Biến nước thải sau xử lý thành nguồn tài nguyên cho một tương lai tuần hoàn hơn

UNDP Việt Nam công bố Hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng nước thải công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước...

Hội thảo trong khuôn khổ Lễ công bố Hướng dẫn Kỹ thuật về tái sử dụng nước thải và bùn thải. Ảnh: UNDP in Vietnam

Ngày 28/7, UNDP tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, phối hợp cùng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C đã công bố Hướng dẫn Kỹ thuật về Tái sử dụng nước thải và bùn thải trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp (ACE-Biz).

Hướng dẫn kỹ thuật được công bố lần này tập trung vào tái sử dụng nước thải và bùn thải, đồng thời tổng hợp những bài học kinh nghiệm từ chương trình thí điểm và nghiên cứu khả thi về hệ thống tái sử dụng nước sau xử lý. Đây được xem là cơ sở kỹ thuật quan trọng để mở rộng các mô hình tuần hoàn nước trong sản xuất thời gian tới.

Mỗi mét khối nước được tái sử dụng hôm nay sẽ giúp giảm bớt rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tương lai.

Bà Fleur Gribnau, Bí thư thứ nhất phụ trách Kinh tế, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan, nhấn mạnh giảm sử dụng và tái sử dụng không chỉ là những khẩu hiệu về môi trường, mà còn là một giải pháp tăng cường khả năng chống chịu về kinh tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao những kết quả bước đầu của chương trình thí điểm, từ việc ứng dụng các công nghệ xử lý tiên tiến, đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế, đến việc xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tham khảo.

Đại diện Cục Môi trường cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các giải pháp kinh tế tuần hoàn; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đối tác để nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển nhiều hơn các dự án tuần hoàn, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững.

UNDP kỳ vọng Hướng dẫn kỹ thuật được công bố hôm nay sẽ bước đầu hỗ trợ các doanh nghiệp và khu công nghiệp trong việc xây dựng và triển khai các dự án tái sử dụng nước tại Việt Nam.

Ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, UNDP Việt Nam, cho rằng khi nước được tuần hoàn và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta không chỉ giảm áp lực lên tài nguyên nước mà còn tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cũng đã giới thiệu Hướng dẫn kỹ thuật về tái sử dụng nước thải và bùn thải, đồng thời chia sẻ những bài học từ Chương trình thí điểm tái sử dụng nước thải, kết quả nghiên cứu khả thi cho hệ thống tái sử dụng nước thải sau xử lý.

Tài liệu được xây dựng nhằm hỗ trợ chủ đầu tư khu công nghiệp và doanh nghiệp lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với mục tiêu tái sử dụng, quản lý rủi ro, vận hành an toàn và kiểm soát chất lượng nước sau xử lý đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, qua đó tạo cơ sở kỹ thuật cho việc mở rộng các mô hình tuần hoàn nước trong sản xuất.