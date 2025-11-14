Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường gần 33.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)...

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) diễn ra vào chiều ngày 13/11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội thực hiện trên địa bàn các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (TP. Hà Nội); phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 32.970 tỷ đồng; được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng trong năm 2025-2026.

Phương thức thanh toán sơ bộ gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha thuộc xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

Quy mô dự kiến của dự án bao gồm: Đoạn tuyến làm mới sẽ từ điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với tổng chiều dài khoảng L=7 km, B=120 m .

Đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3: Điểm đầu tiếp nối đoạn 1; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường nối cầu Tứ Liên tại khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên, Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; chiều dài khoảng L=6,55 km (trong đó có đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, chiều dài L= 1,625 km), đầu tư mở rộng đảm bảo B=120 m.

Nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với đường dẫn cầu Tứ Liên: Xây dựng 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên (cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3) và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình; quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 3 làn xe với bề rộng B=14 m; chiều dài nhánh kết nối khoảng L=2,5 km.

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển.