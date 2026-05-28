Bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách
an sinh do Nhà nước tổ chức dành cho người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm
xã hội năm 2024, có hiệu
lực từ ngày 1/7/2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con
sinh ra.
Điều kiện nhận trợ cấp thai sản là có thời
gian đóng bảo hiểm xã hội
tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Đây được xem là điểm mới góp phần tăng sức hấp dẫn của chính sách đối với người
lao động tự do.
Khi đủ điều kiện về tuổi và thời
gian đóng theo quy định, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, được
cấp thẻ bảo hiểm y tế để
chăm sóc sức khỏe trong thời gian hưởng lương hưu; thân nhân cũng được giải quyết
chế độ tử tuất theo quy định khi người tham gia hoặc người đang hưởng lương hưu
qua đời.
Người tham gia được lựa chọn mức
đóng căn cứ trên thu nhập do mình tự xác định trong khung quy định của Nhà nước.
Phương thức đóng cũng
được thiết kế đa dạng. Người dân có thể lựa chọn đóng theo tháng, 3 tháng, 6
tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau.
Đối với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ
hưu nhưng còn thiếu thời gian tham gia, pháp luật còn cho phép đóng một lần cho
thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Quy định này giúp nhiều
người có thêm cơ hội được hưởng chế độ hưu trí và bảo đảm cuộc sống ổn định khi
về già.
Ngoài sự linh hoạt về mức đóng và
phương thức tham gia, Nhà nước hiện cũng hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho
người dân theo quy định, qua đó
góp phần giảm gánh nặng tài chính và khuyến khích người dân tham gia lâu
dài.
Cụ thể, mức hỗ trợ đối với hộ
nghèo và người sinh sống tại xã đảo, đặc khu là 50%; hộ cận nghèo 40%; người dân tộc thiểu số 30%; các nhóm khác 20%.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện số người
tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện tăng nhanh qua từng năm. Đến hết năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 2,6
triệu người, tăng 13,83% so với năm 2024, chiếm 5,49% lực lượng lao động trong
độ tuổi.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tiếp tục cải cách thủ tục
hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái an sinh xã hội số
nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn.
Nhiều tiện ích số được triển khai
như tra cứu quá trình tham gia, theo dõi giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nhận thông báo quá trình
đóng - hưởng qua ứng dụng điện thoại và các nền tảng số.
Đến hết năm 2025, toàn ngành đã cung cấp 84 dịch
vụ công trực tuyến đối với toàn bộ 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; 100%
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm
y tế triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip.
Ngành
cũng đẩy mạnh ứng dụng VssID, VNeID, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư và các bộ, ngành, địa phương, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ và
rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.