Ninh Bình: Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng trốn thuế

Thông qua việc không xuất hóa đơn, sử dụng nhiều hộ kinh doanh và thanh toán ngoài tài khoản doanh nghiệp, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng...

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Dương đã thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, bị can yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, không chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc, nơi ở của Nguyễn Đức Dương

Đáng chú ý, mặc dù trên thực tế vẫn hoạt động kinh doanh vàng, bạc, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, qua đó che giấu doanh thu thực tế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu bị che giấu lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Từ các hành vi trên, Nguyễn Đức Dương bị cáo buộc đã trốn Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.