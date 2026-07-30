Đưa tiêu chuẩn "xanh" quốc tế tiếp cận với SME Việt Nam

Việc hoàn thiện bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, qua đó nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và tiếp cận các nguồn vốn xanh…

Sự kiện công bố phiên bản tiếng Việt mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn GRI vào ngày 29/7 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Quỳnh

Tại sự kiện công bố phiên bản tiếng Việt mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn GRI diễn ra ngày 29/7 tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI) cho biết toàn bộ Bộ Tiêu chuẩn GRI, bao gồm Bộ Tiêu chuẩn Tổng thể (Universal Standards), Tiêu chuẩn Ngành (Sector Standards) và Tiêu chuẩn theo Chủ đề (Topic Standards), hiện đã được dịch sang tiếng Việt và cung cấp miễn phí.

Theo GRI, việc nội địa hóa bộ tiêu chuẩn báo cáo phát triển bền vững được sử dụng rộng rãi nhất thế giới sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam xác định, quản lý và công bố các tác động đáng kể đối với kinh tế, môi trường và xã hội theo thông lệ quốc tế.

Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam, trong bối cảnh các yêu cầu về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành điều kiện để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

SME CẦN ĐƯỢC "GỠ RÀO CẢN" ĐỂ BẮT ĐẦU

Theo bà Esther An, Thành viên Hội đồng Giám sát GRI, báo cáo phát triển bền vững không đơn thuần là hoạt động công bố thông tin mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và các bên liên quan.

"Bằng cách cung cấp thông tin đáng tin cậy và có thể so sánh về các tác động của mình, doanh nghiệp có thể nâng cao khả năng chống chịu, thu hút đầu tư và tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu", bà Esther An nhận định.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc Quốc gia GRI Việt Nam Việc dịch Bộ Tiêu chuẩn GRI sang tiếng Việt là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với các yêu cầu về phát triển bền vững. Song song với quá trình chuyển ngữ, chúng tôi cũng thực hiện việc đối chiếu giữa các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam với các yêu cầu trong Bộ Tiêu chuẩn GRI. Mục tiêu của chúng tôi hướng tới giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định trong nước được liên kết như thế nào với tiêu chuẩn quốc tế.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc Quốc gia GRI Việt Nam, cho biết phát triển bền vững đang ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư, hoạt động cấp tín dụng cũng như lựa chọn đối tác trong chuỗi cung ứng. Điều này khiến nhu cầu về các dữ liệu có khả năng so sánh theo chuẩn quốc tế ngày càng gia tăng.

Theo ông Bảo, rào cản lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực mà còn ở sự phức tạp của hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

"Khi nói đến phát triển bền vững, doanh nghiệp sẽ thấy rất nhiều thuật ngữ như CBAM, CSRD, EUDR hay các bộ tiêu chuẩn như GRI, ISSB, ESRS... Điều đó khiến nhiều doanh nghiệp không biết nên bắt đầu từ đâu", ông nói.

Ông nhận định giá trị của bản dịch không đơn thuần là chuyển ngữ sang tiếng Việt mà còn nằm ở việc đối chiếu các yêu cầu của Bộ Tiêu chuẩn GRI với hệ thống quy định hiện hành của Việt Nam.

"Doanh nghiệp sẽ hiểu rằng việc áp dụng GRI không chỉ để lập báo cáo phát triển bền vững mà còn giúp đáp ứng các quy định trong nước, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia thị trường quốc tế", ông Bảo nhấn mạnh.

KHƠI MỞ DÒNG VỐN XANH CHO SME VIỆT NAM

Ở góc độ khu vực, Tiến sĩ Allinnettes Adigue, Giám đốc Mạng lưới ASEAN của GRI, cho rằng thách thức của Việt Nam cũng là thực trạng chung của các nền kinh tế khu vực ASEAN, nơi mà doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số.

Theo bà Adigue phần lớn SMEs chưa triển khai báo cáo phát triển bền vững không phải vì thiếu thiện chí mà do ba rào cản chính: nguồn lực hạn chế, chưa có yêu cầu bắt buộc và thiếu đội ngũ chuyên trách.

"Ở doanh nghiệp nhỏ, một người có thể đồng thời là giám đốc điều hành, phụ trách kinh doanh, vận hành và tài chính. Khi đó rất khó để họ dành thêm thời gian xây dựng báo cáo phát triển bền vững", bà phân tích.

Bà cho biết thay vì coi báo cáo phát triển bền vững là một yêu cầu tuân thủ, SMEs nên bắt đầu từ việc nhận diện những rủi ro lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh.

Tại sự kiện đã diễn ra kí kết hợp tác của GRI thông qua Liên minh Phát triển Bền vững và Tác động ASEAN với tập đoàn Golden Gate BCE. Trong đó, Golden Gate BCE sẽ trở thành thành viên mới của liên minh, tập trung thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam minh bạch và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Tiến sĩ William L. Nolten, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn Golden Gate BCE, nhận định nông nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu cũng như các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Tiến sĩ William L. Nolten, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Golden Gate BCE Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng cacao toàn cầu, trong khi chỉ khoảng 5% sản lượng được dùng để sản xuất chocolate cao cấp cho các thương hiệu của Bỉ. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng lớn nếu phát triển theo hướng bền vững và hướng tới phân khúc chocolate cao cấp. Nếu phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia phân khúc giá trị cao này, tạo động lực xây dựng thương hiệu cho cacao và cả cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông cho biết Golden Gate BCE đang phát triển các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro khí hậu cho cây trồng, từ đó giúp nông dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn hơn.

Lấy ngành cacao làm ví dụ, Tiến sĩ Nolten cho biết Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng cacao toàn cầu. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực có tiềm năng tạo ra giá trị gia tăng lớn nếu phát triển theo hướng bền vững và hướng tới phân khúc chocolate cao cấp.

Theo ông, việc xây dựng chuỗi giá trị minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững không chỉ giúp nâng cao giá trị của hạt cacao Việt Nam mà còn góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia. Mô hình này hoàn toàn có thể được mở rộng sang các ngành hàng nông sản khác, đặc biệt là cà phê.

"Nếu làm tốt, Việt Nam có thể đẩy nhanh lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thay vì chờ đến năm 2050, đồng thời nâng cao vị thế của nông sản trên thị trường quốc tế", ông William nhận định.

Golden Gate BCE cho biết hiện đã huy động khoảng 210 triệu USD để triển khai các dự án thí điểm. Dù quy mô nguồn vốn còn khiêm tốn so với nhu cầu của toàn ngành, các dự án này sẽ góp phần chứng minh tính khả thi của mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tạo cơ sở để nhân rộng trong thời gian tới.

Theo GRI, việc mở rộng hệ sinh thái báo cáo phát triển bền vững thông qua các tiêu chuẩn được bản địa hóa, chương trình đào tạo và hợp tác khu vực sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là SMEs, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn "xanh" quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.