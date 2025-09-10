Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố Quyết định thành lập Tổ thường trực 24/24h triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan (gọi tắt là Tổ công tác)...

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, trực tiếp giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các nội dung công việc khác có liên quan đến triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó giám đốc Sở Xây dựng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác trong quá trình triển khai đảm bảo các mốc thời gian theo kế hoạch.

Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan mình công tác và nhiệm vụ được phân công.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quá trình triển khai các dự án; trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án. Được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai nhiệm vụ liên quan.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng diện tích gần 1.900 ha, dự kiến cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn đầu từ cuối năm 2026 để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.

Theo quy hoạch, đến năm 2050, sân bay có công suất khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Song song với dự án sân bay, tuyến đường kết nối từ Gia Bình về Hà Nội cũng được đầu tư với tổng chiều dài 27,7 km, đi qua 8 xã, phường của tỉnh Bắc Ninh.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp I đồng bằng, tốc độ thiết kế 120 km/h, gồm 10 làn xe và đường song hành vận tốc 60 – 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 47.607 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại nút giao phía Đông vào sân bay Gia Bình (xã Trung Kênh, Bắc Ninh) và điểm cuối tại đầu cầu sông Đuống, phường Trí Quả, giáp địa phận xã Phù Đổng (Hà Nội). Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 6 cầu vượt ngang tại các vị trí giao cắt với đường tỉnh, quốc lộ và đường quy hoạch.