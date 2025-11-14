Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường gần 33.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội

Phương Nhi

14/11/2025, 10:00

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)...

Đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 32.970 tỷ.
Đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 32.970 tỷ.

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) diễn ra vào chiều ngày 13/11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội thực hiện trên địa bàn các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (TP. Hà Nội); phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 32.970 tỷ đồng; được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng trong năm 2025-2026. 

Phương thức thanh toán sơ bộ gồm 3 khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 723,3 ha thuộc xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

Quy mô dự kiến của dự án bao gồm: Đoạn tuyến làm mới sẽ từ điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh tại vị trí tiếp giáp với địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh; điểm cuối tại vị trí nút giao với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với tổng chiều dài khoảng L=7 km, B=120 m .

Đoạn tuyến đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3: Điểm đầu tiếp nối đoạn 1; điểm cuối tại nút giao với tuyến đường nối cầu Tứ Liên tại khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên, Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; chiều dài khoảng L=6,55 km (trong đó có đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, chiều dài L= 1,625 km), đầu tư mở rộng đảm bảo B=120 m.

Nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 với đường dẫn cầu Tứ Liên: Xây dựng 2 nhánh kết nối phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên (cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3) và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên về Gia Bình; quy mô mỗi nhánh rẽ dự kiến 3 làn xe với bề rộng B=14 m; chiều dài nhánh kết nối khoảng L=2,5 km.

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tạo thành trục kết nối bảo đảm ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất, mở ra không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả khu logistics hiện đại, thông minh, kết hợp thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực hiện chính sách đặc thù về giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

08:41, 25/09/2025

Thực hiện chính sách đặc thù về giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

18:17, 11/09/2025

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

21:49, 10/09/2025

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

Từ khóa:

đầu tư Đường kết nối sân bay Gia Bình Hà Nội hạ tầng hàng không Sân bay Gia Bình

Đọc thêm

Sau khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều khách hàng đang trở lại các khu công nghiệp thuê đất

Sau khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều khách hàng đang trở lại các khu công nghiệp thuê đất

Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.

TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm cầu vượt sông Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm cầu vượt sông Sài Gòn

UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận việc bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi vào Dự án thành phần 5 của tuyến Vành đai 3 nhằm hoàn thiện kết nối và tăng năng lực giao thông khu vực…

Đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát

Đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát

Đề xuất xây dựng dự án phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát tại tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng đô thị biên giới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững…

Đồng Nai thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với TP. Hồ Chí Minh. Các dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…

Khởi công metro số 2 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1/2026

Khởi công metro số 2 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1/2026

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong tháng 1/2026, đồng thời áp dụng các cơ chế đặc thù để đảy nhanh tiến độ dự án…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện quy hoạch và chính sách để phát triển nhà ở xã hội bền vững

Bất động sản

2

Thanh Hóa – Đà Nẵng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đa ngành

Doanh nghiệp

3

Sau khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều khách hàng đang trở lại các Khu công nghiệp thuê đất

Chứng khoán

4

Xây dựng lộ trình ưu tiên phù hợp khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Dân sinh

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy