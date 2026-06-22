Bắc Ninh: Hàng năm, sẽ thanh tra tối thiểu 15% số mỏ khoáng sản đang hoạt động

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...

Hàng năm, Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra tối thiểu 15% số mỏ khoáng sản đang hoạt động; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề tối thiểu 25% số mỏ. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; gắn với phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Điều này cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; bám sát các quy định pháp luật mới về địa chất, khoáng sản; bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và từng bước quản trị dựa trên dữ liệu số.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, lập, điều chỉnh và triển khai phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường quản lý bến bãi, vận tải, hành lang an toàn đê liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục quy định.

Đặc biệt, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về khoáng sản được yêu cầu hoàn thành trong năm 2028.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra tối thiểu 15% số mỏ khoáng sản đang hoạt động; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề tối thiểu 25% số mỏ; các Ban của HĐND tỉnh giám sát tối thiểu 20% số mỏ đang hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được siết chặt bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ tỉnh đến cấp xã; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, để xảy ra sai phạm hoặc không kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khoáng sản.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được phân công; định kỳ hàng năm, trước ngày 01/4, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu sơ kết vào quý IV/2028 và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị vào quý II/2030.