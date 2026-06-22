Bắc Ninh: Hàng năm, sẽ thanh tra tối thiểu 15% số mỏ khoáng sản đang hoạt động
HHằng Anh
Chọn cỡ chữ
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký, ban
hành Kế hoạch số 222/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của
cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; gắn với phát triển kinh tế- xã hội, bảo
vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Điều này cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục những tồn tại,
hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
pháp luật trong hoạt động khoáng sản.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ
trách nhiệm quản lý, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với tinh thần “không có vùng cấm, không có
ngoại lệ”; bám sát các quy định pháp luật mới về địa chất, khoáng sản; bảo đảm
tính khả thi, phù hợp thực tiễn địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển
đổi số và từng bước quản trị dựa trên dữ liệu số.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công
Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã tham mưu,
triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác,
chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu cầu
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Cùng với đó, lập, điều chỉnh và triển khai phương án thăm
dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong điều chỉnh Quy hoạch
tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường quản lý bến
bãi, vận tải, hành lang an toàn đê liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản;
thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng nguyên tắc, điều kiện,
trình tự, thủ tục quy định.
Đặc biệt, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành hệ
thống cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản đồng bộ, tích hợp với cơ
sở dữ liệu quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, bảo
đảm công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về khoáng sản được yêu cầu hoàn
thành trong năm 2028.
Hàng năm, Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra tối thiểu 15% số mỏ khoáng sản đang hoạt động; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề tối thiểu 25% số mỏ; các Ban của HĐND tỉnh giám sát tối thiểu 20% số mỏ đang hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được siết chặt bằng
các chỉ tiêu cụ thể.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ
chức bộ máy lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ tỉnh đến cấp xã; chú trọng đào tạo,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời,
siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ,
công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, để xảy
ra sai phạm hoặc không kiên quyết xử lý sai phạm trong hoạt động khoáng sản.
Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã có trách nhiệm
triển khai nhiệm vụ được phân công; định kỳ hàng năm, trước ngày 01/4, báo cáo
kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. UBND tỉnh giao Sở
Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;
tham mưu sơ kết vào quý IV/2028 và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị vào quý
II/2030.
Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động khai thác tài
nguyên tại một số địa phương, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Đánh giá về hiện trạng hoạt động địa chất khoáng sản hiện
nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ tại một số địa phương, tình trạng khai
thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài
nguyên, môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chưa
nghiêm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những tồn tại này không
chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên mà còn có thể phát sinh các vi phạm
pháp luật.
Ngày 22/6/2026, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký kết các biên bản phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường carbon trong nước được vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình...
Sau nhiều năm theo đuổi lộ trình loại bỏ điện hạt nhân, Thụy Sĩ đang đứng trước khả năng đảo ngược chính sách khi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới. Quyết định gây tranh cãi này phản ánh một thực tế mới của thế giới: trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, an ninh nguồn cung đang trở thành ưu tiên song hành với mục tiêu giảm phát thải…
Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất châu Á, với gần 24 GW công suất năng lượng tái tạo đã vận hành và khoảng 7 GW điện gió. Trao đổi với VnEconomy bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Điện gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit 2026) tại Hà Nội, ông Girish Tanti, Phó Chủ tịch Tập đoàn Suzlon, cho rằng Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn có thể trở thành trung tâm phát triển, dịch vụ và chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo của khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) vừa nới lỏng quy định đối với cây trồng chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR, mở ra kỳ vọng giúp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm sử dụng hóa chất và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tranh luận về những rủi ro tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người…
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh là yêu cầu quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, giảm chi phí xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...