N, 105°27’55” E (xã Hội An, tỉnh An Giang) tại khu vực rạch Gòi Lớn về phía hạ lưu, bao gồm cả nhánh phụ đoạn Cù lao Lát, Cù lao Linh, Cù lao Tân Lộc và luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (luồng sông Hậu).
Về chức năng quản lý nhà nước, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.
Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, điều phối tàu thuyền qua luồng sông Hậu bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV có trách nhiệm thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ biết tên, quốc tịch, các thông số kỹ thuật chính và những thông tin cần thiết khác của tàu thuyền vào đón, trả hoa tiêu, neo đậu, tránh bão trong vùng nước theo quy định; thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ biết việc điều động tàu thuyền rời vị trí đón, trả hoa tiêu, neo đậu, tránh bão đã được Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chỉ định; thực hiện thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng theo quy định đối với tàu thuyền đến vùng nước do Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV quản lý.
Đồng thời, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ giải quyết những vụ việc phát sinh đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh An Giang khi tàu thuyền hoạt động tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.
Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng), việc điều chỉnh ranh giới vùng nước cảng biển tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp là yêu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng hàng hải theo đúng định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang phát sinh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sôi động này.
22:17, 17/11/2025
