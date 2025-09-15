Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh, sau khi sáp nhập, đã được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần tập trung đầu tư vào từng tiêu chí và khắc phục những khó khăn hiện tại…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, đồng thời giải quyết các kiến nghị của tỉnh này trong quá trình phát triển.

Theo Báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Phan Thế Tuấn, thời gian qua, tỉnh gặp phải nhiều khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch. Việc tổ chức thực hiện tuần tự các quy hoạch đã được phê duyệt mất nhiều thời gian, gây chậm tiến độ hoàn thiện hệ thống khung quy hoạch. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giao thông, Bắc Ninh đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao với Quốc lộ 31 dài khoảng 14km, đã gặp phải tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do thiết kế các hầm chui dân sinh có khẩu độ nhỏ, không đáp ứng được lưu lượng giao thông lớn từ các khu công nghiệp. Hơn 300.000 công nhân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nhấn mạnh thêm một số kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện song song hai quy hoạch, đồng thời tích hợp quy hoạch chung xã, phường vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị Bắc Ninh.

Mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được điều này, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển trong kỷ nguyên mới, với trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tỉnh cam kết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đồng thời kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí cần thiết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đề cao hiệu quả công việc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh nhanh do tỉnh đã chủ động trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, thu hút được nhiều nhà đầu tư thực hiện các dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thống nhất về 3 nội dung quy hoạch và sẽ báo cáo Chính phủ về Quy hoạch đô thị nông thôn; giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp hướng dẫn địa phương thực hiện với tầm nhìn xa, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Về nội dung phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thống nhất với địa phương và báo cáo Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị; đồng thời, nhấn mạnh để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh cần nỗ lực, cố gắng rà soát và tập trung đầu tư vào từng tiêu chí.

Nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh, nhà đầu tư làm đề xuất phương án đầu tư, phấn đấu khởi công vào ngày 19/12/2025 hoặc trước Đại hội Đảng toàn quốc.Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, cùng với sự hỗ trợ từ Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, Bắc Ninh hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn hiện tại để đạt được mục tiêu đề ra.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình giao thông tại tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dọc 2 Khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu; kiểm tra công trường thi công dự án nâng cấp, mở rộng cầu Xương Giang