Ninh Bình: Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng trốn thuế

Thứ Hai, 09/02/2026
Nguyễn Thuấn
09/02/2026, 10:09
Thông qua việc không xuất hóa đơn, sử dụng nhiều hộ kinh doanh và thanh toán ngoài tài khoản doanh nghiệp, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng...
Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Dương đã thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, bị can yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, không chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, mặc dù trên thực tế vẫn hoạt động kinh doanh vàng, bạc, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, qua đó che giấu doanh thu thực tế.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu bị che giấu lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Từ các hành vi trên, Nguyễn Đức Dương bị cáo buộc đã trốn Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot ngày càng thâm nhập sâu vào sản xuất và dịch vụ, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật nhằm tăng cường bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc, đồng thời yêu cầu Nhà nước chủ động hỗ trợ quá trình chuyển đổi việc làm trong kỷ nguyên AI.
Các bị cáo dùng tài khoản ảo để mời chào nạn nhân đầu tư, hướng dẫn họ cách chơi, cách đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Với khách hàng tiềm năng, các bị cáo thực hiện “lái giá” cổ phiếu để kích thích lòng tham, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân...
