Từ 10.000 ha lúa giảm phát thải, Quảng Trị mở hướng đi mới cho nông nghiệp xanh

Toàn tỉnh hiện có gần 10.000 ha lúa áp dụng quy trình tưới khô xen ướt (AWD), giúp tiết kiệm từ 20 - 30% lượng nước tưới, giảm 40 - 60% phát thải khí mê-tan và tăng năng suất từ 5 - 8%.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị, nhằm đề ra các giải pháp xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát thải thấp và phát triển bền vững.
Đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng các chuyên gia đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, hạn chế trong phát triển nông nghiệp xanh.
Các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp về phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chế biến nông, lâm, thủy sản và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, sau gần một năm triển khai các định hướng phát triển nông nghiệp xanh, địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Toàn tỉnh hiện có gần 10.000 ha lúa áp dụng quy trình tưới khô xen ướt (AWD), giúp tiết kiệm từ 20 - 30% lượng nước tưới, giảm 40 - 60% phát thải khí mê-tan và tăng năng suất từ 5 - 8%.
Bên cạnh đó, Quảng Trị đã có gần 1.500 ha cây trồng được chứng nhận hữu cơ; hơn 20.700 ha sản xuất theo chuỗi liên kết; trên 417 cơ sở ứng dụng công nghệ cao và hơn 22.000 ha lúa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất.
Ngoài ra, tỉnh cũng đang đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, thúc đẩy thị trường carbon, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.
Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung phát triển bốn trụ cột gồm trồng trọt giảm phát thải, chăn nuôi an toàn sinh học, thủy sản công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững theo tiêu chuẩn FSC, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp xanh đến năm 2030, xác định các chuỗi ngành hàng ưu tiên gắn với vùng nguyên liệu đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến và logistics, trình UBND tỉnh trong quý IV/2026.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư và xây dựng các vùng sản xuất tập trung.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động liên kết sản xuất, đầu tư chế biến, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi giá trị bền vững, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Quảng Trị theo hướng xanh, hiện đại, tuần hoàn và phát thải thấp.
Đánh giá cao những kết quả bước đầu trong mở rộng sản xuất hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất..., Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cũng chỉ rõ những hạn chế như quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa bền vững, công nghiệp chế biến sâu và hạ tầng logistics còn thiếu đồng bộ.
Phát triển nông nghiệp xanh là lựa chọn chiến lược nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp, đồng thời là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.
Để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh theo tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường và hiệu quả làm trung tâm; doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt, hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất, người dân là chủ thể.
Ông Phương cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thu hút đầu tư và phát triển các chuỗi ngành hàng có lợi thế, từng bước đưa Quảng Trị trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
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