Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cảnh báo chiêu lừa mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tiền

Nhật Dương

19/05/2026, 18:59

Trong bối cảnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa nhận được ý kiến phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về việc một số đối tượng gọi đến từ thuê bao số điện thoại 0825.884.702.

Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại yêu cầu chị B đến Ủy ban nhân dân phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con là trẻ em dưới 6 tuổi. Khi đi mang theo căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế của bé (chị B là mẹ của bé).

Chị B trả lời không có thời gian đến, nên đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn qua Zalo, tên tài khoản “Nguyễn Trung Quân” sẽ hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng “BHXH điện tử”.

Chị B đã làm theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của chị B đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị B hết 2.000.000 đồng. Sau khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, chị B phản ánh thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn tiếp tục “muốn lấy lại tiền thì dùng số tài khoản khác làm theo hướng dẫn sẽ được hoàn tiền lại”.

Chị B mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện thì tiếp tục tài khoản này bị rút 7.800.250 đồng (do 1 số tài khoản chỉ được giao dịch 1 lần). Tổng 2 lần đối tượng lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người dân hết 9.800.250 đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan này không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử”, hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được cung cấp qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị các đơn vị, người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cụ thể, không kết bạn qua các ứng dụng mạng xã hội với người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học (như nhận diện khuôn mặt, vân tay…) cho bất kỳ ai không được xác thực.

Người dân cũng cần chủ động cập nhật thông tin chính sách từ các nguồn tin cậy; thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo. Đồng thời, kiểm tra, xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc thông tin tới cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ, phối hợp xử lý theo quy định.

Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội

13:55, 12/05/2026

Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

19:13, 11/05/2026

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Đọc thêm

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn cồng kềnh, phân tán với nhiều tầng nấc... dẫn tới tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và khó khăn trong áp dụng thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

TP. Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” phục vụ năm học 2026 - 2027, đồng thời khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - công trình đầu tiên của đợt thi đua cao điểm...

Mưa lớn gây thiệt hại tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên

Mưa lớn gây thiệt hại tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 18/5 đến chiều 19/5, mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Hà Nội sẽ thực hiện tái định cư theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Đề xuất nâng cấp chế định bảo hiểm hàng hải để tiệm cận thông lệ quốc tế

Đề xuất nâng cấp chế định bảo hiểm hàng hải để tiệm cận thông lệ quốc tế

Việc xây dựng cơ chế bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực vận tải biển theo hướng đồng bộ, hiện đại và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tránh chồng chéo, mâu thuẫn

Dân sinh

2

Người tiêu dùng có đang "bội thực" son môi?

Đẹp +

3

TP. Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm” hoàn thành 1.000 phòng học

Dân sinh

4

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đầu tư

5

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu gây lo ngại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy