Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Ninh Bình: Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng trốn thuế

Nguyễn Thuấn

09/02/2026, 10:09

Thông qua việc không xuất hóa đơn, sử dụng nhiều hộ kinh doanh và thanh toán ngoài tài khoản doanh nghiệp, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen)

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Dương đã thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, bị can yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân, không chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc, nơi ở của Nguyễn Đức Dương
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc, nơi ở của Nguyễn Đức Dương

Đáng chú ý, mặc dù trên thực tế vẫn hoạt động kinh doanh vàng, bạc, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, qua đó che giấu doanh thu thực tế.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu bị che giấu lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Từ các hành vi trên, Nguyễn Đức Dương bị cáo buộc đã trốn Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

19:01, 29/12/2025

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

10:10, 18/12/2025

Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Từ khóa:

Công an tỉnh Ninh Bình doanh thu bị che giấu hành vi trốn thuế trốn thuế Nguyễn Đức Dương

Đọc thêm

Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động

Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động

Chiều 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...

Hàn Quốc: Đề xuất dự luật bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc do AI

Hàn Quốc: Đề xuất dự luật bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc do AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot ngày càng thâm nhập sâu vào sản xuất và dịch vụ, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật nhằm tăng cường bảo vệ người lao động trước nguy cơ mất việc, đồng thời yêu cầu Nhà nước chủ động hỗ trợ quá trình chuyển đổi việc làm trong kỷ nguyên AI.

Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng

Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng

Các bị cáo dùng tài khoản ảo để mời chào nạn nhân đầu tư, hướng dẫn họ cách chơi, cách đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Với khách hàng tiềm năng, các bị cáo thực hiện “lái giá” cổ phiếu để kích thích lòng tham, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

Bất động sản

2

Địa kỹ thuật khí hậu tư nhân: Lối thoát công nghệ hay canh bạc rủi ro toàn cầu?

Kinh tế xanh

3

Sàn giao dịch carbon: Hạ tầng kinh tế mới cho chuyển đổi xanh Việt Nam

Kinh tế xanh

4

Thanh Hóa sẽ kiểm tra bảo vệ môi trường 80 cơ sở, doanh nghiệp

Kinh tế xanh

5

Lực lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc trong cơn sốt kim loại quý

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy